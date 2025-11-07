Сытная экскурсия по старейшему рынку Петербурга - с пирожками и чаепитием
Познакомьтесь с историей Сытного рынка, насладитесь пирожками с зайчатиной и окунитесь в атмосферу старинного Петербурга
Сытный рынок Санкт-Петербурга - это место, где история оживает. Экскурсия начинается с осмотра архитектуры здания начала 20 века и прогулки по торговым рядам. Участники узнают, как рынок сохранился со времён читать дальше
Петра I и почему у него пять названий. Внутри можно будет увидеть детали интерьеров и услышать истории о прошлом.
Завершает программу дегустация пирожков с зайчатиной по рецепту первого губернатора Петербурга, что позволяет ощутить атмосферу купеческой жизни. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет, а чаепитие и пирожки включены в стоимость
Начнём знакомство с Сытным рынком на улице. Полюбуемся архитектурой здания начала 20 века, пройдём по торговым рядам и обсудим, как так вышло, что рынок сохранился со времён Петра, почему у него целых 5 названий и что происходило на Сытнинской площади перед рынком.
Зайдём внутрь, исследуем рыночное пространство с лавками, а также рассмотрим детали интерьеров. Поговорим о самом здании, о том, что было на его месте раньше. Зайдём в музей при Сытном рынке и погрузимся нас в атмосферу торговой жизни, вспомним яркие события из жизни рынка.
Отправимся на дегустационную часть программы. В одном из павильонов вам расскажут историю блюда с зайчатиной, покажут тонкости приготовления и угостят пирожками по рецепту первого губернатора Петербурга. На этом этапе вы как следует проникнетесь рыночной жизнью, полной купеческих обрядов, тайн и неожиданных поворотов.
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 164 туристов
Я петербурженка, прекрасно владею историей нашего города. Люблю и хочу поделиться с вами самыми интересными и достойными внимания фактами, показать архитектуру и рассказать о ней. Также люблю изюминки в экскурсиях, например, кулинарные мастер-классы с отсылками к прошлым эпохам.
О
Ольга
7 ноя 2025
Всё было очень интересно и действительно сытно)
О
Ольга
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, знающий экскурсовод. Пирожки с крольчатиной выше всяких похвал!
А
Андрей
12 окт 2025
Я на этой экскурсии уже в третий раз, хожу как на работу. Экскурсовод Юлия повысила мастерство гида за это время. Рассказ о рынке насыщен новыми фактами и юмором гидессы. На читать дальше
рынке особенно отмечу новых арендаторов рыбного отдела - рыба наисвежайшая и сервис на высоте (и почистят, сделают филе и т. д.) и цена приемлемая. Вше всяких похвал мясные деликатесы и различные соленья. Чаепитие с пирогами - отдельная тема. Такой вкусной выпечки давно не ел. И кафе, где происходит чаепитие, очень уютное и гостеприимное. Советую обязательно посетить данную экскурсию.
Ю
Юлия
11 окт 2025
Спасибо Юлии за познавательную экскурсию, узнали интересные факты истории, прониклись атмосферой рынка и угостились ароматным чаем с вкусными пирожками 👍
Анастасия
10 окт 2025
Сама экскурсия достаточно интересная, было здорово пройтись по павильону старейшеего рынка и посмотреть на музейчик, созданный силами работников рынка. Очень надеюсь, что после реконструкции можно будет посетить и кладовые, чтобы читать дальше
посмотреть старинные ледники. Пирожки оказались действительно сытными, ходили на экскурсию около полудня, до вечера есть не хотелось вообще. Но при прочтении описания создаётся впечатление, что готовить пирожки будут на наших глазах, рассказывая и показывая тонкости приготовления. На самом же деле рецепт показывают лишь на бумаге. Также немножко не хватило того, на что можно посмотреть, хотя объём информации предоставлен очень большой. Юлия - замечательный экскурсовод, очень увлеченная своим делом, огромное ей спасибо за экскурсию.
С
Светлана
6 окт 2025
Очень вдохновляющая прогулка по старому рынку - с интересным рассказом и фотографиями, чае/кофепитие с пирожками было логичным завершением, порекомендую такую экскурсию всем друзьям, интересующимся гастрономией!
Наталья
29 сен 2025
Экскурсия на высшем уровне! Тема необычная, много информации, легко и просто идет рассказ по истории рынка.
О
Ольга
14 сен 2025
Побывали сегодня на Сытном рынке, узнали новое о городе, рынках и архитекторах, которые создавали неповторимый облик нашего города. Добавились маленькие кирпичики в наше знание об истории Петербурга. Приятным бонусом было чаепитие с пирожками в приятной компании экскурсовода Юлии.
Наталья
6 сен 2025
Замечательная вкусная экскурсия! Передаётся атмосфера и дух рыночной жизни в историческом ракурсе. Надеюсь, что появится отдельная музейная комната, и расширится экспозиция.
Валентина
31 авг 2025
Было интересно и познавательно. Очень симпатичное кафе, где угощают пирожками. Чайнички чудесные, изящные. И чашечки)) А пирожки на любителя))) С кроликом только тесто подсолить. А с картошкой.. Кто вообще придумал пирожки с картошкой?? Спасибо, что не с вермишелью!)))
Н
Надежда
28 авг 2025
Экскурсия не оправдала ожидания. Было ощущение, что экскурсовод хотела быстренько провести и отвести нас в кафе с пирожками. Цена завышена по моему мнению.
Юлия
Ответ организатора:
Уважаемые экскурсанты! Сожалеем, что время экскурсии пролетело для Вас так стремительно и незаметно, и это разочаровало Вас. Хронометраж экскурсии всегда читать дальше
одинаковый: примерно 50 минут- час отводится на прогулку и рассказ экскурсовода, остальное время - чаепитие и ответы на вопросы экскурсантов. Спасибо, что Вы заострили этот вопрос, будем обращать на это внимание экскурсантов.
О
Оксана
21 авг 2025
Побывали на «Сытной экскурсии» 17 августа. Лично для меня экскурсия была пронизана нотками ностальгии. Много лет я прожила неподалёку от Сытного рынка и конечно же много часов жизни проведено там. читать дальше
Благодаря Юлии я смогла окунуться не только в знакомую атмосферу, но и посмотреть на рынок как бы «глазами» людей, живущих в прежние времена. Промелькнула вся жизнь рынка с его суетой и изобилием. Спасибо огромное Юлии за такую «вкусную» и атмосферную экскурсию, проведённую на высшем уровне! Особо хочу отметить угощения под занавес экскурсии. Это потрясающая находка. До того вкусные пирожки, что мы ещё насколько дней смаковали их обсуждая с другими экскурсантами. Юлия, спасибо!
А
Алена
21 авг 2025
Мы были с ребенком 3 лет и понравилось и мне и ему. Думаю, для взрослых в этой экскурсии самое приятное-это сочетание духа истории(все-таки самый старый рынок Санкт-Петербурга, старинный, его стены читать дальше
так много повидали) и места для настоящих гурманов. От запаха маринадов и деликатесов дух захватывает. Советую не только планировать чаепитие с пирожками, но и запасти немного времени после экскурсии, чтобы побродить неспеша по рядам и прикупить что-нибудь вкусненькое. Там есть штуки, которых даже в почетных крупных сетевиках не встретишь: от камчатского краба до настоящей итальянской пасты. Рынок относительно небольшой, уютный. Местечко пропитано духом истории, внимательный глаз отметит "фишки" от времен Петровских до советских. Если вы ценители атмосферного, немейнстримного Петербурга, однозначно рекомендую. Сначала экскурсовод очень интересно и подробно рассказала про историю от основания рынка до наших дней, потом параллельно с продолжающимся рассказом мы еще и внутри осмотрели ряды, где запахи и виды пробудили серьёзный аппетит:) Мелкий оценил по достоинству рыночного ручного кота. В завершение экскурсии посетили уютное кафе с вкусным чаем и пирожками. Не знаю, почему кому-то не понравились. Я старый ценитель всякой выпечки и, по моем опыту, вполне достойные пирожки. А мой главный "ресторанный критик", которому вообще обычно угодить сложно, расправился с большущим пирожком с крольчатиной в два счета и требовал добавки) После экскурсии я, конечно, не удержалась и набрала мясных деликатесов. Качество- на 100 баллов!
Л
Людмила
18 авг 2025
Всё было прекрасно организовано и прошло на "ура". Спасибо всем большое за доставленное удовольствие (гастрономическое в том числе). С уважением, Людмила
О
Оксана
18 авг 2025
Экскурсовод Юлия умеет интересно подать материал, эмоционально включена, использует различные приемы работы с группой, состав которой был во многом из детей. Из ключевых разочарований: кроличьи пирожки были не вполне удачны, читать дальше
а вот сладкие - замечательны, но они предназначались только детям. В импровизированном музее на самом рынке хотелось побольше узнать об экспонатах, но тут ограничились беглым обходом, кажется, что куда-то спешили. Поскольку основной акцент ожидания был именно на пирожках, то оценку снижаю. Юлии - твердая четверка.
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день! Сожалеем, что Вас разочаровала дегустационная часть программы. Передадим в пекарню Ваши пожелания. Мы стараемся учитывать вкусы всех гостей, читать дальше
поэтому включили в программу дополнительные пирожки специально для детей. Обычно их нет в нашем ассортименте, только сытные. В нашем небольшом музее есть подробные описания каждого экспоната, поэтому экскурсовод старается не повторяться, а рассказывать только об исторической уникальности этого места. Спасибо за Ваше мнение, будем учитывать его в дальнейшем!