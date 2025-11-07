Сытный рынок Санкт-Петербурга - это место, где история оживает. Экскурсия начинается с осмотра архитектуры здания начала 20 века и прогулки по торговым рядам. Участники узнают, как рынок сохранился со времён

Петра I и почему у него пять названий. Внутри можно будет увидеть детали интерьеров и услышать истории о прошлом. Завершает программу дегустация пирожков с зайчатиной по рецепту первого губернатора Петербурга, что позволяет ощутить атмосферу купеческой жизни. Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет, а чаепитие и пирожки включены в стоимость

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Начнём знакомство с Сытным рынком на улице. Полюбуемся архитектурой здания начала 20 века, пройдём по торговым рядам и обсудим, как так вышло, что рынок сохранился со времён Петра, почему у него целых 5 названий и что происходило на Сытнинской площади перед рынком.

Зайдём внутрь, исследуем рыночное пространство с лавками, а также рассмотрим детали интерьеров. Поговорим о самом здании, о том, что было на его месте раньше. Зайдём в музей при Сытном рынке и погрузимся нас в атмосферу торговой жизни, вспомним яркие события из жизни рынка.

Отправимся на дегустационную часть программы. В одном из павильонов вам расскажут историю блюда с зайчатиной, покажут тонкости приготовления и угостят пирожками по рецепту первого губернатора Петербурга. На этом этапе вы как следует проникнетесь рыночной жизнью, полной купеческих обрядов, тайн и неожиданных поворотов.

Организационные детали