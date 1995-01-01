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Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по нашей стране и за два дня посетите древние города – Великий Новгород, Порхов, Псков, Изборск и Печоры.

Мы увидим самый древний из сохранившихся кремлей в России – Новгородский Детинец, побываем в сказочной и аутентичной деревне – музее деревянного зодчества Витославлицы, погуляем по старинному Порхову и древнему Изборску, а также посетим старинные Печоры со знаменитым монастырем и пещерами.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 6 600 ₽ за человека

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Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)

Что вы увидите

  • Витославлицы
  • Ярославово дворище
  • Кремль-Детинец
  • Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Порховская крепость
  • Памятник Александру Невскому
  • Церковь Рождества Богородицы
  • Город Псков
  • Псковский кремль
  • Изборская крепость
  • Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
  • «Богом зданные» пещеры
  • Ольгинская часовня
  • Троицкий собор
Тур - рекордсмен! За два дня туристы посетят самое большое количество крепостей и древних городов - Новгород, Порхов, Псков, Изборск, Печоры - такого нет ни у одного туроператора!
Мы посетим самый древний из сохранившихся кремлей в России - Новгородский Детинец, побываем в сказочной и аутентичной деревне - музее деревянного зодчества Витославлицы, увидим старинный город 🏙️ Порхов и построенную Александром Невским крепость, Псковский Кром, древний Изборск с его крепостью и старинные Печоры со знаменитым монастырем и пещерами. Давайте совершим путешествие в прошлое и проникнемся атмосферой и величием зарождающейся в средневековье Руси!
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • экскурсионное обслуживание
  • вход в музей "Витославлицы"
  • вход в Изборскую крепость
  • размещение в комфортабельной гостинице
  • горячий завтрак.
Что не входит
  • Питание (по желанию): обед - 400 руб. /чел., ужин - 350 руб. /чел.
  • Катание на лошадях - 150 руб. взрослый, 100 руб. детский
  • Посещение хозяйственного уголка - 100 руб.
  • Фотографирование в этнических костюмах - 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 м. Московская
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)
Стражи Севера: крепости Руси (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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