Тур - рекордсмен! За два дня туристы посетят самое большое количество крепостей и древних городов - Новгород, Порхов, Псков, Изборск, Печоры - такого нет ни у одного туроператора!

Мы посетим самый древний из сохранившихся кремлей в России - Новгородский Детинец, побываем в сказочной и аутентичной деревне - музее деревянного зодчества Витославлицы, увидим старинный город 🏙️ Порхов и построенную Александром Невским крепость, Псковский Кром, древний Изборск с его крепостью и старинные Печоры со знаменитым монастырем и пещерами. Давайте совершим путешествие в прошлое и проникнемся атмосферой и величием зарождающейся в средневековье Руси!