Тур - рекордсмен! За два дня туристы посетят самое большое количество крепостей и древних городов - Новгород, Порхов, Псков, Изборск, Печоры - такого нет ни у одного туроператора!
Мы посетим самый древний из сохранившихся кремлей в России - Новгородский Детинец, побываем в сказочной и аутентичной деревне - музее деревянного зодчества Витославлицы, увидим старинный город 🏙️ Порхов и построенную Александром Невским крепость, Псковский Кром, древний Изборск с его крепостью и старинные Печоры со знаменитым монастырем и пещерами. Давайте совершим путешествие в прошлое и проникнемся атмосферой и величием зарождающейся в средневековье Руси!
Что входит
трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
экскурсионное обслуживание
вход в музей "Витославлицы"
вход в Изборскую крепость
размещение в комфортабельной гостинице
горячий завтрак.
Что не входит
Питание (по желанию): обед - 400 руб. /чел., ужин - 350 руб. /чел.
Катание на лошадях - 150 руб. взрослый, 100 руб. детский
Посещение хозяйственного уголка - 100 руб.
Фотографирование в этнических костюмах - 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 60 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.