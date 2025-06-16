Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
16 июл в 07:30
19 июл в 07:30
12 390 ₽ за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
7950 ₽ за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
18 июл в 07:00
19 июл в 07:00
7950 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван16 июня 2025Отличная экскурсия! Всё было прекрасно организованно. Экскурсия очень насыщенная, максимальная выжимка по времени, организатор очень постарался. Отличные водитель и экскурсовод
- ЕЕкатерина13 июня 2025В июне был тур Новгород-Старая Русса. Мои слова благодарности нашему гиду Елене Владимировне и водителю Сергею. Тур составлен хорошо, экскурсия
- ААлексей3 мая 2025Действительно, это было прекрасное путешествие с великолепным гидом - Александром Кузьминым. Рассказывает интересно, подробно и не наводит скуку. Знает оба
- ААнна23 апреля 2024Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)Рекомендую тем,кто ещё не был в В. Новгороде и Старой Руссе, и всем кто хочет разнообразить свои выходные. Особенно в экскурсии мне понравились Новгородский Кремль и озеро вохле последнего монастыря в Новгороде.
- ЮЮлия16 апреля 2024Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)Очень интересно и познавательно. Экскурсоводы были просто замечательные. чувствуется что очень любят свое дело. Всем рекомендую.
- ААнгелина9 января 2024Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород»
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