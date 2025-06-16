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в Новгороде интересная, экскурсовод рассказывала увлечённо и чувствовалась любовь к своему городу, но… Экскурсия в Новгородский Кремль была днём 12 июня, то есть в праздник и прямо рядом с памятником "1000 России" проходило мероприятие города и мы, во- первых, не могли с одной стороны подойти к памятнику, а во-вторых, мы не могли слышать экскурсовода. Но самое неприятное было при заселении в гостиницу АМАКС Россия. Мы прибыли в отель в 17.30 группа 27 человек. Гид предварительно всё согласовала, а нам говорят, что готово к заселению только 4 номера и что возможно надо будет подождать 1,5 часа. Это как такое может быть? Был ещё один маленький неприятный момент во время обеда, но уже в Старой Руссе, кажется кафе Визави. Нам в качестве десерта дали булочку, которой можно, разве что гвозди забивать. А в целом путешествие было очень приятным!