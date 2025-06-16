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Туры в Псков и Великий Новгород

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород» в Санкт-Петербурге, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
На автобусе
2 дня
19 отзывов
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
16 июл в 07:30
19 июл в 07:30
12 390 ₽ за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
На автобусе
1.5 день
67 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
7950 ₽ за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
На автобусе
1 день 16 часов
82 отзыва
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
18 июл в 07:00
19 июл в 07:00
7950 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    16 июня 2025
    Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
    Отличная экскурсия! Всё было прекрасно организованно. Экскурсия очень насыщенная, максимальная выжимка по времени, организатор очень постарался. Отличные водитель и экскурсовод
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    Кирилл, прекрасно погружает в исторический контекст и всю дорогу рассказывает интересные истории. Также хочу отметить проживание в отличной гостинице с отличным завтраком. Обеды тоже хорошие. Рекомендую брать все дополнительные экскурсии мы о них не пожалели. Водитель очень хорошо водит и чувствует дорогу. В общем всё супер отлично!) Спасибо

  • Е
    Екатерина
    13 июня 2025
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    В июне был тур Новгород-Старая Русса. Мои слова благодарности нашему гиду Елене Владимировне и водителю Сергею. Тур составлен хорошо, экскурсия
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    в Новгороде интересная, экскурсовод рассказывала увлечённо и чувствовалась любовь к своему городу, но… Экскурсия в Новгородский Кремль была днём 12 июня, то есть в праздник и прямо рядом с памятником "1000 России" проходило мероприятие города и мы, во- первых, не могли с одной стороны подойти к памятнику, а во-вторых, мы не могли слышать экскурсовода. Но самое неприятное было при заселении в гостиницу АМАКС Россия. Мы прибыли в отель в 17.30 группа 27 человек. Гид предварительно всё согласовала, а нам говорят, что готово к заселению только 4 номера и что возможно надо будет подождать 1,5 часа. Это как такое может быть? Был ещё один маленький неприятный момент во время обеда, но уже в Старой Руссе, кажется кафе Визави. Нам в качестве десерта дали булочку, которой можно, разве что гвозди забивать. А в целом путешествие было очень приятным!

  • А
    Алексей
    3 мая 2025
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Действительно, это было прекрасное путешествие с великолепным гидом - Александром Кузьминым. Рассказывает интересно, подробно и не наводит скуку. Знает оба
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    города, как родные (улицы, здания, любопытные места). Ему отдельное спасибо. Сама экскурсия интересная, продуманная, отель хороший, уютный, прямо у выхода, виды на Новгородский Кремль. Обеды (за отдельную плату) разнообразные, но на любителя. Завтрак в отеле - самое то для раннего утра. Разнообразие, вкус и подача - на уровне, но лучше быть первыми, так как шведский стол. За два дня Вы посетите два великолепных города, полных старины и глубины души. Чудесные храмы, церкви, старинные постройки, всё будет радовать ваш глаз и культурную потребность. В хорошую погоду (нам повезло) виды - просто не оторвать глаза, всё хочется запечатлеть. Почему четыре звезды? Всё просто, не повезло с некоторыми спутниками поездки. Не вдаваясь в подробности, хотелось бы, чтобы более бдительно прописывали и следили за правилами экскурсии. А отдельно - никакого алкоголя в автобусе и на протяжении всей поездки. В целом, лишь благодаря экскурсоводу остались хорошие впечатления до конца поездки.

  • А
    Анна
    23 апреля 2024
    Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
    Рекомендую тем,кто ещё не был в В. Новгороде и Старой Руссе, и всем кто хочет разнообразить свои выходные. Особенно в экскурсии мне понравились Новгородский Кремль и озеро вохле последнего монастыря в Новгороде.
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
    Очень интересно и познавательно. Экскурсоводы были просто замечательные. чувствуется что очень любят свое дело. Всем рекомендую.
  • А
    Ангелина
    9 января 2024
    Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры и 3 крепости (2 дня)
    Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии в Псков и Великий Новгород" можно забронировать 3 тура от 7950 до 12 390. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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