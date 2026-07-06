5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие на Ореховый остров к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Всего час дороги из Петербурга — и мы на маленьком острове у истока Невы, где расположилась легендарная крепость Орешек.
Вы прикоснетесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, узнаете о защите крепости во времена блокады, побываете в ключевых постройках цитадели и осмотрите окрестности с высоты Головиной башни.
Перед вами откроется многовековая история крепости, которая с 14 века была важнейшим форпостом России. Мы поговорим о средневековой борьбе со шведами, завоеваниях Петра I и временах, когда Орешек служил политической тюрьмой. Члены царской семьи, опальные фавориты и декабристы, участники восстаний, первая жена Петра I и император Иоанн VI — вы узнаете об именитых узниках крепости и событиях, связанных с ними. И, конечно, затронем тему Великой Отечественной войны, когда защитники крепости Орешек выстояли после почти 500-дневного артиллерийского обстрела, не позволили врагу замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда и сохранили «Дорогу жизни».
Секреты крепостного зодчества
Оказавшись на острове, вы познакомитесь с системой обороны Орешка, заглянете в ключевые постройки крепости и разберетесь в их предназначении. Мы посетим прямоугольную Государеву башню, одно из интереснейших сооружений крепости, и поговорим об инженерных хитростях её строителей. Рассмотрим неприступную внутреннюю цитадель с тремя башнями, соединенными боевым ходом, и галереями для хранения продовольствия и боеприпасов. А ещё поднимемся на смотровую площадку мощной Головиной башни, откуда откроется чудесный вид на Ладожское озеро и Неву.
Организационные детали
Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге.
До крепости Орешек мы едем на автобусе, а потом переправляемся на катере на остров, где расположена сама крепость. Переправа занимает 10-15 минут.
Рассадка в автобусе свободная
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
В стоимость включены входные билеты в Крепость Орешек.
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Дети до 7 лет
2000 ₽
Пенсионеры
3300 ₽
Школьники
2800 ₽
Студенты
3300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17058 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Впечатления самые позитивные. Гид Александр Леонидович, очень грамотный и глубоко погруженный в тему человек. Слушать одно удовольствие. В крепости местный гид тоже увлекает историями и фактами об этом памятник месте. Много узнали нового. Спасибо.
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Баландин
Безусловно положительные эмоции и познавательный рассказ. Благодарность организаторам.
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Юлия
Очень историческое место. . даже страшно дышать, ожидаешь призраков из-за угла… Обратное отправление задержалось, но как раз распогодилось и посидеть на набережной было то, что надо
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Г
Галина
Экскурсия очень интересная и необычная! На самом острове очень сильный ветер, но красиво невероятно!! ’
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А
Александр
Ну крепость просто великолепна! Даже не ожидал, что получу такое удовольствие от экскурсии. В кафе на острове платите наличными, у некоторых деньги с карты списываются, а продавцу не приходят
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Вероника
Хорошая экскурсия Спасибо Ольге и водителю!!!
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