5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели

Путешествие на Ореховый остров к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга

Ирина
Задать вопрос
Ирина – экскурсионное агентство
Всего час дороги из Петербурга — и мы на маленьком острове у истока Невы, где расположилась легендарная крепость Орешек.

Вы прикоснетесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, узнаете о защите крепости во времена блокады, побываете в ключевых постройках цитадели и осмотрите окрестности с высоты Головиной башни.
1950 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели

Что вас ожидает

Хроники неприступного Орешка
Перед вами откроется многовековая история крепости, которая с 14 века была важнейшим форпостом России. Мы поговорим о средневековой борьбе со шведами, завоеваниях Петра I и временах, когда Орешек служил политической тюрьмой. Члены царской семьи, опальные фавориты и декабристы, участники восстаний, первая жена Петра I и император Иоанн VI — вы узнаете об именитых узниках крепости и событиях, связанных с ними. И, конечно, затронем тему Великой Отечественной войны, когда защитники крепости Орешек выстояли после почти 500-дневного артиллерийского обстрела, не позволили врагу замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда и сохранили «Дорогу жизни».

Секреты крепостного зодчества
Оказавшись на острове, вы познакомитесь с системой обороны Орешка, заглянете в ключевые постройки крепости и разберетесь в их предназначении. Мы посетим прямоугольную Государеву башню, одно из интереснейших сооружений крепости, и поговорим об инженерных хитростях её строителей. Рассмотрим неприступную внутреннюю цитадель с тремя башнями, соединенными боевым ходом, и галереями для хранения продовольствия и боеприпасов. А ещё поднимемся на смотровую площадку мощной Головиной башни, откуда откроется чудесный вид на Ладожское озеро и Неву.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге.
  • До крепости Орешек мы едем на автобусе, а потом переправляемся на катере на остров, где расположена сама крепость. Переправа занимает 10-15 минут.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В стоимость включены входные билеты в Крепость Орешек.
  • Возьмите, пожалуйста, с собой теплую одежду и позаботьтесь об удобной обуви.
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 09:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
10 октября 2019 г посетили крепость Орешек, очень погода нам благоприятствовала, встретились с интересными людьми, в их числе: гид Татьяна Рудольфовна, человек , проживающий в данной местности, очень ее знающую и любящую,не только исторические факты , но и современные и передающая свои знания и любовь свои благодарным слушателям, тоесть нам, небольшой группе туристов.
В общем, спасибо, до новых интересных встреч.
23 сентября 2019
Ездили в сентябре на экскурсию в крепость Орешек. Экскурсия понравилась, экскурсовод Тамара Рудольфовна интересно рассказывала и в пути, пока ехали, и на самом острове. С удовольствием слушала не только я, но и моя 11-летняя внучка. На обратном пути еще заехали к Музею-панораме прорыва блокады Ленинграда", осмотрели военную технику, которая стоит на улице.
При общении с самой фирмой удивил только тот момент, что я специально спрашивала, возможно ли где-то будет поесть, все-таки экскурсия довольно длительное. Мне сухо написали: "На острове кафе нет". Ну, нет так нет, взяли еду с собой. Оказалось, что самым прекрасным образом после возвращения с острова нас завезли в кафе с вкусной и дешевой едой. Не очень поняла, зачем организаторам нужно себя было выставлять хуже, чем есть на самом деле.
Экскурсию рекомендую, но одевайтесь потеплее. Это остров, ветра там в любое время года.
13 сентября 2019
Пожалуй лучшая экскурсия из того что мне приходилось слушать и посещать. Хотелось бы пожелать делать подобные туры чаще, тем более что и место исторически очень насыщенное
24 июля 2019
Прекрасная поездка и экскурсия! Великолепный рассказ гида -Лидия Николаевна так вела повествование, что порой было ощущение потери времени. Давно собиралась съездить -очень довольна, прекрасно отдохнула!
11 июня 2019
Поехали на экскурсию в крепость Орешек. Автобус очень хороший, с кондиционером. У нас был гид Тимофей (не помню по отчеству). Вот он реально представитель интеллигентного питержбурца. Такой тактичный, милый. Ему реально самому интересно то, что он рассказывает. И поэтому слушать его интересно.
Не ставлю 5, потому что по структуре всё очень быстро. Экскурсия не продумана, чтобы по приезду зайти в туалет. Нам приходилось убегать и пропускать всю информацию. И экскурсовод во время экскурсии предлагал в некоторых местах остановиться и сделать фото. Но сам уходил и особо не ждал. Я бы предложила немного поменять последовательность т снизить скорость.

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
2100 за человека
4 часа
54 отзыва
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов. На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох. Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса. А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
1400 за человека
7 часов
20 отзывов
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта. И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива. Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
3100 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепость
1500 за человека
3.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с must-see города, погрузиться в его историю и посетить колыбель Северной столицы
Узнаваемый силуэт Северной столицы предстанет перед вами во всей красе: линии каналов, купол Исаакия, гармоничные панорамы парадных площадей и шпиль колокольни Петропавловского собора. Вы разберетесь в основных вехах петербургской истории, узнаете её действующих лиц и побываете на месте основания города. И ощутите уникальную атмосферу Петербурга, когда-то умещавшегося на Заячьем острове.
Блестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворец
2650 за человека
5.5 часов
19 отзывов
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
Добро пожаловать в главную резиденцию русских императоров! Екатерининский дворец поражает не только в наше время — даже европейские монархи приходили в восторг от парадных интерьеров монаршего дома и великолепного парка вокруг. Вы узнаете, как удалось восстановить всю эту красоту после бомбёжек во время войны, прогуляетесь по анфиладе залов, вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу и полюбуетесь исконно русскими пейзажами из окон дворца и снаружи.
Пушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один день
3400 за человека
7.5 часов
Прогуляться по Екатерининскому и Павловскому дворцам и открыть секреты Янтарной комнаты
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века. Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои. Я открою тайны, связанные с Янтарной комнатой, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
Путешествие в ПавловскПутешествие в ПавловскПутешествие в Павловск
2100 за человека
6 часов
8 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности. Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной. Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский собор
1100 за человека
3 часа
3 отзыва
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
Эта экскурсия вобрала в себя самое важное в Петербурге: красоты поразительного «Золотого треугольника», виды Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. А ещё — сокровище ансамбля Исаакиевской площади: монументальный собор, который поделится своей историей. За время автобусного путешествия вам откроются интересные факты о прошлом Северной столицы, её лучшие ракурсы и архитектура разных эпох.

Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
82 отзыва
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
По Васильевскому с островитянином!По Васильевскому с островитянином!По Васильевскому с островитянином!
733 за человека
2 часа
1 отзыв
Заглянуть в скрытые переулки и парадные, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
С Линии на Линию, оставляя за собой городские кварталы, плутая по лабиринтам проходных дворов и заглядывая в парадные — вы обойдете самую интересную часть Васильевского острова. Услышите сюжеты колоритной улочки Репина и узнаете о судьбах местных жителей. Я помогу отыскать артефакты ушедшей эпохи и разобраться, за что стоит любить этот остров.
Морской Собор — сердце КронштадтаМорской Собор — сердце КронштадтаМорской Собор — сердце Кронштадта
2500 за экскурсию
1.5 часа
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Главные достопримечательности острова Котлин — это Финский залив и собор святителя Николая Чудотворца. Без одного не было бы другого: мы поговорим о подвигах моряков, восстаниях и революциях. Вы узнаете, почему площадь называется Якорной, услышите истории о знаменитых флотоводцах и поразитесь убранству Морского собора.
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семьеСтрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семьеСтрельна, Александрия и Ораниенбаум: в гости к императорской семье
скидка30%
2600 ₽
1820 за человека
10 часов
Посетить резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
За один день вы познакомитесь с тремя нетривиальными пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям семьи Романовых. В садах Стрельны вы откроете одно из увлечений Петра I, в парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето, а в Ораниенбауме перенесетесь прямиком в роскошный 18 век.
Центральные площади ПетербургаЦентральные площади ПетербургаЦентральные площади Петербурга
1500 за экскурсию
1.5 часа
Тайны, легенды и архитектура Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей на дружеской экскурсии
Вы посетите места, где на протяжении многих лет вершилась история России. Я расскажу, какие знаковые события происходили на главных площадях города, какие знаменитые личности на них бывали и какие секреты они хранят. А также помогу прочувствовать особенный колорит Петербурга и раскрыть его загадочный нрав.
Очарование старинной КоломныОчарование старинной КоломныОчарование старинной Коломны
1000 за экскурсию
2 часа
Погулять по одному из самых интересных районов Петербурга и раскрыть его самобытный характер
«Тут все непохоже на другие части Петербурга, тут не столица и не провинция — здесь все тишина и отставка», — писал о Коломне Гоголь в повести «Портрет». Я расскажу, с чего начиналась история этих мест, как застраивался район, с чем связано его название и чем знаменита Коломна сегодня.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейКрыши и панорамыПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле