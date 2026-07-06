5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего час дороги из Петербурга — и мы на маленьком острове у истока Невы, где расположилась легендарная крепость Орешек. Вы прикоснетесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, узнаете о защите крепости во времена блокады, побываете в ключевых постройках цитадели и осмотрите окрестности с высоты Головиной башни.

Описание экскурсии

Хроники неприступного Орешка

Перед вами откроется многовековая история крепости, которая с 14 века была важнейшим форпостом России. Мы поговорим о средневековой борьбе со шведами, завоеваниях Петра I и временах, когда Орешек служил политической тюрьмой. Члены царской семьи, опальные фавориты и декабристы, участники восстаний, первая жена Петра I и император Иоанн VI — вы узнаете об именитых узниках крепости и событиях, связанных с ними. И, конечно, затронем тему Великой Отечественной войны, когда защитники крепости Орешек выстояли после почти 500-дневного артиллерийского обстрела, не позволили врагу замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда и сохранили «Дорогу жизни».

Секреты крепостного зодчества

Оказавшись на острове, вы познакомитесь с системой обороны Орешка, заглянете в ключевые постройки крепости и разберетесь в их предназначении. Мы посетим прямоугольную Государеву башню, одно из интереснейших сооружений крепости, и поговорим об инженерных хитростях её строителей. Рассмотрим неприступную внутреннюю цитадель с тремя башнями, соединенными боевым ходом, и галереями для хранения продовольствия и боеприпасов. А ещё поднимемся на смотровую площадку мощной Головиной башни, откуда откроется чудесный вид на Ладожское озеро и Неву.

Организационные детали