Приглашаем вас познакомиться с Карелией.
В комфортном формате мини-группы вы рассмотрите визитные карточки Северного Приладожья, услышите историю региона, насладитесь природой и хвойным воздухом. По желанию попробуете калитки или другие карельские блюда.
Этого достаточно, чтобы влюбиться в край! Маршрут экскурсии активный, но без утомительных переходов.
Описание экскурсии
Приозерск и крепость Корела. Вы увидите древний город и крепость, заложенную на рубеже 13–14 веков.
Куркиёки и интерактивный краеведческий музей Кирьяж. Вы узнаете о средневековой истории Приладожья и Руси.
Долина водопадов. Посетим экопарк с потрясающей природой, оленьей фермой и деревней саамов. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, встретитесь с хаски, шаманом и попробуете иван-чай, сваренный на костре.
Сортавала. Рассмотрим необычную архитектуру города, который побывал в составе четырёх стран.
Парк «Ваккосалми». В нашей программе смотровая площадка и романтическое место — беседка поцелуев.
Городище Паасо. Заберёмся на 80-метровую гору — здесь было убежище древних карел.
Вы услышите:
- Кто жил на этих землях 8000 лет назад
- Почему саамы ушли на север и вместо них пришли новые люди — карелы
- Когда прошёл ледник и что после себя оставил
- Почему Сортавала и Приладожье столько раз переходило от Швеции к России
- Как прадед Пушкина защищал северные рубежи России
Примерный тайминг экскурсии:
- 8:00 — выезд из Петербурга
- 10:00 — Приозерск
- 11:30 — Куркиёки
- 13:00 — Долина водопадов + обед
- 16:00 — Паасо
- 17:00 — Сортавала + ужин
- 19:00 — выезд в Петербург
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival 2020 г. в.
- Старт и окончание программы у метро «Парнас». При заказе экскурсии только для вашей компании мы можем забрать вас по адресу в Петербурге — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- музей Корела — 300 ₽ за чел.
- музей Кирьяж — 350 ₽ за чел.
- экопарк «Долина водопадов» — 1250 ₽ за чел.
- городище Паасо — 500 ₽ за чел.
- обед и ужин — по желанию
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парнас»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мой род — с севера Карелии. Большой водительский стаж. Работаю вместе с командой гидов, мы любим Карелию и делимся этим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
12 сен 2025
Выдалась потрясающая поездка! Спасибо Иван и его команда, тур хорошо сбалансированный, есть красивые, не обычные места без людей! Ну и везде нам встречались животные, музейный котик в Кореле, Хаски, Северный олень и Лось в Долине Водопадов! Обязательно поеду еще с Иваном по новым программам, особенно зацепил рассказ про северную Карелию и тур по деревням.
Ирина
16 июл 2025
Огромное спасибо гиду Ивану за нереально крутой тур. Он смог влюбить нас в Карелию, хотя компания у нас была разных возрастов и дети и взрослые остались только с положительными впечатлениями.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
