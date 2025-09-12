Приглашаем вас познакомиться с Карелией. В комфортном формате мини-группы вы рассмотрите визитные карточки Северного Приладожья, услышите историю региона, насладитесь природой и хвойным воздухом. По желанию попробуете калитки или другие карельские блюда. Этого достаточно, чтобы влюбиться в край! Маршрут экскурсии активный, но без утомительных переходов.

Описание экскурсии

Приозерск и крепость Корела. Вы увидите древний город и крепость, заложенную на рубеже 13–14 веков.

Куркиёки и интерактивный краеведческий музей Кирьяж. Вы узнаете о средневековой истории Приладожья и Руси.

Долина водопадов. Посетим экопарк с потрясающей природой, оленьей фермой и деревней саамов. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, встретитесь с хаски, шаманом и попробуете иван-чай, сваренный на костре.

Сортавала. Рассмотрим необычную архитектуру города, который побывал в составе четырёх стран.

Парк «Ваккосалми». В нашей программе смотровая площадка и романтическое место — беседка поцелуев.

Городище Паасо. Заберёмся на 80-метровую гору — здесь было убежище древних карел.

Вы услышите:

Кто жил на этих землях 8000 лет назад

Почему саамы ушли на север и вместо них пришли новые люди — карелы

Когда прошёл ледник и что после себя оставил

Почему Сортавала и Приладожье столько раз переходило от Швеции к России

Как прадед Пушкина защищал северные рубежи России

Примерный тайминг экскурсии:

8:00 — выезд из Петербурга

10:00 — Приозерск

11:30 — Куркиёки

13:00 — Долина водопадов + обед

16:00 — Паасо

17:00 — Сортавала + ужин

19:00 — выезд в Петербург

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival 2020 г. в.

Старт и окончание программы у метро «Парнас». При заказе экскурсии только для вашей компании мы можем забрать вас по адресу в Петербурге — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается: