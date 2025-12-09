Мои заказы

Тайны и легенды Юсуповского дворца (билеты включены)

Осмотреть парадные залы и погрузиться в атмосферу роковой ночи убийства Распутина
Юсуповский дворец на Мойке — один из самых красивых и загадочных дворцов Петербурга.

Приглашаем вас пройти по его залам! Вы окунётесь в мир роскоши, услышите о жизни знаменитой семьи Юсуповых, а также прикоснётесь к трагической странице истории, связанной с убийством здесь Григория Распутина.
Описание билета

Парадные залы

  • Гобеленовая гостиная — её стены украшают изысканные работы
  • Белоколонный зал — пространство для торжественных приёмов и балов. Вы рассмотрите изысканную лепнину, зеркала и люстры
  • Танцевальный зал — место блестящих вечеров и изысканных балов
  • Красная гостиная — роскошный зал, отделанный бархатом и золотом
  • Синяя гостиная — изящная комната в нежных тонах
  • Зелёная гостиная — здесь принимали гостей и вели неторопливые беседы
  • Картинная галерея — собрание живописи, созданное несколькими поколениями семьи Юсуповых
  • Театр — уникальная домашняя сцена, где выступали известные артисты и сами князья

История семьи Юсуповых

Вы узнаете о происхождении рода, его богатстве и влиянии на политическую и культурную жизнь России. Услышите о известных представителях семьи, их увлечениях, достижениях и трагических судьбах.

Убийство Григория Распутина

Спустимся в подвалы дворца, где был убит Григорий Распутин. Перед вами предстанут восковые фигуры участников событий и точно воссозданная обстановка той роковой ночи. Мы расскажем о мотивах заговорщиков, роли Феликса Юсупова и загадочных обстоятельствах самой смерти. Разберём версии, домыслы и подтверждённые факты, связанные с этим громким преступлением.

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость
  • Программа будет интересна путешественникам старше 8 лет
  • После экскурсии самостоятельный осмотр дворца не предусмотрен
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

