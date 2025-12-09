Юсуповский дворец на Мойке — один из самых красивых и загадочных дворцов Петербурга.
Приглашаем вас пройти по его залам! Вы окунётесь в мир роскоши, услышите о жизни знаменитой семьи Юсуповых, а также прикоснётесь к трагической странице истории, связанной с убийством здесь Григория Распутина.
Описание билета
Парадные залы
- Гобеленовая гостиная — её стены украшают изысканные работы
- Белоколонный зал — пространство для торжественных приёмов и балов. Вы рассмотрите изысканную лепнину, зеркала и люстры
- Танцевальный зал — место блестящих вечеров и изысканных балов
- Красная гостиная — роскошный зал, отделанный бархатом и золотом
- Синяя гостиная — изящная комната в нежных тонах
- Зелёная гостиная — здесь принимали гостей и вели неторопливые беседы
- Картинная галерея — собрание живописи, созданное несколькими поколениями семьи Юсуповых
- Театр — уникальная домашняя сцена, где выступали известные артисты и сами князья
История семьи Юсуповых
Вы узнаете о происхождении рода, его богатстве и влиянии на политическую и культурную жизнь России. Услышите о известных представителях семьи, их увлечениях, достижениях и трагических судьбах.
Убийство Григория Распутина
Спустимся в подвалы дворца, где был убит Григорий Распутин. Перед вами предстанут восковые фигуры участников событий и точно воссозданная обстановка той роковой ночи. Мы расскажем о мотивах заговорщиков, роли Феликса Юсупова и загадочных обстоятельствах самой смерти. Разберём версии, домыслы и подтверждённые факты, связанные с этим громким преступлением.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость
- Программа будет интересна путешественникам старше 8 лет
- После экскурсии самостоятельный осмотр дворца не предусмотрен
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
