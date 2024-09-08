Тайны и мистика Васильевского острова

Увидеть башню Грифонов, аптеку Пеля, двор духов и знаки ангелов-хранителей Петербурга
Мы отправляемся на Васильевский остров! Тот самый, что должен был стать подобием Венеции или Амстердама, но у вселенной были на него другие планы. Феномен Петербурга, скопище тайн, мурашечное место, где прошлое и настоящее сливаются воедино.

Я зову вас проникнуться его духом, заглянуть во дворы и закоулки, разговорить сфинксов и стать знатоком по грифонам.
5
2 отзыва
Тайны и мистика Васильевского острова
Тайны и мистика Васильевского острова
Тайны и мистика Васильевского острова

Описание экскурсии

  • Аптека доктора Пеля с алхимической лабораторией и башня Грифонов
  • Двор духов
  • Проходные дворы, полные мистики, и дом Леонтия Бенуа
  • Улица Репина — самая узкая улочка Петербурга. Выясним, как она связана с подземным царством
  • Две церкви Святой Екатерины
  • Сад Академии художеств и самый большой круглый двор в мире
  • Сфинксы на Университетской набережной

Поговорим:

  • Об ангелах-хранителях Петербурга
  • Мистических знаках и символах, а также спиритических сеансах
  • Васильевском острове и его жителях. Выясним, в чьей семье хранилась одна из картин Леонардо да Винчи
  • Тайнах молчаливых сфинксов

И многом другом!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
8 сен 2024
Спасибо,Ксения, за удивительный вечер! Очень интересно!
Спасибо,Ксения, за удивительный вечер! Очень интересно!
Анастасия
8 сен 2024
Были с подругами на экскурсии, остались в полном восторге! Ксения потрясающий гид, очень интересно рассказывала про тайные знаки и отвечала на все вопросы с глубоким знанием истории. Всем рекомендуем эту замечательную прогулку по Васильевскому острову, особенно если хотите попасть в самые секретные и недоступные обычным туристам места. Обязательно возьмём другие экскурсии у Ксении!)
Были с подругами на экскурсии, остались в полном восторге! Ксения потрясающий гид, очень интересно рассказывала проБыли с подругами на экскурсии, остались в полном восторге! Ксения потрясающий гид, очень интересно рассказывала про

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Секретные места Васильевского острова
Пешая
скидка
20%
895 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
993795 за человека
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Пешая
245 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
6 ноя в 14:00
15 ноя в 11:00
от 2 670 за всё до 2 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Пешая
скидка
35%
65 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: в пятницу и субботу в 14:30
1 ноя в 14:30
2 ноя в 14:30
1000650 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам