Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше одном поколении не петербурженка, но я так люблю этот город, что хочу знакомиться с ним больше и больше каждый день. Расскажу вам про него и попрошу Петербург приоткрыть свою душу для вас. Мои экскурсии лёгкие, понятные и с юмором.

Рада приветствовать вас! Меня зовут Ксения. На моих экскурсиях я расскажу, как строился Санкт-Петербург, почему это харАктерный город, как раскрывается его душа, чем он живёт и дышит. Я ни в