Мы отправляемся на Васильевский остров! Тот самый, что должен был стать подобием Венеции или Амстердама, но у вселенной были на него другие планы. Феномен Петербурга, скопище тайн, мурашечное место, где прошлое и настоящее сливаются воедино.
Я зову вас проникнуться его духом, заглянуть во дворы и закоулки, разговорить сфинксов и стать знатоком по грифонам.
Я зову вас проникнуться его духом, заглянуть во дворы и закоулки, разговорить сфинксов и стать знатоком по грифонам.
Описание экскурсии
- Аптека доктора Пеля с алхимической лабораторией и башня Грифонов
- Двор духов
- Проходные дворы, полные мистики, и дом Леонтия Бенуа
- Улица Репина — самая узкая улочка Петербурга. Выясним, как она связана с подземным царством
- Две церкви Святой Екатерины
- Сад Академии художеств и самый большой круглый двор в мире
- Сфинксы на Университетской набережной
Поговорим:
- Об ангелах-хранителях Петербурга
- Мистических знаках и символах, а также спиритических сеансах
- Васильевском острове и его жителях. Выясним, в чьей семье хранилась одна из картин Леонардо да Винчи
- Тайнах молчаливых сфинксов
И многом другом!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Рада приветствовать вас! Меня зовут Ксения. На моих экскурсиях я расскажу, как строился Санкт-Петербург, почему это харАктерный город, как раскрывается его душа, чем он живёт и дышит. Я ни вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 сен 2024
Спасибо,Ксения, за удивительный вечер! Очень интересно!
Анастасия
8 сен 2024
Были с подругами на экскурсии, остались в полном восторге! Ксения потрясающий гид, очень интересно рассказывала про тайные знаки и отвечала на все вопросы с глубоким знанием истории. Всем рекомендуем эту замечательную прогулку по Васильевскому острову, особенно если хотите попасть в самые секретные и недоступные обычным туристам места. Обязательно возьмём другие экскурсии у Ксении!)
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