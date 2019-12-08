30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Петербург в лицах — это гениальные люди. Патриоты и те, кто жили и работали в унисон с ритмами города. Те, кто любили его беспамятно. Эта могучая кучка очень велика, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:

От Петра I до Николая I

Начнем прогулку с истоков Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где вы поймете, как начинал расти красивейший город Российской империи. Оттуда на трамвайчике доедем до усадьбы Державина — мало кто знает, что поэт был успешным политиком. Внутри нарядного здания поговорим о его многолетней карьере, за которую он не получил ни одной взятки, и о перипетиях отношений с Екатериной II.

У памятника Грибоедову вы представите Петербург тех лет, когда драматург обрел друзей (Пушкина, Вяземского, Чаадаева), вспомните портрет современников из «Горя от ума» и узнаете, почему Николай I видел в Грибоедове только дипломата.

Следом заглянем на чашечку кофе в модный клуб «Грибоедов» рядом со зданием благотворительной организации «Ночлежка». Здесь я расскажу о Ксении Петербургской — небесной покровительнице города и защитнице всех, кто лишился дома. А если у вас останутся силы, съездим в ее часовню.

От Николая II до Владимира Путина

Этот маршрут начнется в прекрасном Иоанновском храме, где хранятся мощи Иоанна Кронштадского. Вы узнаете о делах этого человека, который предостерег Николая II от многих решений. На трамвайчике доедем до Пушкинского дома, где вас ждет история Дмитрия Лихачева — ученый до последних дней жизни защищал наследие Петербурга в разных сферах культуры. Тему истинного патриотизма продолжим, говоря о режиссере Александре Сокурове и писателе Евгении Водолазкине.

В завершение прогуляемся по парку 300-летия Петербурга. С набережной вам откроется фантастический вид на город и Лахта-центр — новый символ современного Петербурга. Бонусом к этой экскурсии станет блиц-обзор актуальных выставок в Эрмитаже, музыкальных премьер и достойных постановок в Мариинском театре, БДТ и театре Европы — все, чтобы вы отлично провели время в нашем городе.

📖 А тем, кто закажет обе прогулки, я подарю гениальную книгу-сюрприз с очерками моего любимого жителя Петербурга!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим Петербург, и истинным патриотам, которые хотят знать свою страну.