30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Северную столицу через истории о ее гениальных личностях

Валентина
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Валентина – ваш гид
Столько слов написано великими людьми о Петербурге, но кем они были? Приглашаю вас прогуляться по следам имен города: по маршруту от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина.

В обоих случаях вы узнаете подлинные истории о личностном вкладе в развитие и облик Петербурга, побываете в его живописных уголках от Петропавловской крепости до Лахта-центра.

Приготовьтесь поискать истину и по-новому взглянуть на Северную столицу.
3800 ₽
1900 за экскурсию
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии30 отзывов
4.8
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах

Что вас ожидает

Петербург в лицах — это гениальные люди. Патриоты и те, кто жили и работали в унисон с ритмами города. Те, кто любили его беспамятно. Эта могучая кучка очень велика, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:

От Петра I до Николая I
Начнем прогулку с истоков Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где вы поймете, как начинал расти красивейший город Российской империи. Оттуда на трамвайчике доедем до усадьбы Державина — мало кто знает, что поэт был успешным политиком. Внутри нарядного здания поговорим о его многолетней карьере, за которую он не получил ни одной взятки, и о перипетиях отношений с Екатериной II.

У памятника Грибоедову вы представите Петербург тех лет, когда драматург обрел друзей (Пушкина, Вяземского, Чаадаева), вспомните портрет современников из «Горя от ума» и узнаете, почему Николай I видел в Грибоедове только дипломата.

Следом заглянем на чашечку кофе в модный клуб «Грибоедов» рядом со зданием благотворительной организации «Ночлежка». Здесь я расскажу о Ксении Петербургской — небесной покровительнице города и защитнице всех, кто лишился дома. А если у вас останутся силы, съездим в ее часовню.

От Николая II до Владимира Путина
Этот маршрут начнется в прекрасном Иоанновском храме, где хранятся мощи Иоанна Кронштадского. Вы узнаете о делах этого человека, который предостерег Николая II от многих решений. На трамвайчике доедем до Пушкинского дома, где вас ждет история Дмитрия Лихачева — ученый до последних дней жизни защищал наследие Петербурга в разных сферах культуры. Тему истинного патриотизма продолжим, говоря о режиссере Александре Сокурове и писателе Евгении Водолазкине.

В завершение прогуляемся по парку 300-летия Петербурга. С набережной вам откроется фантастический вид на город и Лахта-центр — новый символ современного Петербурга. Бонусом к этой экскурсии станет блиц-обзор актуальных выставок в Эрмитаже, музыкальных премьер и достойных постановок в Мариинском театре, БДТ и театре Европы — все, чтобы вы отлично провели время в нашем городе.

📖 А тем, кто закажет обе прогулки, я подарю гениальную книгу-сюрприз с очерками моего любимого жителя Петербурга!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим Петербург, и истинным патриотам, которые хотят знать свою страну.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Стоимость указана за 1 из двух 3-часовых маршрутов. Возможно объединить их в одну экскурсию с обедом (продолжительность 6-8 часов, стоимость в два раза выше).
  • Экскурсия пешеходная, но мы можем облегчить ее поездками на трамвае

Дополнительные расходы
— билеты в музей-усадьбу Державина (первый маршрут) + билет для гида — 120 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
— билеты в «Пушкинский дом» (второй маршрут) + билет для гида — 300 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
— питание и личные расходы

Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию :)
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Не советую.
25 октября 2019
Мы немного тревожились по поводу пешей экскурсии, так как в Петербурге уже сезон дождей и рано темнеет. Но Валентина проводит осенью экскурсию длительностью 2 часа, и когда пошел дождь мы зашли в очень атмосферное кафе. Не замерзнуть помогло и то, что примерно наполовине экскурсии мы нырнули в уютное метро, и довольно быстро доехали до следующей достопримечательности. Время экскурсии специально выбрали дневное. Эрудиция, гибкое планирование в связи с погодными условиями, быстрое и четкое донесение позновательной информации в 2 часа оставили чувство полного удовлетворения и максимально положительные эмоции от прогулки с Валентиной.
10 октября 2019
Первый раз в Санкт-Петербурге и как хорошо, что знакомство с городом состоялось с участием Валентины, любящей свой город, знающей его историю и желающей поделиться и тем и другим с туристами!!!
Обязательно будем искать встречу при повторном визите в град Петра)))
5 октября 2019
Спасибо большое Валентине за отлично проведённую экскурсию! Узнав, что я в Петербурге первый раз, Валентина немного изменила наш маршрут и рассказала мне историю знаменитых зданий и улиц, придерживаясь основной темы экскурсии! Спасибо большое! Очень классно встретить человека, с которым пьёшь чай и пару часов говоришь обо всем на свете:) Обязательно схожу на остальные Ваши экскурсии, когда приеду в следующий раз
4 октября 2019
Экскурсия произвела на нас с мужем очень сильное впечатление! Валентина - замечательный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями и, что хочется отметить особо, человек, всем сердцем любящий Санкт-Петербург и уважающий его историю. Мы узнали много нового об исторических личностях, посетили совершенно неожиданные места и получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо большое!
15 сентября 2019
Были на экскурсии с Валентиной 15.09.19, Петербург в лицах, Валентина милая, приятная девушка, но, к сожалению, спустя 30 минут нашей экскурсии у нас зародились некоторые сомнения в её профессионализме и знание материала, во время экскурсии было названо очень мало дат и фамилий людей той эпохи, по нашему мнению, экскурсовод должен обладать белее глубокими знаниями, хотя бы о людях и событиях по теме экскурсии!
5 августа 2019
Эта экскурсия точно вдохновит вас быть лучшей версией себя. Больше, чем всевозможные тренинги личностного роста.

Валентина легко и увлекательно рассказывает о людях, которые делали все возможное и невозможное для подъема и расцвета страны, отстаивали свои принципы и убеждения, даже когда это было неудобно и рискованно. В трудную минуту не отказывались от того, во что верят и что любят. Не боялись говорить вслух. Забывали о себе, думая о том, каким станет мир после них.

Экскурсия будет интересна людям всех возрастов (кроме совсем уж малышей). У Валентины хорошая, грамотная речь. Рассказывает с душой - видно, что гиду самой интересно не останавливаться на достигнутом. Сразу спрашивает, есть ли у вас специальное образование и каковы ваши познания в истории. Поэтому будет познавательно независимо от того, сколько вы знаете к началу экскурсии,

Маршрут прогулки продуман и прекрасно иллюстрирует рассказ гида. Валентина умница, желаю ей и дальше рассказывать о том, как мог, может и сможет каждый на своем месте сделать мир лучше. Тогда все с таким трудом созданное этими потрясающими людьми не будет подарено и распродано ради сиюминутной выгоды.
23 июля 2019
Валентина, чудесный рассказчик! Мы остались очень довольны! Наша экскурсия прошла на мажорный лад, хотя мы касались серьезных вопросов, говорили о судьбах и их значении в жизни государства, отдельных людей и, собственно, наших героев. Мы заказывали сразу две экскурсии, и почти целый день провели вместе с нашей замечательной коллегой, гидом-путешественницей. Надо сказать, что мы пытались увести беседу в русло бесед о путешествиях, но наш гид корректно нас возвращала, не без изящества, замечу:):)
Валентина - очень глубоко мыслящий и незаурядный человек, что само по себе уже приносит удовольствие. Отсюда и тема экскурсии, и подход к ней. Я помню, когда рос наш сын, мы ему дарили полную серию книг «история в лицах», сама идея очень хороша! И Валентина нас очень порадовала.
Что ещё... делали остановки там, где требовалось. Валентина не обделяла нас вниманием, сама предлагала местечки для перекуров, всегда вовремя. А в конце, когда мы уже устали, мы попросились пойти вместе поужинать и, наконец, поговорить о путешествиях. Так не хотелось расставаться!
Берите экскурсию, не пожалеете! Главное, быть в открытом состоянии и хотеть взглянуть на вещи под непривычным для многих углом...
22 июля 2019
Заказывал экскурсию для моих дам: жены и дочери. Дамы остались под впечатлением, особенно супруга. С экскурсоводом было приятно общаться на исторические и общечеловеческие темы. Я оценил заботливое отношение к нам и учёт физической подготовки: маршрут пеший, экскурсия длинная, ноги начинают ныть уже через час-полтора, а мы бродили 6 часов. Валентина выбирала места, где можно передохнуть, не останавливая процесс, в том числе выпить чай в приятном заведении. Мы не ожидали, что будем так долго на этой экскурсии, но, как мы поняли, у Валентины гибкая программа и степень погружения варьируется в зависимости от потребностей, поэтому мы «взяли от неё всё хорошее»:)
Хороший молодой гид. Советуем:)
14 июля 2019
Мы с подругами из Москвы часто ездим в Питер, чтобы прогуляться и найти новые красивые местечки. Очень много видели здесь и хотелось что-то нетуристическое. Плюс Валентина помогла найти здесь фотографа, который сделал нам во время прогулки профессиональные фотографии. Мерси😘
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