Я создала чат-бот, который проведёт вас по увлекательному маршруту от Российской национальной библиотеки до Аничкова моста и задаст нескучные вопросы о том, что вас окружает. Как хулиганили в 19 веке? Что скрывают кони Клодта? Какие фильмы здесь снимали? Бот объяснит правильные (и даже неправильные!) ответы.

Описание экскурсии

Вы пройдёте от библиотеки через Екатерининский сад, обойдёте Александринский театр и его Новую сцену и по Фонтанке вернётесь к Невскому через Аничков дворец. Во время прогулки:

Найдёте на фасадах изображения известных людей и определите, кто есть кто

Узнаете, что предпочитали местные хулиганы и чем занимались дворники в 19 веке

Поймёте, в каком порядке нужно рассматривать коней Клодта на Аничковом мосту

И многое другое!

Что взять с собой и как проходить квиз

Вам понадобится гаджет с мессенджером Telegram. Вопросы можно читать или слушать — если предпочитаете аудио, возьмите наушники

Маршрут — около 2 км, время прохождения — примерно 1,5 ч. Но вы сами выбираете скорость прогулки и можете делать перерывы

Проходить квиз можно в любое время, но территория Екатерининского сада и Аничкова дворца закрываются на ночь с 22:00

Материалы квиза после прохождения останутся с вами

Как получить доступ

После внесения предоплаты вы получите ссылку на чат-бот в Telegram. После запуска чат попросит поделиться номером телефона, куда придёт ссылка для внесения остатка оплаты.

Организационные детали