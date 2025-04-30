Я создала чат-бот, который проведёт вас по увлекательному маршруту от Российской национальной библиотеки до Аничкова моста и задаст нескучные вопросы о том, что вас окружает.
Как хулиганили в 19 веке? Что скрывают кони Клодта? Какие фильмы здесь снимали? Бот объяснит правильные (и даже неправильные!) ответы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы пройдёте от библиотеки через Екатерининский сад, обойдёте Александринский театр и его Новую сцену и по Фонтанке вернётесь к Невскому через Аничков дворец. Во время прогулки:
- Найдёте на фасадах изображения известных людей и определите, кто есть кто
- Узнаете, что предпочитали местные хулиганы и чем занимались дворники в 19 веке
- Поймёте, в каком порядке нужно рассматривать коней Клодта на Аничковом мосту
И многое другое!
Что взять с собой и как проходить квиз
- Вам понадобится гаджет с мессенджером Telegram. Вопросы можно читать или слушать — если предпочитаете аудио, возьмите наушники
- Маршрут — около 2 км, время прохождения — примерно 1,5 ч. Но вы сами выбираете скорость прогулки и можете делать перерывы
- Проходить квиз можно в любое время, но территория Екатерининского сада и Аничкова дворца закрываются на ночь с 22:00
- Материалы квиза после прохождения останутся с вами
Как получить доступ
После внесения предоплаты вы получите ссылку на чат-бот в Telegram. После запуска чат попросит поделиться номером телефона, куда придёт ссылка для внесения остатка оплаты.
Организационные детали
- Старт прогулки — у выхода из станции метро «Гостиный двор». Финиш — у Аничкова моста
- Квиз будет интересен взрослым и детям от 7 лет
- Чат-бот будет работать только на том устройстве, с которого произвели оплату, но проходить квиз можно компанией с одного гаджета
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась в Ленинградской области, но с юности живу в самом лучшем городе мира — Санкт-Петербурге. Я очень люблю рассказывать о нашем прекрасном городе и всегда удивляюсь, сколько ещё в нём неизведанного, интересного и увлекательного! И с удовольствием делюсь этим неизведанным со всеми, кто хочет узнать что-то больше информации в путеводителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
30 апр 2025
Решили с детьми попробовать новый формат, нам понравилось. Отвечали на вопросы, на простые и посложнее. Интересные факты про Петербург, многого не знали:)
Вся прогулка заняла около двух часов, с посещением по пути кафе (с погодой не очень повезло). Могли прерваться, но решили пройти до конца.
Организатора рекомендую.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
