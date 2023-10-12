Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Это место, где жила ещё семья моего деда — в доме, где бывал Пушкин. Каждый камень здесь — целая история. И история эта — о бомонде классического Петербурга: музыкальном, поэтическом, артистическом.
Вы узнаете, почему тесно связаны Мариинский театр и опера Глинки, и увидите дом, где собиралась творческая элита.
Вы узнаете, почему тесно связаны Мариинский театр и опера Глинки, и увидите дом, где собиралась творческая элита.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
19
окт
окт
26
окт
окт
2
ноя
ноя
9
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Театральная площадь и Мариинский театр
Мы начнём экскурсию на Театральной площади. Я расскажу, как она появилась и получила своё название, а также о том, что тут было до строительства Мариинского театра.
Познакомлю вас с историей театра и открою, как с его названием связана опера Глинки «Жизнь за царя». Вы прогуляетесь по Крюкову каналу и увидите Новую сцену Мариинского театра.
Консерватория Римского-Корсакова и дом Бенуа
Осмотрите Консерваторию имени Римского-Корсакова и познакомитесь с её известными выпускниками, первый из которых — Чайковский.
Прогуляетесь по улице Глинки и узнаете, что общего у неё и оперы «Руслан и Людмила». Увидите дом Бенуа, где собирались литературные и поэтические кружки.
Завершим прогулку на канале Грибоедова, названном в честь великого русского драматурга и поэта.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсия предполагает музыкальное сопровождение — записи опер Римского-Корсакова, Чайковского
в четверг в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Мариинского театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую! И рад познакомиться: меня зовут Владислав, я коренной петербуржец, влюблённый в свой родной город и окрестности. Изучение истории и культуры долгие годы было моим хобби, а 3 года назад стало моей профессией. Сейчас я лицензированный гид по Санкт-Петербургу, провожу для вас авторские экскурсионные прогулки по центру Петербурга и пригородам. Прогулки со мной — это лёгкое душевное общение, много исторических баек и юмора, а также классические локации для ваших фото из Петербурга.
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