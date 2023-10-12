Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»

Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе

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Ответы на вопросы
Это место, где жила ещё семья моего деда — в доме, где бывал Пушкин. Каждый камень здесь — целая история. И история эта — о бомонде классического Петербурга: музыкальном, поэтическом, артистическом.

Вы узнаете, почему тесно связаны Мариинский театр и опера Глинки, и увидите дом, где собиралась творческая элита.
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Ближайшие даты:
12
окт
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Театральная площадь и Мариинский театр

Мы начнём экскурсию на Театральной площади. Я расскажу, как она появилась и получила своё название, а также о том, что тут было до строительства Мариинского театра.

Познакомлю вас с историей театра и открою, как с его названием связана опера Глинки «Жизнь за царя». Вы прогуляетесь по Крюкову каналу и увидите Новую сцену Мариинского театра.

Консерватория Римского-Корсакова и дом Бенуа

Осмотрите Консерваторию имени Римского-Корсакова и познакомитесь с её известными выпускниками, первый из которых — Чайковский.

Прогуляетесь по улице Глинки и узнаете, что общего у неё и оперы «Руслан и Людмила». Увидите дом Бенуа, где собирались литературные и поэтические кружки.

Завершим прогулку на канале Грибоедова, названном в честь великого русского драматурга и поэта.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсия предполагает музыкальное сопровождение — записи опер Римского-Корсакова, Чайковского

в четверг в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Мариинского театра
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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