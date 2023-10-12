Это место, где жила ещё семья моего деда — в доме, где бывал Пушкин. Каждый камень здесь — целая история. И история эта — о бомонде классического Петербурга: музыкальном, поэтическом, артистическом. Вы узнаете, почему тесно связаны Мариинский театр и опера Глинки, и увидите дом, где собиралась творческая элита.

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Описание

Что вас ожидает

Театральная площадь и Мариинский театр

Мы начнём экскурсию на Театральной площади. Я расскажу, как она появилась и получила своё название, а также о том, что тут было до строительства Мариинского театра.

Познакомлю вас с историей театра и открою, как с его названием связана опера Глинки «Жизнь за царя». Вы прогуляетесь по Крюкову каналу и увидите Новую сцену Мариинского театра.

Консерватория Римского-Корсакова и дом Бенуа

Осмотрите Консерваторию имени Римского-Корсакова и познакомитесь с её известными выпускниками, первый из которых — Чайковский.

Прогуляетесь по улице Глинки и узнаете, что общего у неё и оперы «Руслан и Людмила». Увидите дом Бенуа, где собирались литературные и поэтические кружки.

Завершим прогулку на канале Грибоедова, названном в честь великого русского драматурга и поэта.

Организационные детали