Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Петербург с воды не парадным, а камерным. Вы пройдёте по каналу Грибоедова через Неву, Фонтанку, Крюков канал, Мойку и Зимнюю канавку. Вам откроются набережные, дворцы, соборы и особняки, которые с суши не разглядеть. А ещё вы увидите 40+ мостов — больше, чем на многих других водных прогулках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На теплоходе, водные по каналу грибоедова

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.

Отмена по причине изменения уровня воды не является основанием для возврата билетов.

Более 40 мостов за одну прогулку

Канал Грибоедова, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка — каждый поворот реки открывает новую арку, новый силуэт. Вы проплывёте под знаменитыми и совсем неизвестными мостами, включая те, где любят загадывать желания.

Дворцы и особняки с воды

Летний дворец Петра I, Аничков и Шереметевский дворцы, дворец Белосельских-Белозерских, Михайловский дворец, особняк Нарышкиных (где сегодня располагается Музей Фаберже).

Храмы и знаковые здания

Троице-Измайловский, Никольский морской, Николо-Богоявленский и Казанский соборы, Спас-на-Крови, Дом книги, Большой драматический театр имени Товстоногова, музей-квартира Пушкина. Многие из них вы узнаете сразу, другие — откроете заново.

Организационные детали