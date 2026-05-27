Теплоходная прогулка «Возвращение в старый Петербург»
От Невы до Грибоедова - мимо главных дворцов и 40 мостов
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Петербург с воды не парадным, а камерным. Вы пройдёте по каналу Грибоедова через Неву, Фонтанку, Крюков канал, Мойку и Зимнюю канавку. Вам откроются набережные, дворцы, соборы и особняки, которые с суши не разглядеть. А ещё вы увидите 40+ мостов — больше, чем на многих других водных прогулках.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту. Отмена по причине изменения уровня воды не является основанием для возврата билетов.
Более 40 мостов за одну прогулку
Канал Грибоедова, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка — каждый поворот реки открывает новую арку, новый силуэт. Вы проплывёте под знаменитыми и совсем неизвестными мостами, включая те, где любят загадывать желания.
Дворцы и особняки с воды
Летний дворец Петра I, Аничков и Шереметевский дворцы, дворец Белосельских-Белозерских, Михайловский дворец, особняк Нарышкиных (где сегодня располагается Музей Фаберже).
Храмы и знаковые здания
Троице-Измайловский, Никольский морской, Николо-Богоявленский и Казанский соборы, Спас-на-Крови, Дом книги, Большой драматический театр имени Товстоногова, музей-квартира Пушкина. Многие из них вы узнаете сразу, другие — откроете заново.
Организационные детали
На линии работают однопалубные теплоходы вместимостью от 30 до 80 пассажиров
Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
Актуальный график разведения мостов опубликован на сайте Мостотреста
С вами будет один из капитанов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:30 и 16:45, в пятницу и субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1700 ₽
льготный
1500 ₽
детский
1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:30 и 16:45, в пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 12 туристов
Наша судоходная компания работает с 1997 года. Предлагаем тематические водные экскурсии — у нас огромная коллекция маршрутов. А удобное расположение причалов в историческом центре Петербурга сделает ваш отдых максимально комфортным.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Теплоходная прогулка «Возвращение в старый Петербург»»