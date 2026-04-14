Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу императорского величия на экскурсии по великолепным дворцам Санкт-Петербурга.



Вы увидите Зимний, Аничков, Мраморный, Строгановский, Шуваловский дворцы, Михайловский замок и другие резиденции, созданные выдающимися архитекторами своего времени.



Завершится путешествие посещением одного из двух ярчайших памятников эпохи — роскошного дворца Великого князя Владимира или великолепного Юсуповского дворца со знаменитой Мавританской гостиной.

Описание экскурсии В мир великокняжеских резиденций и великолепия Приглашаем вас на необычную и увлекательную экскурсию по дворцам Санкт-Петербурга! В этом захватывающем путешествии вы окунетесь в мир императорских и великокняжеских резиденций, а в завершение программы также посетите одну из них. Великолепные дворцы Санкт-Петербурга удивят ваше воображение. Вы увидите Зимний дворец – официальную зимнюю резиденцию российских императоров и окутанный тайнами Михайловский замок. Вас ждут Меншиковский дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, Мраморный дворец, Строгановский дворец и многое другое. Каждый из них является уникальным произведением архитектурного искусства, свидетельством величия и богатства эпохи. Знаменитые архитекторы трудились для своих известных и богатых заказчиков, и сегодня мы можем полюбоваться и восхититься их гением, оставшимся величественным и неповторимым на протяжении веков. Прогуляться по величественным залам Экскурсия завершится посещением одной из двух роскошных резиденций – Владимирского дворца или дворца князей Юсуповых (выберите соответствующую опцию при бронировании): Владимирский дворец (Дом Учёных) – резиденция Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. Здесь вы сможете увидеть первозданные интерьеры, пышные убранства парадных залов и величественные кабинеты великокнязей, которые даруют уникальное впечатление о роскоши и величии царских времен. В Юсуповском дворце вы не просто узнаете, кем были Юсуповы и откуда берёт начало этот старинный дворянский род, но и услышите, какую роль они сыграли в судьбе Романовых и Григория Распутина. В ходе экскурсии вы увидите парадные залы и домашний театр, а также посетите знаменитую Мавританскую гостиную. Присоединяйтесь к нам на этом уникальном путешествии по величественным дворцам Санкт-Петербурга и откройте для себя величие и богатство российской истории и культуры!

по средам и пятницам в 13:15

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Летний дворец

Зимний дворец

Меншиковский дворец

Дворец Белосельских-Белозерских

Аничков дворец

Мраморный дворец

Строгановский дворец

Резиденция Великого князя Владимира Александровича (посещение) Что включено Экскурсионно-транспортное обслуживание

Посещением дворца Великого князя Владимира Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Думская улица, 2 Завершение: Дворец князя Владимира (Дворцовая наб., 26) или один из других дворцов (при невозможности посетить дворец князя Владимира) Когда и сколько длится? Когда: по средам и пятницам в 13:15 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.