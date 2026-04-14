Погрузитесь в атмосферу императорского величия на экскурсии по великолепным дворцам Санкт-Петербурга.
Вы увидите Зимний, Аничков, Мраморный, Строгановский, Шуваловский дворцы, Михайловский замок и другие резиденции, созданные выдающимися архитекторами своего времени.
Завершится путешествие посещением одного из двух ярчайших памятников эпохи — роскошного дворца Великого князя Владимира или великолепного Юсуповского дворца со знаменитой Мавританской гостиной.
Описание экскурсииВ мир великокняжеских резиденций и великолепия Приглашаем вас на необычную и увлекательную экскурсию по дворцам Санкт-Петербурга! В этом захватывающем путешествии вы окунетесь в мир императорских и великокняжеских резиденций, а в завершение программы также посетите одну из них. Великолепные дворцы Санкт-Петербурга удивят ваше воображение. Вы увидите Зимний дворец – официальную зимнюю резиденцию российских императоров и окутанный тайнами Михайловский замок. Вас ждут Меншиковский дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, Мраморный дворец, Строгановский дворец и многое другое. Каждый из них является уникальным произведением архитектурного искусства, свидетельством величия и богатства эпохи. Знаменитые архитекторы трудились для своих известных и богатых заказчиков, и сегодня мы можем полюбоваться и восхититься их гением, оставшимся величественным и неповторимым на протяжении веков. Прогуляться по величественным залам Экскурсия завершится посещением одной из двух роскошных резиденций – Владимирского дворца или дворца князей Юсуповых (выберите соответствующую опцию при бронировании): Владимирский дворец (Дом Учёных) – резиденция Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. Здесь вы сможете увидеть первозданные интерьеры, пышные убранства парадных залов и величественные кабинеты великокнязей, которые даруют уникальное впечатление о роскоши и величии царских времен. В Юсуповском дворце вы не просто узнаете, кем были Юсуповы и откуда берёт начало этот старинный дворянский род, но и услышите, какую роль они сыграли в судьбе Романовых и Григория Распутина. В ходе экскурсии вы увидите парадные залы и домашний театр, а также посетите знаменитую Мавританскую гостиную. Присоединяйтесь к нам на этом уникальном путешествии по величественным дворцам Санкт-Петербурга и откройте для себя величие и богатство российской истории и культуры!
по средам и пятницам в 13:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний дворец
- Зимний дворец
- Меншиковский дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Аничков дворец
- Мраморный дворец
- Строгановский дворец
- Резиденция Великого князя Владимира Александровича (посещение)
Что включено
- Экскурсионно-транспортное обслуживание
- Посещением дворца Великого князя Владимира
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская улица, 2
Завершение: Дворец князя Владимира (Дворцовая наб., 26) или один из других дворцов (при невозможности посетить дворец князя Владимира)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам и пятницам в 13:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывов
С
Так как мы уже посетили много экскурсий, могу сказать, это была худшая. Водитель не знал маршрут, каждую минуту прерывал экскурсовода, то ли она ему не так объясняла,, то ли он не понимал, он поворачивал всегда неправильно. Вместо Владимирского дворца у нас был Меньщиковский дворец. Причину не объяснили. Во дворце экскурсовод тоже была неудачная, у нее проблема с дикцией
К
Экскурсия прошла хорошо, всё что заявлено увидели. Если честно, когда бронировала, отнеслась немного скептически, в основном брала экскурсию из-за возможности попасть во Владимирский дворец (на сайте уже билетов на нужную
Е
К самой экскурсии нет замечаний: интересно рассказывал экскурсовод Евгений, отлично водил водитель Сергей, Юсуповский дворец - просто наслаждение для глаз. Вопросы есть по информации об экскурсии, которая даётся на сайте.
М
Понравились обе части экскурсии. И автобусная,и дворец. Особенно дворец. Можно сказать,что я в восторге. Экскурсовод очень хорошо вёл экскурсию.
Г
Без любви к городу, не понравилась экскурсия по дворцам. Жила в центре, обидно. А вот во Владимирском дворце было интересно, спасибо. И очень дорого, для двух пенсионерок. Не учли, что инвалиду трудно добираться до метро от конечной точки, те не интересно Спутнику привлекать туристов к этому маршруту. Странно, изначально хотели попасть в Константиновский дворец, отменили накануне. Тоже огромный минус.
Е
Погружение в мир дворцовой жизни, интересные рассказы о людях, живших в них. Поразил Владимирский дворец. Очень рекомендую к посещению. Красота и величие.
М
Экскурсия очень понравилась. Но, к сожалению, во дворце князя Владимира шло приготовление к вечернему мероприятию, была суета, много людей, рабочих, все это отвлекало и мешало полностью насладиться прекрасным местом.
И
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом.
Н
Владимирский дворец посетила в третий раз. Нравится его атмочфера. Не зря его интерьеры можно увидить в исторических отечественных сериалах.
В
Замечательная экскурсия! Хорошие экскурсоводы! Спасибо!
И
Экскурсия понравилась. Великолепный Владимирский дворец, в который можно попасть только с экскурсией. Девочки гиды молодцы
Л
Очень понравилась организация и сама экскурсия. Гид Кира рассказывала очень интересно. Конечно, уже многое слышали и видели на обзорных экскурсиях, но экскурсовод называла неизвестные моменты. Очень понравился Владимирский Дворец. Экскурсовод дворца великолепно знает свой маршрут. И сам дворец впечатлил. Это уже для тех, кто посетил основные известные места в Петербурге. Спасибо, будем обращаться на фирму
Е
Очень интересный и компетентный экскурсовод. Захотелось сходить еще, как минимум в 2 дворца
Г
Очень понравились дворцы! Замечательные экскурсаводы)) и в автобусе и во Владимирской дворце! Спасибо им огромное!
Ю
Замечательная экскурсия. Сначала проехали по Петербургу с просто уникальным гидом Натальей: она - кладезь знаний о городе с потрясающими театральными способностями. Честно, первый раз такого гида встречаю. Просто бурные аплодисменты ее таланту. Сам Владимирский дворец - потрясающе красив, обязательно стоит посетить, кто еще не был.
