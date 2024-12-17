Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры называли Троице-Сергиеву пустынь историки Петербурга. Вы побываете в монастыре и поймёте — почему. Узнаете, какой дивный храм возвела здесь Елизавета I и как образовалось одно из самых красивых кладбищ в Европе. Эти места станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вся Троице-Сергиева пустынь в деталях

Мы рассмотрим сохранившиеся строения, поговорим об утраченных зданиях и зайдём либо в верхний храм Сергия Радонежского, либо в нижний — придел мученицы Зинаиды, где покоилась княгиня Зинаида Юсупова. А также подойдём к могилам знаменитых людей, которые нашли здесь вечный покой.

Вы услышите:

почему у всех Романовых бы один духовник

какой храм возвела на территории пустыни Елизавета Петровна

как здесь образовалось одно из красивейших и богатейших кладбищ в Европе и кто на нём похоронен

что связывает пустынь и знаменитый храм Спас на Крови

где Екатерина II ожидала своей участи во время государственного переворота и как «щедро» она вознаградила обитель

кто такой Игнатий Брянчанинов, а кто — Игнатий Малышев

где на территории пустыни храм, построенный по подобию храмов 7 века, а где флигель, построенный в честь брата фаворита Екатерины II

И многое-многое другое!

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия начинается в Стрельне. Из Петербурга сюда можно добраться на автобусе: