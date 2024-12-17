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Троице-Сергиева пустынь, или Откуда начинался Петергоф

Пройти по территории обители и узнать, как она связана с династией Романовых
Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры называли Троице-Сергиеву пустынь историки Петербурга. Вы побываете в монастыре и поймёте — почему.

Узнаете, какой дивный храм возвела здесь Елизавета I и как образовалось одно из самых красивых кладбищ в Европе. Эти места станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.
5
1 отзыв
Троице-Сергиева пустынь, или Откуда начинался Петергоф
Троице-Сергиева пустынь, или Откуда начинался Петергоф
Троице-Сергиева пустынь, или Откуда начинался Петергоф
Ближайшие даты:
25
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июл5
июл
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Вся Троице-Сергиева пустынь в деталях

Мы рассмотрим сохранившиеся строения, поговорим об утраченных зданиях и зайдём либо в верхний храм Сергия Радонежского, либо в нижний — придел мученицы Зинаиды, где покоилась княгиня Зинаида Юсупова. А также подойдём к могилам знаменитых людей, которые нашли здесь вечный покой.

Вы услышите:

  • почему у всех Романовых бы один духовник
  • какой храм возвела на территории пустыни Елизавета Петровна
  • как здесь образовалось одно из красивейших и богатейших кладбищ в Европе и кто на нём похоронен
  • что связывает пустынь и знаменитый храм Спас на Крови
  • где Екатерина II ожидала своей участи во время государственного переворота и как «щедро» она вознаградила обитель
  • кто такой Игнатий Брянчанинов, а кто — Игнатий Малышев
  • где на территории пустыни храм, построенный по подобию храмов 7 века, а где флигель, построенный в честь брата фаворита Екатерины II

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия начинается в Стрельне. Из Петербурга сюда можно добраться на автобусе:

  • от станции метро «Автово» — № 200, 201, 2049, 210, 401
  • от станции метро «Проспект Ветеранов» — № 162, 329, 3439, 486
  • от станции метро «Ленинский проспект» — № 103

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У обители
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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17 дек 2024
Экскурсия была организована и исполнена вне всяких похвал. Особое восхищение вызвала гид своей обширной эрудицией и интереснейшей подачей материала. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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