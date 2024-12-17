Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры называли Троице-Сергиеву пустынь историки Петербурга. Вы побываете в монастыре и поймёте — почему.
Узнаете, какой дивный храм возвела здесь Елизавета I и как образовалось одно из самых красивых кладбищ в Европе. Эти места станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.
Узнаете, какой дивный храм возвела здесь Елизавета I и как образовалось одно из самых красивых кладбищ в Европе. Эти места станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Вся Троице-Сергиева пустынь в деталях
Мы рассмотрим сохранившиеся строения, поговорим об утраченных зданиях и зайдём либо в верхний храм Сергия Радонежского, либо в нижний — придел мученицы Зинаиды, где покоилась княгиня Зинаида Юсупова. А также подойдём к могилам знаменитых людей, которые нашли здесь вечный покой.
Вы услышите:
- почему у всех Романовых бы один духовник
- какой храм возвела на территории пустыни Елизавета Петровна
- как здесь образовалось одно из красивейших и богатейших кладбищ в Европе и кто на нём похоронен
- что связывает пустынь и знаменитый храм Спас на Крови
- где Екатерина II ожидала своей участи во время государственного переворота и как «щедро» она вознаградила обитель
- кто такой Игнатий Брянчанинов, а кто — Игнатий Малышев
- где на территории пустыни храм, построенный по подобию храмов 7 века, а где флигель, построенный в честь брата фаворита Екатерины II
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия начинается в Стрельне. Из Петербурга сюда можно добраться на автобусе:
- от станции метро «Автово» — № 200, 201, 2049, 210, 401
- от станции метро «Проспект Ветеранов» — № 162, 329, 3439, 486
- от станции метро «Ленинский проспект» — № 103
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У обители
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6822 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
17 дек 2024
Экскурсия была организована и исполнена вне всяких похвал. Особое восхищение вызвала гид своей обширной эрудицией и интереснейшей подачей материала. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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