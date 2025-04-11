Приглашаем вас изучить рукотворный рай, который создан по указу Петра I. Вы посетите русский Версаль, пройдёте по залам дворца и увидите, какими диковинками он удивлял гостей. Профессиональный гид расскажет вам о судьбах императоров и поделится любопытными фактами о строительстве резиденции.

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Описание экскурсии

Увлекательная трассовая экскурсия

Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути до музея-заповедника гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.

Большой дворец — центр Петергофского ансамбля

Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Конечно, пройдёте по залам — Тронному, Чесменскому, Картинному, Танцевальному и другим. Увидите Дубовый кабинет Петра I, Голубую гостиную и Белую столовую.

Прогулка по парку «Александрия»

Зимой и весной вы насладитесь прогулкой в парке «Александрия». В компании гида рассмотрите исторические сооружения — дворец «Коттедж», Руинный мост, Фермерский дворец, домашнюю церковь царской семьи и другие.

А также вы услышите:

кто и как строил пышную загородную резиденцию

почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец

кто придумал герб на зданиях парка

какими диковинками дворец удивлял гостей и как пережил Вторую мировую войну

Организационные детали