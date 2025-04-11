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Петергоф: Большой дворец и парк «Александрия» (билеты включены)

Насладиться красотой царской резиденции, рассмотреть интерьеры и погулять по саду - из Петербурга
Приглашаем вас изучить рукотворный рай, который создан по указу Петра I. Вы посетите русский Версаль, пройдёте по залам дворца и увидите, какими диковинками он удивлял гостей.

Профессиональный гид расскажет вам о судьбах императоров и поделится любопытными фактами о строительстве резиденции.
5
1 отзыв
Петергоф: Большой дворец и парк «Александрия» (билеты включены)
Петергоф: Большой дворец и парк «Александрия» (билеты включены)
Петергоф: Большой дворец и парк «Александрия» (билеты включены)

Описание экскурсии

Увлекательная трассовая экскурсия

Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути до музея-заповедника гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.

Большой дворец — центр Петергофского ансамбля

Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Конечно, пройдёте по залам — Тронному, Чесменскому, Картинному, Танцевальному и другим. Увидите Дубовый кабинет Петра I, Голубую гостиную и Белую столовую.

Прогулка по парку «Александрия»

Зимой и весной вы насладитесь прогулкой в парке «Александрия». В компании гида рассмотрите исторические сооружения — дворец «Коттедж», Руинный мост, Фермерский дворец, домашнюю церковь царской семьи и другие.

А также вы услышите:

  • кто и как строил пышную загородную резиденцию
  • почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
  • кто придумал герб на зданиях парка
  • какими диковинками дворец удивлял гостей и как пережил Вторую мировую войну

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7000 ₽
Дети до 7 лет2700 ₽
Пенсионеры6800 ₽
Школьники5150 ₽
Студенты6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Всё понравилось, отлично. Рассказ был доступным.
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