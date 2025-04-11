Приглашаем вас изучить рукотворный рай, который создан по указу Петра I. Вы посетите русский Версаль, пройдёте по залам дворца и увидите, какими диковинками он удивлял гостей.
Профессиональный гид расскажет вам о судьбах императоров и поделится любопытными фактами о строительстве резиденции.
Профессиональный гид расскажет вам о судьбах императоров и поделится любопытными фактами о строительстве резиденции.
Описание экскурсии
Увлекательная трассовая экскурсия
Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути до музея-заповедника гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.
Большой дворец — центр Петергофского ансамбля
Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Конечно, пройдёте по залам — Тронному, Чесменскому, Картинному, Танцевальному и другим. Увидите Дубовый кабинет Петра I, Голубую гостиную и Белую столовую.
Прогулка по парку «Александрия»
Зимой и весной вы насладитесь прогулкой в парке «Александрия». В компании гида рассмотрите исторические сооружения — дворец «Коттедж», Руинный мост, Фермерский дворец, домашнюю церковь царской семьи и другие.
А также вы услышите:
- кто и как строил пышную загородную резиденцию
- почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
- кто придумал герб на зданиях парка
- какими диковинками дворец удивлял гостей и как пережил Вторую мировую войну
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7000 ₽
|Дети до 7 лет
|2700 ₽
|Пенсионеры
|6800 ₽
|Школьники
|5150 ₽
|Студенты
|6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё понравилось, отлично. Рассказ был доступным.
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