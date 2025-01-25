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Это путешествие с прекрасными видами: будут и липовые аллеи парка, и берег Финского залива.



Локации маршрута станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.



Вы узнаете, какой дивный храм возвела на территории Троице-Сергиевой пустыни Елизавета I, почему со временем там образовалось одно из красивейших в Европе кладбищ, и многое другое.