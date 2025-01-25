Это путешествие с прекрасными видами: будут и липовые аллеи парка, и берег Финского залива.
Локации маршрута станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.
Вы узнаете, какой дивный храм возвела на территории Троице-Сергиевой пустыни Елизавета I, почему со временем там образовалось одно из красивейших в Европе кладбищ, и многое другое.
Локации маршрута станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.
Вы узнаете, какой дивный храм возвела на территории Троице-Сергиевой пустыни Елизавета I, почему со временем там образовалось одно из красивейших в Европе кладбищ, и многое другое.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Петергофская дорога. Вы узнаете её историю, увидите те редкие аристократические поместья, которые пережили годы революции и войны. Полюбуетесь Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I в Стрельне, а также почтовым отделением, в котором невыездной Пушкин провожал своих друзей, держащих путь за границу.
- Троице-Сергиева пустынь. Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры называли этот монастырь историки Петербурга. Вы побываете в нём и поймёте, чем он заслужил такую славу.
- Храм Святой княгини Ольги в Михайловке — каменная церковь в имении великого князя Михаила Николаевича близ Стрельны.
- Часовня в честь Иосифа Песнописца в память о спасении императора Александра II от первого из восьми совершённых на него покушений.
- Усадьба Знаменка. Мы прогуляемся по прекрасному ландшафтному парку, снаружи осмотрим хорошо сохранившийся дворец. Вы узнаете некоторые малоизвестные факты из жизни Великого князя Николая Николаевича, о судьбе Знаменки в сложные времена нашей истории.
- Храм Петра и Павла в Знаменке. Посетим старейшую из сохранившихся церквей Петергофского уезда.
- Храмовый комплекс памяти святого цесаревича Алексея Николаевича. Именно здесь родился наследник Российского престола, сын Николая II.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели.
- Если вас больше 4 человек — за доплату можно организовать поездку на минивэне или автобусе.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5368 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ия
25 янв 2025
Были на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и Храмов предстали в своей Красе! Были очень удивлены Храмом Троице-Сергиевой пустыни, выполненного в стиле Базилики!
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