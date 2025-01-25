Троице-Сергиева пустынь, усадьба Знаменка и другие открытия близ Петергофа

В этот маршрут мы собрали атмосферные места и храмы в живописных окрестностях Петербурга
Это путешествие с прекрасными видами: будут и липовые аллеи парка, и берег Финского залива.

Локации маршрута станут открытием для тех, кто уже знаком с императорскими резиденциями вокруг Петергофа.

Вы узнаете, какой дивный храм возвела на территории Троице-Сергиевой пустыни Елизавета I, почему со временем там образовалось одно из красивейших в Европе кладбищ, и многое другое.
5
1 отзыв
Троице-Сергиева пустынь, усадьба Знаменка и другие открытия близ Петергофа
Троице-Сергиева пустынь, усадьба Знаменка и другие открытия близ Петергофа
Троице-Сергиева пустынь, усадьба Знаменка и другие открытия близ Петергофа
Ближайшие даты:
17
мар19
мар20
мар22
мар24
мар26
мар27
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

  • Петергофская дорога. Вы узнаете её историю, увидите те редкие аристократические поместья, которые пережили годы революции и войны. Полюбуетесь Константиновским дворцом и Путевым дворцом Петра I в Стрельне, а также почтовым отделением, в котором невыездной Пушкин провожал своих друзей, держащих путь за границу.
  • Троице-Сергиева пустынь. Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры называли этот монастырь историки Петербурга. Вы побываете в нём и поймёте, чем он заслужил такую славу.
  • Храм Святой княгини Ольги в Михайловке — каменная церковь в имении великого князя Михаила Николаевича близ Стрельны.
  • Часовня в честь Иосифа Песнописца в память о спасении императора Александра II от первого из восьми совершённых на него покушений.
  • Усадьба Знаменка. Мы прогуляемся по прекрасному ландшафтному парку, снаружи осмотрим хорошо сохранившийся дворец. Вы узнаете некоторые малоизвестные факты из жизни Великого князя Николая Николаевича, о судьбе Знаменки в сложные времена нашей истории.
  • Храм Петра и Павла в Знаменке. Посетим старейшую из сохранившихся церквей Петергофского уезда.
  • Храмовый комплекс памяти святого цесаревича Алексея Николаевича. Именно здесь родился наследник Российского престола, сын Николая II.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели.
  • Если вас больше 4 человек — за доплату можно организовать поездку на минивэне или автобусе.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ия
25 янв 2025
Были на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и Храмов предстали в своей Красе! Были очень удивлены Храмом Троице-Сергиевой пустыни, выполненного в стиле Базилики!
читать дальше

Дополнительные впечатления оставила смотровая площадка Собора Петра и Павла! Впечатляющие панорамные виды на Кронштадт, Санкт-Петербург. Экскурсовод Наталья провела насыщенную информацией экскурсию, на одном дыхании. Добавило позитива и положительных эмоций автомобиль с Панорамным верхним окном. Спасибо Наталья, Ваша Любовь к Санкт-Петербургу, передалась Нам!

Были на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и ХрамовБыли на экскурсии 20.01.2025 с экскурсоводом Натальей! Погода была солнечная и Все купола Церквей и Храмов

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По православным храмам Петербурга
На автобусе
2 часа
139 отзывов
Групповая
По православным храмам Петербурга
Завтра в 12:30
20 мар в 12:30
от 1300 ₽ за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
На машине
3 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, где каждый уголок расскажет свою историю. Усадьбы и храмы станут фоном для ваших лучших снимков
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6900 ₽ за всё до 2 чел.
Экскурсия в дом-усадьбу Демидовых в Петербурге
Пешая
1 час
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в дом-усадьбу Демидовых в Петербурге
Полюбоваться заброшенной усадьбой и узнать об истории рода богатейших русский предпринимателей
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 3420 ₽3800 ₽ за всё до 5 чел.