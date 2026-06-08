По задумке Петра I, русский Версаль должен был поражать размахом.
В залах Большого дворца и среди фонтанов Нижнего парка вы убедитесь — ему удалось! А также посетите ещё одну локацию Петергофа: французский Верхний сад, построенный при Екатерине II парадный корпус для балов и приёмов или бывшую придворную церковь.
В залах Большого дворца и среди фонтанов Нижнего парка вы убедитесь — ему удалось! А также посетите ещё одну локацию Петергофа: французский Верхний сад, построенный при Екатерине II парадный корпус для балов и приёмов или бывшую придворную церковь.
Описание экскурсии
9:00 или 12:30 — выезд на автобусе
Вы услышите о возникновении императорской резиденции и достопримечательностях по пути.
10:30 или 14:30 — экскурсия по Петергофу
Мировую славу комплексу принесли дворцы, парки, фонтаны и скульптуры, не имеющие аналогов. Вы осмотрите основные достопримечательности.
Большой дворец
Пройдёте по залам, где танцевали и принимали гостей монархи. Узнаете, как в 1714 году основали резиденцию и как следующие два века её перестраивали восемь архитекторов.
Нижний парк
Прогуляетесь до Финского залива. Увидите Большой каскад, фонтаны «Самсон», «Фаворитка», «Шахматная гора», шутихи и скульптуры. Услышите об оригинальных задумках, строительстве пристани и каналов. Посетите Верхний сад, Екатерининский или Церковный корпус.
15:30 (16:00) или 18:30 (19:00) — возвращение на автобусе в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входные билеты
- Оба выезда включают Большой дворец и Нижний парк. Рейс в 9:30 также охватывает Верхний сад, а в 12:30 — Екатерининский (по четвергам — Церковный) корпус
- Обед оплачивается дополнительно
- В автобусе свободная рассадка
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4750 ₽
|Дети 7-15 лет
|3550 ₽
|Дети до 6 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
|Студенты
|4500 ₽
|Иностранцы
|7950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14420 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Из Петербурга в Петергоф: Большой дворец и Нижний парк»
-
20%
Групповая
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
Начало: От Казанского собора
10 июн в 09:00
11 июн в 09:00
2040 ₽
2550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Посетить сразу два парка и узнать, чем фонтаны насолили Екатерине II
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: От Дворцовой площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Петергоф: фонтаны и дворцы Нижнего парка
Посетить главную летнюю резиденцию русских императоров и изучить её фонтаны
15 июн в 11:00
16 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
4750 ₽ за человека