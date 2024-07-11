За один день вы познакомитесь с тремя пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям Романовых. В Верхнем саду Петергофа вы соприкоснетесь с любимым детищем Петра I — Петергофом. В парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето. А в Ораниенбауме перенесетесь в роскошный 18 век.

Описание экскурсии

Петергоф. Недавно открывшийся после реставрации роскошный Верхний сад Петергофа — фонтаны, изящные перголы и великолепный фасад Большого Петергофского дворца. Вы узнаете, почему русский монарх решил заняться садоводством и каким растениям он отдавал предпочтение.

Парк «Александрия» — по следам Романовых. Вы побываете в самом романтичном пейзажном парке, где императорская семья проводила лето, и услышите об их быте. А после сможете посетить дворец Коттедж, летнюю резиденцию Николая I и его жены Александры Фёдоровны — повсюду вас ждут великолепные интерьеры.

Ораниенбаум — единственный пригород Петербурга, не захваченный в годы блокады, а потому сохранивший свои шедевры такими же, какими они были 200 лет назад. Вы погуляете по Нижнему парку комплекса. Узнаете, почему Ораниенбаум стал Ломоносовым. Увидите роскошные постройки 18 века и изящные павильоны.

Программа экскурсии

— выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. «Невский проспект»

— путешествие в Петергоф

— путешествие в Александрию

— путешествие в Ораниенбаум, экскурсия по парку

— прибытие к ст. м. «Невский проспект»

Организационные детали

Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 19:00

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Как проходит экскурсия

С гидом вы осмотрите все достопримечательности снаружи. Зайти внутрь можно по желанию самостоятельно.

В Петергофе посещаем Верхний сад, где расположено несколько фонтанов, беседки и перголы.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, три путевые экскурсии от нашего гида («Старая Петергофская дорога», «Петергоф», «Ораниенбаум vs Ломоносов»), прогулка по Верхнему саду Петергофа, паркам Ораниенбаума и Александрии

«Александрия»: взрослые граждане РФ и РБ — 450 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 200 ₽, учащиеся от 7 до 14 лет — 50 ₽ (При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно

Ораниенбаум: взрослые — 450 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 200 ₽, учащиеся от 7 до 14 лет — 50 ₽ (При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно

Дополнительные расходы — по желанию