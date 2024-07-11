Петергоф, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
За один день вы познакомитесь с тремя пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям Романовых. В Верхнем саду Петергофа вы соприкоснетесь с любимым детищем Петра I — Петергофом. В парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето. А в Ораниенбауме перенесетесь в роскошный 18 век.
Петергоф. Недавно открывшийся после реставрации роскошный Верхний сад Петергофа — фонтаны, изящные перголы и великолепный фасад Большого Петергофского дворца. Вы узнаете, почему русский монарх решил заняться садоводством и каким растениям он отдавал предпочтение.
Парк «Александрия» — по следам Романовых. Вы побываете в самом романтичном пейзажном парке, где императорская семья проводила лето, и услышите об их быте. А после сможете посетить дворец Коттедж, летнюю резиденцию Николая I и его жены Александры Фёдоровны — повсюду вас ждут великолепные интерьеры.
Ораниенбаум — единственный пригород Петербурга, не захваченный в годы блокады, а потому сохранивший свои шедевры такими же, какими они были 200 лет назад. Вы погуляете по Нижнему парку комплекса. Узнаете, почему Ораниенбаум стал Ломоносовым. Увидите роскошные постройки 18 века и изящные павильоны.
Программа экскурсии
— выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. «Невский проспект» — путешествие в Петергоф — путешествие в Александрию — путешествие в Ораниенбаум, экскурсия по парку — прибытие к ст. м. «Невский проспект»
Организационные детали
Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 19:00
Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
Как проходит экскурсия
С гидом вы осмотрите все достопримечательности снаружи. Зайти внутрь можно по желанию самостоятельно.
В Петергофе посещаем Верхний сад, где расположено несколько фонтанов, беседки и перголы.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, три путевые экскурсии от нашего гида («Старая Петергофская дорога», «Петергоф», «Ораниенбаум vs Ломоносов»), прогулка по Верхнему саду Петергофа, паркам Ораниенбаума и Александрии
Дополнительно оплачиваются билеты в парки Александрии и Ораниенбаума
«Александрия»: взрослые граждане РФ и РБ — 450 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 200 ₽, учащиеся от 7 до 14 лет — 50 ₽ (При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно
Ораниенбаум: взрослые — 450 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 200 ₽, учащиеся от 7 до 14 лет — 50 ₽ (При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно
Дополнительные расходы — по желанию
Входные билеты в Большой Меншиковский дворец: 750 ₽ — взрослым, бесплатно — детям до 14 лет, 550 ₽ — учащиеся РФ от 14 до 18 лет
Входные билеты в Китайский дворец (закрыт в дождь): 400 ₽ — взрослым, бесплатно — детям до 7 лет, 300 ₽ — учащиеся РФ от 14 до 18 лет 150 ₽ — учащиеся РФ от 7 до 14 лет
Входные билеты в Павильон Катальной горки: 400 ₽ — взрослым, бесплатно — детям до 7 лет, 300 ₽ — учащиеся РФ от 14 до 18 лет 150 ₽ — учащиеся РФ от 7 до 14 лет
Входные билеты во Дворец «Коттедж»: 400 руб. — взрослым, бесплатно — детям до 7 лет, 300 ₽ — учащиеся РФ от 14 до 18 лет 150 ₽ — учащиеся РФ от 7 до 14 лет
Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения музеев может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Актуальную стоимость билетов уточняйте на официальных сайтах музеев
Фотографии от путешественников
А
Александр
11 июл 2024
Экскурсия организована профессионально, все мероприятия прошли своевременно. Отдельная благодарность гиду Елене за интересную подачу материала и водителю автобуса за безопасную езду.
Нина
8 июл 2024
Не попали в Стрельне ни в парк, ни во дворец, надо подбирать присутственные дни, иначе зачем ставить Стрельня
С
Светлана
30 июн 2024
Нужно сразу включать в стоимость входы в парки или во дворцы в стоимость путёвки, а не тратить на это время на маршруте. Свободного времени очень мало (впритык сделать или фото, или сходить в туалет). Если чуть отстал от гида в парке, то ты уже не знаешь о чём она раскрывает, следовательно нужен или турафон или микрофон.
Филипп
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана. Нам очень жаль, что Вы не в полной мере насладились своими путешествием по великолепным резиденциям.
к ограничениям для тех гостей, кто хотел бы посетить только парки, такие были и в группе, с которой Вы путешествовали. Есть гости, которые хотят пройтись по парку Александрии тропками, где гуляла Александра Федоровна, и насладиться величественным парком. Также гости с детьми не всегда готовы принять участие в посещении всех дворцов, иногда сложно рассчитать силы детей в рамках поездки. Поэтому поездка максимально учитывает интересы разных категорий гостей, которые представлены в группе. Небольшое количество свободного времени вытекает из программы, поскольку программа весьма насыщенная и имеет плотный график. Мы не просто смотрим несколько локаций, но еще и перемещаемся между ними, поэтому расчет свободного времени минимален. Относительно использования усилителей голоса отметим, что далеко не везде они возможны к использованию (чаще их использование запрещается парками, усадьбами и музейными пространствами).. Большое спасибо за отзыв, Вы помогаете нам стать лучше!
В
Виктория
20 мая 2024
Очень много гуляли ну и это единственная экскурсия, где вход платный даже в парк. В кассе просили паспорта (для граждан РФ билет стоит дешевле,чем для иностранцев)
Алла
12 фев 2024
Все отлично
Валентина
21 сен 2023
Наше и без того увлекательное путешествие стало ещё более увлекательным, благодаря гиду Сергею! Очень эмоционально, доходчиво и занимательно! Увидели, посетили и прочувствовали ещё больше, чем ожидали! Огромное спасибо!
Ю
Юлия
19 сен 2023
Отличный гид Сергей, экскурсию рекомендую.
Т
Татьяна
28 авг 2023
Хочу отметить отличную организацию экскурсии. Все точно в срок. Гид Светлана мне понравилась. Непренужденная расслабленная манера повествования. Материал структурирован, ничего лишнего! Большо спасибо за прекрасный день!
М
Марина
28 авг 2023
Все очень понравилось, рекомендую для посещения данные экскурсии
М
Мария
16 авг 2023
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Светлане - она потрясающая! мне было невероятно интересно ее слушать и день пролетел незаметно. По программе в Ораниенбауме у нас стоял Меньшиковский дворец, но, зная, читать дальше
что только летом и только в сухую погоду там открыт Китайский дворец, она предложила пойти именно туда, чтобы мы без толпы туристов мы могли посмотреть этот прекрасный дворец. Это была большая удача и удовольствие! Одна дама из нашей группы была очень недовольна, но, очевидно, что экскурсовод предлагает лучшее из возможного и надо просто довериться ее выбору, и тогда реальность превзойдет ожидания! Еще раз огромное спасибо!!!
Е
Екатерина
14 авг 2023
Экскурсия выбрана в том числе по отзывам и они не подвели. Поездка очень понравилась, нам конечно повезло с погодой- не было дождя, солнечно и даже жарковато. Транспорт комфортабельный, водитель отличный, экскурсовод прекрасный, интересно и увлекательно. Обедали в Петергофе, был выбор и времени достаточно. Рекомендую.
Т
Татьяна
7 авг 2023
Очень интересная экскурсия, особенно понравился Китайский дворец. Это что-то необыкновенное, восторг. К сожалению, слегка испортили настроение некоторые не совсем адекватные туристы, которые цеплялись к гиду со своими претензиями, хотя к проведению экскурсии это и не имеет отношения. Экскурсовод просто отлично все организовала, прекрасно рассказывала о всех тех местах, где мы были. Всё супер.
Елена
6 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Гид Светлана великолепна! История преподнесена с большой любовью. Один момент организации: если вы как и мы хотите посетить Меньшиковский дворец, то вам это не удастся. Ни экскурсии ни самостоятельного посещения не предусмотрено и время на это не выделяется. Мы были расстроены, т. к. целью поездки был именно этот дворец.
Н
Наталья
25 июл 2023
Описание экскурсии не соответствует действительности. Зачем заявлять Стрельну если там нет экскурсии с выходом на место. Цена завышена, в данную стоимость должны входить входные билеты в парк, ну а дальше за доп стоимость отдельные объекты с отдельной экскурсией. А так получается платим просто за трансфер плюс обычная обзорная экскурсия. Видимо Стрельна заявляется именно для повышения стоимости.
Филипп
Ответ организатора:
Здравствуйте, действительно в Стрельне не было указание на экскурсию по Стрельне, в описании указано, что там есть прогулка (фотовыход), обычно читать дальше
остановка это делается у Путевого дворца Петра, если погода позволяет то также мы посещаем небольшой монумент Царская прогулка, который находится на берегу Финского залива, с которого открывается прекрасная панорама. Что касается главной достопримечательности Стрельны — Константиновского дворца, который обычно ассоциируется с этим городом, нет, он не входит ни при каких условиях. Что касается ценообразования, в данном случае просим обратить внимание на продолжительность работы транспорта и гида — 10 часов, именно этим обусловлена цена, а также ее авторской составляющей.
А
Анна
22 июн 2023
Ораниенбаум и Александрия относятся к дворцово-парковым ансамблям Петергофа, но они не такие помпезные, более камерные. В Ораниенбауме мы посетили прелестный Китайский дворец -"Собственную дачу" Екатерины II. а затем имели возможность читать дальше
сравнить его с парком и дворцом "Коттедж" в Александрии, названной в честь супруги Николая I, Александры Федоровны. Очень красиво, и экскурсии во дворцах интересные. В Стрельне посмотрели на путевой дворец Петра I (музей закрылся в 17 часов), а Константиновский дворец, к сожалению, удалось увидеть только из окон автобуса (на фото видно, что над "Дворцом конгрессов" поднят флаг, все подъезды были перекрыты).