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Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм

5
1 отзыв
Дмитрий Д.
Дмитрий Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Троицкая площадь - слияние эпох.

Петербургский синкретизм
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм
Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм

Что вы увидите

  • Сампсониевский мост
  • крейсер "Аврора"
  • Нахимовское Военно-Морское училище
  • домик Петра I
  • часовня Троицы Живоначальной
  • Троицкий мост
  • Петропавловский собор
  • особняк Кшесинской
  • Соборная мечеть
  • памятник Максиму Горькому.
Несколько лет назад я провел первую экскурсию ⛳ для своей тогда еще будущей жены, которая переехала жить в Петербург. Я показывал ей город 🏙️, в котором родился. Потом были экскурсии 🧭 для ее друзей. Теперь это моя профессия. Я познакомлю вас с лучшим местом в Питере.
Среди множества площадей есть одна особая - самая первая. Троицкая площадь - место, откуда начался город. Здесь стоят рядом памятники всех веков, эпох и культур, здесь жили император и комиссар Балтфлота. От первого здания в городе до летающей тарелки из будущего. Императорский Санкт-Петербург, большевистский Петроград, советский Ленинград, современный любимый Питер.
Мы увидим летний домик Петра I - его первую резиденцию, особняк Матильды Кшесинской - одной из самых влиятельных женщин начала двадцатого столетия. Коснемся печальных страниц нашей истории 📖, поговорим о репрессиях. Нахимовское училище, легендарный крейсер "Аврора", Дом политкаторжан и другие достопримечательности 🏛️ поведают свои истории.
Что входит
  • Пешая экскурсия с рассказом гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 Александровский парк, 6
Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм
Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм
Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм
Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий Д.
Дмитрий Д.
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