Несколько лет назад я провел первую экскурсию ⛳ для своей тогда еще будущей жены, которая переехала жить в Петербург. Я показывал ей город 🏙️, в котором родился. Потом были экскурсии 🧭 для ее друзей. Теперь это моя профессия. Я познакомлю вас с лучшим местом в Питере.

Среди множества площадей есть одна особая - самая первая. Троицкая площадь - место, откуда начался город. Здесь стоят рядом памятники всех веков, эпох и культур, здесь жили император и комиссар Балтфлота. От первого здания в городе до летающей тарелки из будущего. Императорский Санкт-Петербург, большевистский Петроград, советский Ленинград, современный любимый Питер.

Мы увидим летний домик Петра I - его первую резиденцию, особняк Матильды Кшесинской - одной из самых влиятельных женщин начала двадцатого столетия. Коснемся печальных страниц нашей истории 📖, поговорим о репрессиях. Нахимовское училище, легендарный крейсер "Аврора", Дом политкаторжан и другие достопримечательности 🏛️ поведают свои истории.