Этот тур позволит вам глубоко погрузиться в историю Царского Села и связанных с ним судеб Романовых: 18 век — Елизавета и Екатерина II, век 19 — Александр I и Николай
Описание экскурсииПо пути в Пушкин гид расскажет вам о Царскосельском тракте и верстовых столбах. Вы узнаете о революции и войнах, отразившихся на судьбе как этих мест, так и всей страны. Речь также пойдет не только о том, что было разрушено, но и о сложном восстановлении утраченного великолепия и событиях последних лет. В Екатерининском дворце вы пройдёте анфиладой парадных комнат или маршрутом, посвящённым династии Романовых. Гид обратит ваше внимание на визуальные обманки Растрелли. Вы услышите о вазах-бульдонеж и печах-голландках, а ещё о чудесах, которые случались при реставрации. Уверены, что захотите посмотреть фильмы. которые здесь снимали, чтобы почувствовать как в этих интерьерах жили люди. В Зубовский флигель вы можете попасть по желанию. Он открылся недавно, и в нём — роскошные апартаменты Екатерины II. В этом дворце туры водит только местный гид в составе небольшой сборной группы (до 10 человек). Вы обязательно погуляете по Екатерининскому парку с липами, прудом и нарядными павильонами. Гид может сделать паузу, чтобы вы могли выпить кофе в живописном уголке. Далее вы переместитесь в Александровский парк: он совсем иной по духу, поскольку создавался в те времена, когда на смену пышному стилю барокко пришли строгий классицизм, а затем — ампир. Здесь вы заметите причудливые китайские мостики и башни-руины. И наконец вы попадете в Александровский дворец. Он абсолютно не похож на всё то, что вы привыкли видеть в пригородах Петербурга: модерновые интерьеры, цветущие сирень и ландыши в покоях Александры Фёдоровны, катальная горка для развлечения императорских детей, спа-комплекс царя и общая спальня. Настоящий бриллиант, созданный руками мастеров-реставраторов. Важная информация:
- Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2 часов.
- Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.
- В Екатерининский дворец вы пойдёте с нашим гидом (для этого нужно купить гиду билет) или в составе сборной группы со штатным гидом.
- Александровский дворец и Зубовский флигель можно посетить только со штатным гидом.
- Трассовую экскурсию и экскурсии в парках проводят наши гиды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Пушкин
- Екатерининский дворец
- Александровский дворец
- Зубовский флигель (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в Екатерининский дворец и парк: взрослые - 1500 ₽/nпенсионеры и дети старше 14 лет - 900 ₽/nдети до 14 лет - 400 руб/nдети до 7 - бесплатно/n/nЕкатерининский парк (нужен только гиду, если он не идёт во дворец):/nв зимний период (31 октября - 11 апреля) вход бесплатный /nв летний период стандартный билет - 400 ₽
- Зубовский флигель: /nстандартный билет - 1500 ₽/nльготный билет - 900 ₽
- Александровский дворец:/nстандартный билет - 800 ₽/nльготный билет - 500 ₽
- Возможно продление экскурсии - 2500 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гид довезет вас до указанной точки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
