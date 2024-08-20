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МК о янтаре и туалет за 50₽, если кому-то будет нужно- в Екатерининском Дворце он бесплатный. Во Дворце нас передали местному гиду, было интересно, все успели рассмотреть и запечатлеть на телефон. Увидели знаменитую Янтарную комнату. После часовой экскурсии можно перекусить в буфете во Дворце, но ассортимент там небольшой, а цены завышены. После мы отправились самостоятельно гулять по парку, он огромный, с интересными постройками, можно покормить уток в пруду. Мы не успели обойти его полностью. Пора было возвращаться к автобусу. Назад дорога тоже сопровождалась рассказами о правителях, было интересно. Нам ещё хотелось бы добавить посещение Царско-Сельского Лицея, но оставим это на следующий раз. Однозначно рекомендую данную экскурсию и благодарю команду tripster за организацию, всегда все понятно, когда и где и по приятной цене🙏😉🤗