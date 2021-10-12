Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу

Впечатлиться убранством дворца, услышать о жизни императоров и раскрыть тайны Янтарной комнаты

5
1 отзыв
«Взбитый крем» — так прозвала этот шикарный дворец Екатерина II.

Вы убедитесь, что звание заслужено: позолота, витиеватая резьба, зеркала и скульптуры украшают, пожалуй, один из лучших образцов русского барокко.

Гид проведет вас среди этого великолепия, расскажет о секретах Янтарной комнаты.

А после вы самостоятельно прогуляетесь по дорожкам парка.
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу

Что вас ожидает

Путевая экскурсия и внешний осмотр дворца. По пути к Царскому селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец.
Экскурсия по дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас своей игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали.
Самостоятельная прогулка по парку. После у вас останется время, чтобы побродить по аллеям Екатерининского парка и насладиться его пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворце экскурсию проводит гид дворца
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты во дворец с экскурсией

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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1 реальный отзыв

И
12 окт 2021
Мне все очень понравилось. Не понравилось лишь въезд в Пушкино, пробка длительностью 1 час, и выезжали так же. Сама экскурсия интересная, гид очень интересная женщина, отзывчивая, много знающая. Спасибо, всем рекомендую.

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