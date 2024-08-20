Путевая экскурсия и внешний осмотр дворца. По пути к Царскому Селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец. Экскурсия по дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас своей игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали. Самостоятельная прогулка по парку. После у вас останется время, чтобы побродить по аллеям Екатерининского парка и насладиться его пейзажами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворце экскурсию проводит гид дворца
В стоимость включено: трансфер, входные билеты во дворец с экскурсией
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
3900 ₽
Льготный* (льготная категория и школьник с 14 лет)
3700 ₽
Школьник до 13 лет (включительно)
2900 ₽
Дошкольник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5865 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Спасибо за "лёгкий" тайминг экскурсии - в 10:00 выехали, к 17:00 вернулись. Отличный гид Ольга Юрьевна, хотелось бы ещё добавить прогулку по парку с ее экскурсионным сопровождением. Гид во дворце выбирается читать дальшеуменьшить
рандомно, нам попался живой аудиогид 🙂, настолько был необычен тембр голоса. Свободного времени в парке дали предостаточно. Для тех, кто устал есть экскурсия по нему на электромобиле за 800 руб. Будьте готовы, что во дворце будут большие туристические группы. Но сотрудники организовали собственное регулирование движения.
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С
Степанова
Была довольно большая экскурсионная группа, время в дороге до г. Пушкин прошла увлекательно, гид довольно интересно рассказывала историю города. Когда прибыли на место, пока оформляли билеты на вход, нам предложили читать дальшеуменьшить
МК о янтаре и туалет за 50₽, если кому-то будет нужно- в Екатерининском Дворце он бесплатный. Во Дворце нас передали местному гиду, было интересно, все успели рассмотреть и запечатлеть на телефон. Увидели знаменитую Янтарную комнату. После часовой экскурсии можно перекусить в буфете во Дворце, но ассортимент там небольшой, а цены завышены. После мы отправились самостоятельно гулять по парку, он огромный, с интересными постройками, можно покормить уток в пруду. Мы не успели обойти его полностью. Пора было возвращаться к автобусу. Назад дорога тоже сопровождалась рассказами о правителях, было интересно. Нам ещё хотелось бы добавить посещение Царско-Сельского Лицея, но оставим это на следующий раз. Однозначно рекомендую данную экскурсию и благодарю команду tripster за организацию, всегда все понятно, когда и где и по приятной цене🙏😉🤗
+2
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Михаил
Добрый день! Экскурсия понравилась, очень содержательная. Автобус комфортабельный. Спасибо
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Ирина
Большое спасибо гиду Мелитине Михайловне! Очень всё подробно и интересно рассказала. Экскурсия по парку очень понравилась, помешал только дождь. Вся экскурсия на 5+. Спасибо.
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Ольга
Место шикарное, очень понравилось. Обязательно всем рекомендую посетить. Автобус вез хорошо и вовремя везде, только пожелание к экскурсоводам сопровождения, было хорошо если это была молодежь а не пенсионеры)
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Наталья
Всё было отлично! Экскурсовод отличный, рассказывала интересно! По ходу движения по городу, рассказывала про здания - очень интересно. И с весёлыми вставочками. И со стихами. 🙂 Проход в Екатерининский дворец читать дальшеуменьшить
был через групповой вход. Немного подождали, пока зайдет другая группа, но недолго, норм. Во Дворце выдают наушник, чтобы слушать экскурсовода - очень удобно, хорошо слышно. После экскурсии по Дворцу было время на прогулку по парку. Один минус был - у нашего большого автобуса Мерседес с одной стороны были грязные окна, похоже, которые и не отмываются. Номер автобуса 207. Всё-таки на экскурсии надо отправлять автобусы с чистыми окнами, мы же смотрим, о чем экскурсовод рассказывает. Половине группы было плохо видно из-за грязных окон.
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