Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец

Царское Село

. Царское Село.

Последний век монархии.

Александровский дворец
Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец
Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец
Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец
Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец
Царское Село. Последний век монархии. Александровский дворец

Что вы увидите 🤩

  • Александровский дворец
  • Александровский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Царское Село, расположенное примерно в 25 километрах от Петербурга, неразрывно связано с российской историей, с судьбами нескольких поколений Романовых - и в этом смысле Александровский дворец и примыкающий к нему великолепный пейзажный парк имеют ключевое значение.
В Александровском дворце родился последний русский император Николай II, именно здесь его с ранних лет готовили к управлению
Российской империей. С 1905 года венценосная семья проживала здесь постоянно - Александровский дворец стал для семьи последнего русского императора любимым домом. Отсюда Николай II с супругой и детьми отправился в роковую ссылку в Тобольск, закончившуюся расстрелом.
В августе 2021 года после долгой и кропотливой реставрации личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны, наконец, торжественно открылись для посетителей.
На этой экскурсии Вас ждёт встреча с прошлым - с прошлым великой Российской империи. И вместе с тем, это возможность приблизиться к чему-то очень личному - все 13 восстановленных интерьеров наполнены предметами, связанными с событиями семейной жизни Николая II, Александры Фёдоровны и их детей, бесценными реликвиями навсегда утраченной эпохи…

С 30.10.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии:

  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
  • отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты в музей, включая экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. канала Грибоедова, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: ЧТ 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ЧТ 11:30

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