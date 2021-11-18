Царское Село, расположенное примерно в 25 километрах от Петербурга, неразрывно связано с российской историей, с судьбами нескольких поколений Романовых - и в этом смысле Александровский дворец и примыкающий к нему великолепный пейзажный парк имеют ключевое значение.

В Александровском дворце родился последний русский император Николай II, именно здесь его с ранних лет готовили к управлению

Российской империей. С 1905 года венценосная семья проживала здесь постоянно - Александровский дворец стал для семьи последнего русского императора любимым домом. Отсюда Николай II с супругой и детьми отправился в роковую ссылку в Тобольск, закончившуюся расстрелом.

В августе 2021 года после долгой и кропотливой реставрации личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны, наконец, торжественно открылись для посетителей.

На этой экскурсии Вас ждёт встреча с прошлым - с прошлым великой Российской империи. И вместе с тем, это возможность приблизиться к чему-то очень личному - все 13 восстановленных интерьеров наполнены предметами, связанными с событиями семейной жизни Николая II, Александры Фёдоровны и их детей, бесценными реликвиями навсегда утраченной эпохи…

С 30.10.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии: