Вас ждет: трассовая экскурсия ⛳, прогулка 👣 по парку, посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты в сопровождении лицензированного гида.

Экскурсии в Екатерининский дворец в городе Пушкине начинаются с осмотра фасада здания. Затем осматриваются залы и экспозиции, в них расположенные. Причем обстановка и отделка представляет интерес не меньший, чем коллекции картин. А один из залов в Екатерининском дворце интересует экскурсантов больше всего, это и есть знаменитая Янтарная комната.

Известно, что кроме некоторых фрагментов, вся шикарная отделка зала бесследно исчезла. Ее вывезли из России офицеры германских войск, но позже найти ее так и не смогли. Так что экскурсанты могут видеть восстановленную Янтарную комнату. Но то, что сделали реставраторы, потрясает воображение. Уникальные украшения из янтаря декорируют стены зала, перемешиваясь с позолоченной отделкой. Это самое роскошное помещение в Екатерининском дворце, хотя там есть и другие прекрасно отделанные залы.

Важная информация:

ВНИМАНИЕ! В связи с большой популярностью экскурсий в Пушкин при входе группа может попасть в длинную очередь. Просим отнестись с пониманием!

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