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Царское село (Пушкин) с посещением Янтарной комнаты

4.6
88 отзывов
Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь в путешествие на несколько веков назад.

Вы окажетесь там, где когда-то императоры проводили балы и жил великий поэт Александр Пушкин.

С нами вы посетите Екатерининский дворец и его уютный сад, увидите отреставрированную Янтарную комнату и узнаете, как изменился город 🏙️ за несколько веков.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 450 ₽ за человека

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Царское село (Пушкин) с посещением Янтарной комнаты

Что вы увидите

  • Пушкин: Екатерининский дворец и Янтарная комната
Вас ждет: трассовая экскурсия ⛳, прогулка 👣 по парку, посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты в сопровождении лицензированного гида.
Экскурсии в Екатерининский дворец в городе Пушкине начинаются с осмотра фасада здания. Затем осматриваются залы и экспозиции, в них расположенные. Причем обстановка и отделка представляет интерес не меньший, чем коллекции картин. А один из залов в Екатерининском дворце интересует экскурсантов больше всего, это и есть знаменитая Янтарная комната.
Известно, что кроме некоторых фрагментов, вся шикарная отделка зала бесследно исчезла. Ее вывезли из России офицеры германских войск, но позже найти ее так и не смогли. Так что экскурсанты могут видеть восстановленную Янтарную комнату. Но то, что сделали реставраторы, потрясает воображение. Уникальные украшения из янтаря декорируют стены зала, перемешиваясь с позолоченной отделкой. Это самое роскошное помещение в Екатерининском дворце, хотя там есть и другие прекрасно отделанные залы.

Важная информация:

  • ВНИМАНИЕ! В связи с большой популярностью экскурсий в Пушкин при входе группа может попасть в длинную очередь. Просим отнестись с пониманием!

Льготы:

  • Право на льготные билеты 🎫 имеют студенты и пенсионеры РФ и республики Беларусь (при наличии соответствующих документов. НЕ ПАСПОРТА). - Право на школьные билеты имеют школьники РФ и республики Беларусь (при наличии соответствующих документов. НЕ ПАСПОРТА).
  • Право на иностранный льготный билет имеют школьники и студенты, не являющиеся гражданами РФ и республики Беларусь (при наличии международного удостоверения студента или паспорта (для школьников).
Что входит
  • услуги лицензированного гида
  • автобус туристического класса
  • входные билеты в музей и парк.
Начало
🚩 метро Гостиный двор
Место завершения
🏁 Думская, 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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88 отзывов оставили туристы

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