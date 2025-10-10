Отправляемся в Пушкин, или, как его раньше называли, Царское село, где вас ждёт Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой.
А тех, кто уже знаком с парадными покоями дворца, порадуют Зубовский флигель, личные комнаты Павла или аллеи парка с родником, прудами и малыми дворцами. Выстроим программу в зависимости от вашего запроса и погрузим в историю!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия (поездка из центра города в Пушкин занимает около часа). Поговорим о поместье Саари Мойс, которое превратилось в один из самых известных музеев-заповедников. Пышный стиль барокко, гений Растрелли, Романовы и Александр Пушкин, фашисты и долгое восстановление — все вплетётся в канву нашего разговора.
Прогулка по парку, где в Собственном саду летом бьёт фонтан, а во Фрейлинском садике цветут кустарники и травы. Обсудим малые дворцы и служебные постройки — Камеронову галерею, Агатовые комнаты, Турецкую баню, Грот и Эрмитаж.
Екатерининский дворец — главная цель нашего визита. По нему есть несколько маршрутов:
- Маршрут 1: парадные покои
- Маршрут 2: посвящён династии Романовых и другим правителям
- Маршрут 3: для тех, кто знаком с этими маршрутами, во дворце есть экскурсия по апартаментам Павла I с посещением дворцовой церкви Воскресения Христова
- Маршрут 4: Зубовский флигель и личные комнаты Екатерины II
О чём пойдёт речь на экскурсии?
- Мы поговорим об истории развития этих мест и формировании дворцового комплекса. Вспомним тех русских правителей, что были крайне важны для Царского села и привнесли в его облик неповторимую притягательность
- Обсудим то, что происходило с парками и дворцами после революции, а также то, какой отпечаток наложила Великая Отечественная война
- Отдельной темой для разговора станет судьба Янтарной комнаты: как создавалась, почему была утрачена, гипотезы о её нахождении и долгая история воссоздания
- Парковое искусство тоже не останется в тени: где ещё вы увидите смородину на штамбе или неохватные туи?
Организационные детали
- Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2-х часов, на парк и дворец у нас будет около 3-х часов
- По желанию время экскурсии может быть продлено (1 час — 2500 ₽)
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (фото для примера в галерее) с гидом из нашей команды
Билеты нужно приобрести заранее:
- Екатерининский дворец: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно. Выходные дни — вторник и последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
- Екатерининский парк: в зимний период (31.10–11.04) вход бесплатный, в летний период полный билет — 400 ₽
- Зубовский флигель: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 бесплатно. Выходные дни — четверг и последняя среда месяца (с ноября по март)
- Дворцовая церковь и апартаменты Павла I: полный билет — 500 ₽, льготный билет — 350 ₽. Выходные дни: четверг, последняя среда месяца (с ноября по март)
Особенности посещения Екатерининского дворца
- Первый или второй маршрут (с Янтарной комнатой) можно посетить в составе группы со штатным экскурсоводом
- По вторникам доступны только 3 и 4 маршруты, Янтарную комнату в этот день увидеть не получится
- Посещение 3 маршрута возможно самостоятельно с аудиогидом (входит в стоимость билета)
- Посещение 4 маршрута возможно только в составе группы (до 10 чел.) со штатным экскурсоводом
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
10 окт 2025
Нашим гидом в Царское Село была Любовь - настоящий профессионал знающий все про Санкт Петербург! Любовь забрала нашу семью (2 взрослых и 2 детей) из гостиницы на комфортабельной машине, по
О
Ольга
15 сен 2025
Рекомендую!! Любовь один из лучших экскурсоводов!! Получила огромное удовольствие!
О
Олег
22 июн 2025
Елизавета, Игорь, спасибо! Хорошо провели день. Надо будет продолжить в следующий раз. Жаль времени не так много было. Спасибо!
Дмитрий
4 мая 2025
Никому не посоветую. Приобрели экскурсию для двух человек в Петергоф на автомобиле за 15000₽. Качество материала - очень среднее. То, что заявлено в программе выполнено не было. В автомобиле забыли
