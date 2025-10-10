Отправляемся в Пушкин, или, как его раньше называли, Царское село, где вас ждёт Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой. А тех, кто уже знаком с парадными покоями дворца, порадуют Зубовский флигель, личные комнаты Павла или аллеи парка с родником, прудами и малыми дворцами. Выстроим программу в зависимости от вашего запроса и погрузим в историю!

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия (поездка из центра города в Пушкин занимает около часа). Поговорим о поместье Саари Мойс, которое превратилось в один из самых известных музеев-заповедников. Пышный стиль барокко, гений Растрелли, Романовы и Александр Пушкин, фашисты и долгое восстановление — все вплетётся в канву нашего разговора.

Прогулка по парку, где в Собственном саду летом бьёт фонтан, а во Фрейлинском садике цветут кустарники и травы. Обсудим малые дворцы и служебные постройки — Камеронову галерею, Агатовые комнаты, Турецкую баню, Грот и Эрмитаж.

Екатерининский дворец — главная цель нашего визита. По нему есть несколько маршрутов:

Маршрут 1: парадные покои

Маршрут 2: посвящён династии Романовых и другим правителям

Маршрут 3: для тех, кто знаком с этими маршрутами, во дворце есть экскурсия по апартаментам Павла I с посещением дворцовой церкви Воскресения Христова

Маршрут 4: Зубовский флигель и личные комнаты Екатерины II

О чём пойдёт речь на экскурсии?

Мы поговорим об истории развития этих мест и формировании дворцового комплекса. Вспомним тех русских правителей, что были крайне важны для Царского села и привнесли в его облик неповторимую притягательность

Обсудим то, что происходило с парками и дворцами после революции, а также то, какой отпечаток наложила Великая Отечественная война

Отдельной темой для разговора станет судьба Янтарной комнаты: как создавалась, почему была утрачена, гипотезы о её нахождении и долгая история воссоздания

Парковое искусство тоже не останется в тени: где ещё вы увидите смородину на штамбе или неохватные туи?

Организационные детали

Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2-х часов, на парк и дворец у нас будет около 3-х часов

По желанию время экскурсии может быть продлено (1 час — 2500 ₽)

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (фото для примера в галерее) с гидом из нашей команды

Билеты нужно приобрести заранее:

Екатерининский дворец: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно. Выходные дни — вторник и последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Екатерининский парк: в зимний период (31.10–11.04) вход бесплатный, в летний период полный билет — 400 ₽

Зубовский флигель: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 бесплатно. Выходные дни — четверг и последняя среда месяца (с ноября по март)

Дворцовая церковь и апартаменты Павла I: полный билет — 500 ₽, льготный билет — 350 ₽. Выходные дни: четверг, последняя среда месяца (с ноября по март)

