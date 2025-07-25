Увлекательное путешествие для взрослых и детей! Мы перенесемся в «золотой век Екатерины II» — познакомимся с блистательной резиденцией, восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца и откроем тайны Янтарной комнаты, а затем прогуляемся и по тенистым аллеям прекрасного парка.
Описание экскурсииПуть в Царское Село Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, затронем историю оккупации этих земель во время Великой Отечественной Войны, полюбуемся на Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль. Вы узнаете о самом первом в стране железнодорожном вокзале и о том, что пугало пассажиров. Вы увидите лицей, где учился Пушкин, и музей — дачу Пушкина, где он провел свой «медовый месяц», а также завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане». Екатерининский дворец и Янтарная комната Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в знаменитой Янтарной комнате. Облицованная «солнечным камнем» разных оттенков, она поражает своим великолепием. Екатерининский парк Насладитесь прогулкой по тенистым аллеям прекрасного парка. Познакомитесь с некоторыми его павильонами, такими как: Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами, а в их числе романтическим символом Царского села — «Девушкой над разбитым кувшином». Важная информация:
- Экскурсия будет проведена, если в группе 2 человека и более.
- Одевайтесь по погоде, можете взять с собой дождевик или зонтик при прогнозе дождя.
- Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы (пенсионные, детские и пр.).
- Экскурсию в пути и в парке — проводит гид из нашей команды, экскурсию во дворце — штатный гид Царского Села.
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
25 июл 2025
Прекрасная экскурсия по красивейшим местам с профессиональным сопровождением гида Натальи. Спасибо за интересную поездку!
К
Ксения
14 июл 2025
Здравствуйте! Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось как Светлана рассказывала историю о Санкт-Петербурге и проводила нам экскурсию. У нас была индивидуальная экскурсия, хорошей просторной машине. Все прошло отлично!
Н
Наталья
19 дек 2024
Катались с Ириной. Замечательно проведенное время в компании обворожительной дамы-экскурсовода. Это было отдохновение души от шумного мегаполиса по прекрасной Питерской погоде со снегом и дождём, но как же прекрасен парк
Л
Лариса
20 ноя 2024
Познавательно, красиво, впечатля! Очень понравилась экскурсовод Юлия
