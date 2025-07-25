читать дальше

и единение с природой среди истории. И доверчивая синичка на расстоянии вытянутой руки и чай с лимоном и взирающая на всё это Скрипучая беседка. Спасибо за сказку.

Для прозаиков: удобное место сбора от ст. Московская, до парка довольно близко, не успеете втянуться в поездку, а уже на месте. Отличная машина. Прекрасная, знающая много всего на свете, дама-экскурсовод! Маленькая компания, в которой наверняка для каждого найдется время на ответы на Ваши вопросы и решение бытовых моментов. Вариативность!

Ирине огромное Спасибо, если смогу -обязательно вернусь только к Вам!