Улица Рубинштейна в историях и лицах
Экскурсия-прогулка по главной барной улице Петербурга: познакомимся с культурно-историческим наследием этой части города и биографиями ее известных жителей, а затем обязательно посетим местные бары на ваш вкус.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Предлагаю вашему вниманию променад-экскурсию по главной барной улице Петербурга! По дороге мы встретим театры, доходные дома, легендарные петербургские дворы, где жили известные композиторы и писатели, деятели культуры и искусства, оставившие свой след в истории Петербурга и Ленинграда. И, конечно же, мы посетим местные бары, которыми славится этот район. По вашему желанию мы можем выбрать конкретные заведения: пивные, коктейльные или винные, либо я предложу свои варианты, если вы только знакомитесь с местной пивной культурой.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Культурно-познавательная программа
- Подборка баров для посещения
- Что не входит
- Напитки в барах оплачиваются по прайсу бара
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аничков Мост (нечетная сторона по Невскому)Завершение: Угол ул. Рубинштейна и ул. Ломоносова
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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