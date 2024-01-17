Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Улица Рубинштейна в историях и лицах

Экскурсия-прогулка по главной барной улице Петербурга: познакомимся с культурно-историческим наследием этой части города и биографиями ее известных жителей, а затем обязательно посетим местные бары на ваш вкус.
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Улица Рубинштейна в историях и лицах: люди, дома, театры, и бары
Ближайшие даты:
17
янв
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Описание

Что вас ожидает: Предлагаю вашему вниманию променад-экскурсию по главной барной улице Петербурга! По дороге мы встретим театры, доходные дома, легендарные петербургские дворы, где жили известные композиторы и писатели, деятели культуры и искусства, оставившие свой след в истории Петербурга и Ленинграда. И, конечно же, мы посетим местные бары, которыми славится этот район. По вашему желанию мы можем выбрать конкретные заведения: пивные, коктейльные или винные, либо я предложу свои варианты, если вы только знакомитесь с местной пивной культурой.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Культурно-познавательная программа
  • Подборка баров для посещения
Что не входит
  • Напитки в барах оплачиваются по прайсу бара
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аничков Мост (нечетная сторона по Невскому)
Завершение: Угол ул. Рубинштейна и ул. Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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