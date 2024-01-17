Экскурсия-прогулка по главной барной улице Петербурга: познакомимся с культурно-историческим наследием этой части города и биографиями ее известных жителей, а затем обязательно посетим местные бары на ваш вкус.

Описание

Что вас ожидает: Предлагаю вашему вниманию променад-экскурсию по главной барной улице Петербурга! По дороге мы встретим театры, доходные дома, легендарные петербургские дворы, где жили известные композиторы и писатели, деятели культуры и искусства, оставившие свой след в истории Петербурга и Ленинграда. И, конечно же, мы посетим местные бары, которыми славится этот район. По вашему желанию мы можем выбрать конкретные заведения: пивные, коктейльные или винные, либо я предложу свои варианты, если вы только знакомитесь с местной пивной культурой.