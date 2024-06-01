Ужасы Петербурга (18+)

Окунуться в историю русской Бастилии и узнать, как сложились судьбы её узников (в группе)
Говоря о Петербурге, вы представляете дворцы, мосты и белые ночи. Всюду романтика.

Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
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проливались реки крови.

Петропавловская крепость стала местом зарождения города и, не приняв ни одного боя, загубила сотни жизней.

Вы услышите леденящие душу истории об узниках крепости, о пророчествах и предсказаниях, которые не сбылись. Пока…

5
4 отзыва
Ужасы Петербурга (18+)
Ужасы Петербурга (18+)
Ужасы Петербурга (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Главные ворота Петропавловской крепости
  • Петропавловский собор, ставший императорской усыпальницей (только снаружи)
  • Ворота смерти, откуда отправляли на казнь
  • Тюрьму, где пытали тишиной (только снаружи)
  • Место, где было найдено тело Григория Распутина

Вы узнаете:

  • Как пытали узников русской Бастилии и как сложились их судьбы
  • Почему одна из могил в императорской усыпальнице теперь пустует
  • Где установлен первый памятник самому разрушительному наводнению
  • Из-за чего узница крепости решила сама себя сжечь
  • Где находится место гибели императора-освободителя и место его погребения и при чём здесь красные сапожки

Вы услышите известные и неизвестные легенды о кровавом прошлом Петербурга, и мы вместе разберёмся, где среди них правда, а где вымысел. Также вас ожидают истории, начиная с основания города и до Красного террора.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+
  • Прогулка проходит в вечернее время на территории Петропавловской крепости без посещения музеев

во вторник, четверг и субботу в 19:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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М
1 июня 2024
Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке!
Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍
Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии,
Наталья
17 мая 2024
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию, отвечала на наши вопросы, мы узнали полную историю Петропавловской крепости с её жуткими подробностями, которые крылись за красивым фасадом. Биография множества дворян и политических заключённых и известных людей, отбывавших наказание там…
Спасибо Анне за познавательный вечер, желаем дальнейших успехов в карьере!
Виолетта
16 мая 2024
Так как Санкт-Петербург имеет большое количество мистических и мрачных историй, решили сходить на экскурсию "Ужасы Петербурга" к Анне, чтобы узнать любимый город с другой стороны.
Думаю, что больше всего меня удивили
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рассказы про жизнь Анны Иоанновны и ее характере.
Услышали истории людей, чьи судьбы оборвались на маленьком острове в самом сердце Петербурга (и не только).
Большое спасибо гиду Анне за интересную и познавательную экскурсию и вовлечённость в историю города.

М
12 мая 2024
Приходим на экскурсию к Анне не впервые! Она мастерски преподносит, порой, сложный и спорный материал, делает его доступным даже самому неподготовленному слушателю.

Остались очень довольны экскурсией! Придем ещё раз! ☺️

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