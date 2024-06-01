Говоря о Петербурге, вы представляете дворцы, мосты и белые ночи. Всюду романтика.
Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
Однако в самом сердце Северной столицы до сих пор расположено кладбище, здесь пытали царского сына, вода несла смерть и
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Главные ворота Петропавловской крепости
- Петропавловский собор, ставший императорской усыпальницей (только снаружи)
- Ворота смерти, откуда отправляли на казнь
- Тюрьму, где пытали тишиной (только снаружи)
- Место, где было найдено тело Григория Распутина
Вы узнаете:
- Как пытали узников русской Бастилии и как сложились их судьбы
- Почему одна из могил в императорской усыпальнице теперь пустует
- Где установлен первый памятник самому разрушительному наводнению
- Из-за чего узница крепости решила сама себя сжечь
- Где находится место гибели императора-освободителя и место его погребения и при чём здесь красные сапожки
Вы услышите известные и неизвестные легенды о кровавом прошлом Петербурга, и мы вместе разберёмся, где среди них правда, а где вымысел. Также вас ожидают истории, начиная с основания города и до Красного террора.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- Прогулка проходит в вечернее время на территории Петропавловской крепости без посещения музеев
во вторник, четверг и субботу в 19:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
1 июня 2024
Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке!
Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍
Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍
Наталья
17 мая 2024
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию, отвечала на наши вопросы, мы узнали полную историю Петропавловской крепости с её жуткими подробностями, которые крылись за красивым фасадом. Биография множества дворян и политических заключённых и известных людей, отбывавших наказание там…
Спасибо Анне за познавательный вечер, желаем дальнейших успехов в карьере!
Спасибо Анне за познавательный вечер, желаем дальнейших успехов в карьере!
Виолетта
16 мая 2024
Так как Санкт-Петербург имеет большое количество мистических и мрачных историй, решили сходить на экскурсию "Ужасы Петербурга" к Анне, чтобы узнать любимый город с другой стороны.
Думаю, что больше всего меня удивили
Думаю, что больше всего меня удивили
М
Мария
12 мая 2024
Приходим на экскурсию к Анне не впервые! Она мастерски преподносит, порой, сложный и спорный материал, делает его доступным даже самому неподготовленному слушателю.
Остались очень довольны экскурсией! Придем ещё раз! ☺️
Остались очень довольны экскурсией! Придем ещё раз! ☺️
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