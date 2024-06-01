Мне казалось, что удивить меня на экскурсии по Петропавловской крепости нельзя. Но заинтриговало описание этой экскурсии, и не прогадал с выбором! Действительно, пугающие истории как крепости, так и города. Понравились подача гида и отобранный материал. А ещё очень понравилось гулять в вечернее время, мы с гидом были ВДВОЕМ во всей Петропавловке!

Однозначно рекомендую экскурсию! 👍👍👍