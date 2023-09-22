Что вас ждетМы встретимся с вами на площади Искусств и отправляемся в Кронштадт. С первых минут пути начнется ваше погружение в прошлое. Окинем взглядом далекие времена и поговорим о том, как жил и развивался регион от схода ледника и образования Невы с первыми жителями на ее берегах до Северной войны. И, конечно, особый рассказ будет о возникновении Кронштадта, а также его роли в основании Петербурга.

Далее в программе — форт Константин. Познакомимся с историей, прогуляемся по катакомбам. Вы увидите то самое «окно в Европу» и полюбуетесь видом на морской путь в Балтику, по которому еще в VII веке пошли торговые корабли.

После осмотра форта нас ждет переезд в Кронштадт. Задержимся у Дерева желаний, поговорим об Иоанне Кронштадтском и его роли в жизни города, а также подойдем к святому месту, где находился собор Андрея Первозданного. Гуляя по набережной, вы узнаете, где спрятан Пуп Земли, откуда отправлялись мореплаватели и военные корабли, как строили Петровский док, где совершали научные открытия и организовывались научные экспедиции. После перекуса можно будет совершить часовую прогулку на теплоходе по фортам Кронштадта (это дополнительная опция).

В завершение вы познакомитесь с главным украшением Кронштадта — Морским собором. Узнаете историю строительства и судьбу храма, а еще выясните, как на фасаде величественного сооружения оказались цапли, зайцы и павлины. Кроме того, вы посетите Адмиралтейство и прогуляетесь по Аллее адмиралов России.

Важно знать Можно отправиться на теплоходную прогулку по фортам. При желании, сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании.