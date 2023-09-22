В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе

Мини-групповая экскурсия в Кронштадт из Санкт-Петербурга: погружение в историю

3.5
2 отзыва
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Приглашаем вас отправиться в камерное путешествие в город военно-морской славы России.

Вы узнаете, какие тайны хранит его прошлое, что за невероятные проекты здесь создали, чтобы построить форты и доки, дворцы и штоки, и сколько научных открытий связано с этим городом.

Познакомитесь с главными символами Кронштадта и полюбуетесь его удивительными архитектурными сооружениями.
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
В Кронштадт и форт Константин из Петербурга: поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
17
окт
19
окт
20
окт
21
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Что вас ожидает:

  • Дамба Петербурга
  • Форт Константин
  • Батарея Шведе
  • «Окно в Европу»
  • Кронштадтский шток
  • Петровский док
  • Петровский парк
  • Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы встретимся с вами на площади Искусств и отправляемся в Кронштадт. С первых минут пути начнется ваше погружение в прошлое. Окинем взглядом далекие времена и поговорим о том, как жил и развивался регион от схода ледника и образования Невы с первыми жителями на ее берегах до Северной войны. И, конечно, особый рассказ будет о возникновении Кронштадта, а также его роли в основании Петербурга.
Далее в программе — форт Константин. Познакомимся с историей, прогуляемся по катакомбам. Вы увидите то самое «окно в Европу» и полюбуетесь видом на морской путь в Балтику, по которому еще в VII веке пошли торговые корабли.
После осмотра форта нас ждет переезд в Кронштадт. Задержимся у Дерева желаний, поговорим об Иоанне Кронштадтском и его роли в жизни города, а также подойдем к святому месту, где находился собор Андрея Первозданного. Гуляя по набережной, вы узнаете, где спрятан Пуп Земли, откуда отправлялись мореплаватели и военные корабли, как строили Петровский док, где совершали научные открытия и организовывались научные экспедиции. После перекуса можно будет совершить часовую прогулку на теплоходе по фортам Кронштадта (это дополнительная опция).
В завершение вы познакомитесь с главным украшением Кронштадта — Морским собором. Узнаете историю строительства и судьбу храма, а еще выясните, как на фасаде величественного сооружения оказались цапли, зайцы и павлины. Кроме того, вы посетите Адмиралтейство и прогуляетесь по Аллее адмиралов России.
Важно знать Можно отправиться на теплоходную прогулку по фортам. При желании, сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт
  • Билеты в форт Константин
Что не входит
  • Прогулка-экскурсия на теплоходе по фортам (опциональная, оплачивается отдельно — 1350 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Л
22 сен 2023
С удовольствием бы оставила отзыв о экскурсии в Кронштадт и форт Константин, Но организатор сообщила об отмене поездки менее чем за сутки! Поздно было искать альтернативный маршрут поездки в Кранштад. Очень жаль…
С
18 сен 2023

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