Кронштадт: симфония мужества и точных расчётов

Погрузиться в многовековую историю военно‑морского форпоста России (из Санкт-Петербурга)
Это путешествие для тех, кто хочет не просто посмотреть на достопримечательности, а понять, как отвага людей и инженерные решения создали символ морской славы России.

Вас ждут форты, доки, величественный Морской собор и рассказы о технических прорывах, людях, формировавших Кронштадт, морских сражениях и Балтийском флоте.
Описание экскурсии

10:40 — сбор группы и выезд из Петербурга

По дороге в Кронштадт вы познакомитесь с «инженерной» биографией города: увидите Ново-Адмиралтейский канал, комплекс защитных сооружений, старинные форты и многое другое.

12:00 — прибытие в Кронштадт и краткий инструктаж: информация о городе, план экскурсии, правила поведения на объектах

12:10 — пешеходная экскурсия по историческому центру

Вы увидите кронштадтское Адмиралтейство, где строили и ремонтировали корабли ещё в эпоху Петра I, сухой док — одно из первых гидротехнических сооружений в России, Гостиный двор, а также памятники подводникам и Айвазовскому.

13:40 — музейно-исторический парк «Остров фортов»

Интерактивные экспозиции помогут понять, как формировалась оборона Кронштадта.

14:40 — посещение Морского Никольского собора

Вы посетите храм моряков, увидите мемориальные плиты с именами погибших экипажей и золотой купол, который служил ориентиром для моряков, возвращавшихся в порт.

15:20 — свободное время на Якорной площади (30 минут)

Вы сделаете фотографии у исторических зданий и памятника адмиралу Макарову, заглянете в сувенирные лавки с моделями кораблей и морскими артефактами.

16:15 — 17:45 — возвращение в Санкт-Петербург

Вы узнаете:

  • об основании и развитии Кронштадта
  • инженерных прорывах, опережавших время
  • принципе работы сухого дока и системе шлюзов
  • секретах строительства фортов
  • людях, создававших морскую славу России: мастерах и корабелах эпохи Петра I, моряках‑подводниках и малоизвестных героях морских сражений, купцах и торговцах, а ещё о художнике Айвазовском и о том, как он воспел морскую стихию в своих полотнах

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, страховка на время поездки и входные билеты на объекты по программе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

