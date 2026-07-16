Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны. А в завершении экскурсии полюбуетесь фортами острова с борта теплохода.
Описание экскурсии
Что такое Кронштадт
Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский собор.
Главное в городе и гавани
Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:
- дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
- крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
- губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
- Якорную площадь и необычную мостовую из металла.
- Ставропигиальный Никольский Морской собор.
Морская слава Кронштадта
В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город дышит водной стихией. Вы узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.
А ещё вы насладитесь 45-минутной прогулкой на теплоходе по Финскому заливу, во время которой рассмотрите форты Кронштадта с нового ракурса.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге
- Рассадка в автобусе свободная
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|3000 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
когда сядете в автобус, сторонние товарищи, не относящиеся к самой сотрудникам участвующим в экскурсии, будут предлагать книгу про род Романовых, и
В идеале хотелось бы еще включить посещение музея военно-морской славы)