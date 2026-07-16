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Весь Кронштадт и теплоходная прогулка

Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта. И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива.

Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны. А в завершении экскурсии полюбуетесь фортами острова с борта теплохода.
4.5
64 отзыва
Весь Кронштадт и теплоходная прогулка
Весь Кронштадт и теплоходная прогулка
Весь Кронштадт и теплоходная прогулка

Описание экскурсии

Что такое Кронштадт

Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский собор.

Главное в городе и гавани

Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:

  • дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла.
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Морская слава Кронштадта

В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город дышит водной стихией. Вы узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.

А ещё вы насладитесь 45-минутной прогулкой на теплоходе по Финскому заливу, во время которой рассмотрите форты Кронштадта с нового ракурса.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Школьники3000 ₽
Студенты3300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 16902 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
11
3
6
2
2
1
1
В
экскурсоводу Илье спасибо, интересно рассказывает и на все вопросы отвечает))
когда сядете в автобус, сторонние товарищи, не относящиеся к самой сотрудникам участвующим в экскурсии, будут предлагать книгу про род Романовых, и
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флэшку с экскурсиями по всем значимым местам Санкт Петербкпга, на 20 часов материала, повелась, купила за 2500 эту флэшку, а там отвратительное качество материала(снимали видимо в 90х годах.. сижу смотрю и очень злюсь, хуже качества не придумать. книгу купила за 1000р, информация в ней посредственная, все есть в интернете. советую не покупать данный материал.

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Сергеев
Отличная экскурсия. Кронштадт уникальное место. Посетить стоит однозначно.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за отзыв, будем рады видеть вас и на других наших экскурсиях!
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А
Были на экскурсии 20.07.2023, экскурсию вела замечательный экскурсовод Ольга, ей поклон и благодарность. Нескучно, безумно интересно, с юмором, логично. Побывали во всех знаковых точках Кронштадта, обо всем Ольга рассказала самое
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интересное. Безумно понравились памятники, рассказы о дамбе, о фортах и их значении, увидели мы памятник рыбке колюшке, гениальный док Петра первого, ослепительный Никольский собор и многое другое. Это просто волшебство и там действительно стоит побывать. И хочется отметить. Как же нам повезло с погодой!

Ольга до полной остановки автобуса делилась интересными фактами о Санкт-Петербурге, узнали много интересного! В Кронштадт влюбились, это точно. С нами были бабуля и дедуля 80 лет. Выдержали 5 часовую экскурсию, им тоже понравилось.

Единственное, что смазало впечатление - теплоходная прогулка, экскурсия показалась затянутой, теплоход совершил маневр туда-сюда и 50 минут для этого маршрута много. Без этой прогулки экскурсия не потеряла бы ничего.

Были на экскурсии 20.07.2023, экскурсию вела замечательный экскурсовод Ольга, ей поклон и благодарность. Нескучно, безумно интересно,
Были на экскурсии 20.07.2023, экскурсию вела замечательный экскурсовод Ольга, ей поклон и благодарность. Нескучно, безумно интересно,
Были на экскурсии 20.07.2023, экскурсию вела замечательный экскурсовод Ольга, ей поклон и благодарность. Нескучно, безумно интересно,
Были на экскурсии 20.07.2023, экскурсию вела замечательный экскурсовод Ольга, ей поклон и благодарность. Нескучно, безумно интересно,
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Станислав
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались в автобусе потом)) Форт Константин понравился, как и рассказ гида. Морской собор супер. Удалось забежать в парк Патриот, немного пройтись, т. к. свободное время было ограничено. В общем, как для первого знакомства с Кронштадтом, рекомендую.
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
Экскурсия в целом понравилась. Морская прогулка отличная, только было жутко холодно конечно в тот день, согревались
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Ю
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка у нас прошла отлично. На теплоходе нам также провели экскурсию в экватории форта Константин. Было немного времени пройтись самостоятельно. Большую часть времени мы провели в Кронштадте.
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод! В этот день нам так повезло с погодой и теплоходная прогулка
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М
Прекрасный экскурсовод Надежда! Материала дала достаточно, но без перегруза! Маршрут тоже построен хорошо!
В идеале хотелось бы еще включить посещение музея военно-морской славы)
Прекрасный экскурсовод Надежда! Материала дала достаточно, но без перегруза! Маршрут тоже построен хорошо!
Прекрасный экскурсовод Надежда! Материала дала достаточно, но без перегруза! Маршрут тоже построен хорошо!
Прекрасный экскурсовод Надежда! Материала дала достаточно, но без перегруза! Маршрут тоже построен хорошо!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Благодарим за приятный отзыв! Посещение Музея Военно-Морской Славы также есть по определенным дням.
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