Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
Приглашаем вас провести день в режиме гостя старинной усадьбы 19 века. В усадьбе Марьино вы узнаете об истории богатейшей семьи царской России — князей Строгановых. Побываете в бывшей Ямской слободе и услышите о традициях дачного отдыха. А ещё полюбуетесь Саблинским и Тосненским водопадами. Путешествие будет атмосферным, камерным и душевным.
Описание экскурсии
В гости к Строгановым: имение в деревне Андрианово
Усадьба Марьино бережно восстановлена и отреставрирована нынешними владельцами, и сегодня здесь царит атмосфера отдыха по-стародавнему. Гости с комфортом располагаются в мягких креслах, пьют чай с пирожками и слушают истории времён «Пиковой дамы», сюжеты из жизни Козьмы Пруткова и Алексея Толстого. При желании вы полюбуетесь Японским и Английским парками и познакомитесь с экзотическими обитателями Фермерского парка.
Провинциальный Тосно на бывшей главной дороге между Петербургом и Москвой
На мини-экскурсии вы узнаете, как в 18–19 веках добирались в свои усадьбы и дачи из столицы: на перекладных, с остановками на почтовых станциях, а позже — по железной дороге.
Дачное Саблино — деревня Ульяновка
Со строительством железной дороги в 19 веке начала развиваться и застраиваться территория поблизости от станции. Здесь селились чиновники и предприниматели. Вы узнаете, у кого из известных исторических персонажей здесь были дачи.
Водопады
Как и дачники минувших дней, сходим на водопады. Высота Саблинского — 2–2,5 метра, он окружён деревьями и красив в любое время года. Тосненский водопад называется русской Ниагарой — он впечатляет своей шириной — около 30 метров.
Мемориал «Молитва перед боем»
По преданию, Александр Невский именно в этом месте молился перед битвой со шведами.
Ориентировочный тайминг: 9:00–10:30 — поездка из Петербурга в Марьино 11:00—13:30/14:00 — экскурсия по усадебному дому, чаепитие, прогулка по парку, посещение выставок 14:20–14:40 — мини-экскурсия по Тосно (при желании можем зайти в краеведческий музей или перекусить) 15:10 — Саблинский водопад 15:40 — Мемориал «Молитва перед боем» 15:50 — Тосненский водопад 16:50–18:00 — обратная дорога
Организационные детали
Часть экскурсии проходит на автомобиле Hyundai Solaris, есть один бустер. Напишите мне заранее, если вам потребуется ещё один бустер или детское кресло
Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату (уточним в переписке)
Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу Марьино — 2300 ₽ за чел. за комплексный билет (парк, экскурсия, чаепитие, прогулка по Фермерскому парку, посещение выставки карет и саней, катание на лодке (в тёплое время года). Если вы не планируете посещать дворец, можно купить билет билет в Японский сад с экскурсией и Английский парк за 1600 ₽ за чел. или только в Английский парк за 1000 ₽ за чел. (по понедельникам — 600 ₽ за чел.). Дети до 7 лет — бесплатно
По желанию зайдём в ресторан или кафе на территории парка — все блюда здесь готовят из экологически чистых продуктов, произведённых на усадебной ферме
Мы также можем зайти в Тосненский историко-краеведческий музей, входной билет — 200 ₽ за чел.
Билеты для гида оплачивать не нужно
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях.
не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.