Приглашаем вас провести день в режиме гостя старинной усадьбы 19 века. В усадьбе Марьино вы узнаете об истории богатейшей семьи царской России — князей Строгановых. Побываете в бывшей Ямской слободе и услышите о традициях дачного отдыха. А ещё полюбуетесь Саблинским и Тосненским водопадами. Путешествие будет атмосферным, камерным и душевным.

Описание экскурсии

В гости к Строгановым: имение в деревне Андрианово

Усадьба Марьино бережно восстановлена и отреставрирована нынешними владельцами, и сегодня здесь царит атмосфера отдыха по-стародавнему. Гости с комфортом располагаются в мягких креслах, пьют чай с пирожками и слушают истории времён «Пиковой дамы», сюжеты из жизни Козьмы Пруткова и Алексея Толстого. При желании вы полюбуетесь Японским и Английским парками и познакомитесь с экзотическими обитателями Фермерского парка.

Провинциальный Тосно на бывшей главной дороге между Петербургом и Москвой

На мини-экскурсии вы узнаете, как в 18–19 веках добирались в свои усадьбы и дачи из столицы: на перекладных, с остановками на почтовых станциях, а позже — по железной дороге.

Дачное Саблино — деревня Ульяновка

Со строительством железной дороги в 19 веке начала развиваться и застраиваться территория поблизости от станции. Здесь селились чиновники и предприниматели. Вы узнаете, у кого из известных исторических персонажей здесь были дачи.

Водопады

Как и дачники минувших дней, сходим на водопады. Высота Саблинского — 2–2,5 метра, он окружён деревьями и красив в любое время года. Тосненский водопад называется русской Ниагарой — он впечатляет своей шириной — около 30 метров.

Мемориал «Молитва перед боем»

По преданию, Александр Невский именно в этом месте молился перед битвой со шведами.

Ориентировочный тайминг:

9:00–10:30 — поездка из Петербурга в Марьино

11:00—13:30/14:00 — экскурсия по усадебному дому, чаепитие, прогулка по парку, посещение выставок

14:20–14:40 — мини-экскурсия по Тосно (при желании можем зайти в краеведческий музей или перекусить)

15:10 — Саблинский водопад

15:40 — Мемориал «Молитва перед боем»

15:50 — Тосненский водопад

16:50–18:00 — обратная дорога

Организационные детали