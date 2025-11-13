Мои заказы

В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам

Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
Приглашаем вас провести день в режиме гостя старинной усадьбы 19 века. В усадьбе Марьино вы узнаете об истории богатейшей семьи царской России — князей Строгановых. Побываете в бывшей Ямской слободе и услышите о традициях дачного отдыха. А ещё полюбуетесь Саблинским и Тосненским водопадами. Путешествие будет атмосферным, камерным и душевным.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам© Светлана
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам© Светлана
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам© Светлана

Описание экскурсии

В гости к Строгановым: имение в деревне Андрианово

Усадьба Марьино бережно восстановлена и отреставрирована нынешними владельцами, и сегодня здесь царит атмосфера отдыха по-стародавнему. Гости с комфортом располагаются в мягких креслах, пьют чай с пирожками и слушают истории времён «Пиковой дамы», сюжеты из жизни Козьмы Пруткова и Алексея Толстого. При желании вы полюбуетесь Японским и Английским парками и познакомитесь с экзотическими обитателями Фермерского парка.

Провинциальный Тосно на бывшей главной дороге между Петербургом и Москвой

На мини-экскурсии вы узнаете, как в 18–19 веках добирались в свои усадьбы и дачи из столицы: на перекладных, с остановками на почтовых станциях, а позже — по железной дороге.

Дачное Саблино — деревня Ульяновка

Со строительством железной дороги в 19 веке начала развиваться и застраиваться территория поблизости от станции. Здесь селились чиновники и предприниматели. Вы узнаете, у кого из известных исторических персонажей здесь были дачи.

Водопады

Как и дачники минувших дней, сходим на водопады. Высота Саблинского — 2–2,5 метра, он окружён деревьями и красив в любое время года. Тосненский водопад называется русской Ниагарой — он впечатляет своей шириной — около 30 метров.

Мемориал «Молитва перед боем»

По преданию, Александр Невский именно в этом месте молился перед битвой со шведами.

Ориентировочный тайминг:
9:00–10:30 — поездка из Петербурга в Марьино
11:00—13:30/14:00 — экскурсия по усадебному дому, чаепитие, прогулка по парку, посещение выставок
14:20–14:40 — мини-экскурсия по Тосно (при желании можем зайти в краеведческий музей или перекусить)
15:10 — Саблинский водопад
15:40 — Мемориал «Молитва перед боем»
15:50 — Тосненский водопад
16:50–18:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле Hyundai Solaris, есть один бустер. Напишите мне заранее, если вам потребуется ещё один бустер или детское кресло
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату (уточним в переписке)
  • Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу Марьино — 2300 ₽ за чел. за комплексный билет (парк, экскурсия, чаепитие, прогулка по Фермерскому парку, посещение выставки карет и саней, катание на лодке (в тёплое время года). Если вы не планируете посещать дворец, можно купить билет билет в Японский сад с экскурсией и Английский парк за 1600 ₽ за чел. или только в Английский парк за 1000 ₽ за чел. (по понедельникам — 600 ₽ за чел.). Дети до 7 лет — бесплатно
  • По желанию зайдём в ресторан или кафе на территории парка — все блюда здесь готовят из экологически чистых продуктов, произведённых на усадебной ферме
  • Мы также можем зайти в Тосненский историко-краеведческий музей, входной билет — 200 ₽ за чел.
  • Билеты для гида оплачивать не нужно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
читать дальше

не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Дачный модерн - петербургские традиции Лахты
Пешая
3 часа
18 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дачный модерн - петербургские традиции Лахты
Прогулка по Лахте и Ольгино раскроет тайны северного модерна и жизни выдающихся личностей начала XX века
Начало: У ж/д станции Ольгино
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 11:15
14 ноя в 11:15
1290 ₽ за человека
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
Увидеть усадьбу Знаменка, Бельведер, Царицын, Ольгин павильон и узнать малоизвестные факты о царях
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Пешая
4 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков
Начало: У ж/д ст. «Вырица»
Расписание: в четверг в 11:15
Завтра в 11:15
20 ноя в 11:15
1290 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге