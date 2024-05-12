С помощью приложения на смарфтоне вы отправитесь в путешествие по особенному району Петербурга. Пройдёте по мощёным переулкам, побываете в уютных садиках и проходных дворах. Рассмотрите архитектуру особняков и доходных домов.
И конечно, увидите здания Академии наук, Биржи, Университета — интереснейшие места, чтобы узнать об искусстве, технологических достижениях и истории города.
И конечно, увидите здания Академии наук, Биржи, Университета — интереснейшие места, чтобы узнать об искусстве, технологических достижениях и истории города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы посетите церковь Св. Екатерины и прикоснётесь к тайне ангела на куполе храма.
- Осмотрите великолепное здание Биржи, возле которого услышите историю громких сделок.
- Заглянете во дворик Кунсткамеры и обнаружите настоящее деревянное зодчество прямо посреди урбанизированного острова.
- Увидите главное здание Санкт-Петербургского государственного университета — одну из самых узнаваемых построек города. Познакомитесь с историей учреждения и услышите о его знаменитых выпускниках.
- И конечно, по пути вам встретятся многочисленные особняки и доходные дома, которые раскроют для вас целую палитру архитектурных стилей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 мая 2024
Очень удобно - аудио экскурсия. Если с первого раза что-то прослушал и прошёл мимо, можно вернуться и послушать повторно. И, ходишь один, без экскурсионной толпы, можно в любой момент сойти с маршрута и вернуться!
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