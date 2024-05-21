Фотопрогулка по Васильевскому острову

Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Васильевский остров местные ласково называют «Васькой». Это остров студентов, работяг и белых воротничков.

Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.
5
1 отзыв
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Во время прогулки вы узнаете:

  • Почему Васильевский остров делится на линии
  • Какие две каменные церкви стоят рядом друг с другом
  • Где находятся аптека 19 века и рынок 18 века
  • Как появились сфинксы и первый постоянный мост через Неву
  • Почему здание 12 коллегий смотрит не на набережную, а вглубь острова
  • Зачем раньше зажигали Ростральные колонны

А также через Неву увидите Исаакиевский Собор, Зимний дворец, Адмиралтейство и Сенат. И пофотографируетесь на двух набережных: Лейтенанта Шмидта и Университетской.

Организационные детали

  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф
  • В течение 7 дней после прогулки мы пришлём вам 30-60 обработанных фото в цветокоррекции

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
21 мая 2024
Хочется поблагодарить Марию за замечательную фотопрогулку и экскурсию, это человек не просто талантливый фотограф и профессионал своего дела, но и интересный рассказчик, я узнала много нового, а фото пересматриваю и не могу выбрать самое красивое, т. к все отличные😀 Однозначно рекомендую данную фотоэкскурсию. 😇

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеФотопрогулкиВасильевский островПопулярные местаПрирода и пейзажиНабережнаяНеобычные домаУлицы и переулкиДля студентовАктивности

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Очарование старинной Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам