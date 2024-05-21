Хочется поблагодарить Марию за замечательную фотопрогулку и экскурсию, это человек не просто талантливый фотограф и профессионал своего дела, но и интересный рассказчик, я узнала много нового, а фото пересматриваю и не могу выбрать самое красивое, т. к все отличные😀 Однозначно рекомендую данную фотоэкскурсию. 😇