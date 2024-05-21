Васильевский остров местные ласково называют «Васькой». Это остров студентов, работяг и белых воротничков.
Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.
Вы погуляете по его старинным улицам и многочисленным дворам-колодцам, переплетающимся и выводящим с линии на линию. А мы сделаем ваши эмоциональные портреты: как в статике, так и в движении.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Во время прогулки вы узнаете:
- Почему Васильевский остров делится на линии
- Какие две каменные церкви стоят рядом друг с другом
- Где находятся аптека 19 века и рынок 18 века
- Как появились сфинксы и первый постоянный мост через Неву
- Почему здание 12 коллегий смотрит не на набережную, а вглубь острова
- Зачем раньше зажигали Ростральные колонны
А также через Неву увидите Исаакиевский Собор, Зимний дворец, Адмиралтейство и Сенат. И пофотографируетесь на двух набережных: Лейтенанта Шмидта и Университетской.
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф
- В течение 7 дней после прогулки мы пришлём вам 30-60 обработанных фото в цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 449 туристов
Мы команда неформальных гидов, любим фотографировать психологические портреты и показывать наш удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и практическими советами. А также сделаем для вас психологические фотопортреты, отражающие настоящие эмоции. До встречи в Северной столице!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 мая 2024
Хочется поблагодарить Марию за замечательную фотопрогулку и экскурсию, это человек не просто талантливый фотограф и профессионал своего дела, но и интересный рассказчик, я узнала много нового, а фото пересматриваю и не могу выбрать самое красивое, т. к все отличные😀 Однозначно рекомендую данную фотоэкскурсию. 😇
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.