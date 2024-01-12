Васильевский остров: было / стало
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Оценить разнообразные стили застройки и неожиданные исторические сюжеты на групповой прогулке

По замыслу Петра Первого Васильевский остров должен был стать центром города. Но, увы, этому плану не суждено было сбыться. Даже в самой главной, торжественной своей части он напоминает лабиринт. Я познакомлю вас с классическими ансамблями и собранием местных диковин.

Расскажу о грандиозных идеях архитекторов и скульпторов и приметах, оставшихся от «неудавшейся Венеции».
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Васильевский остров: было / стало
Ближайшие даты:
12
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 496 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на душевную экскурсию по моему любимому Васильевскому острову — одному из самых старых районов Петербурга с особым прошлым и духом старины. На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Васильевский? Кем был Василий и кем он не был
  • Где состоялся первый в России футбольный матч
  • Что быстрее: конка или «трамвай одиннадцатый номер»
  • Какие секреты охраняли грифоны в знаменитой башне во дворе дома доктора Пеля
  • Где писала свой дневник Таня Савичева
  • Откуда в 19 веке поднимали в небо первые воздушные шары и какое отношение к этому имел архитектор Тома де Томон
  • Зачем в центре Васильевского острова держат лошадей.
  • Где бродил герой сказки Погорельского Алёша в сопровождении черной курицы
  • Кто такой «Цукер-кёниг» и чьи желания исполняет загадочный «двор духов»
  • Почему Василеостровский дракон не отзывается на команду «Дракарис»
  • Где находится самая узкая улица Петербурга и почему нельзя смотреть в глаза сфинксам

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и подросткам (от 12 лет)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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