Васильевский остров — очень своеобразный район Петербурга. Находится в историческом центре, но на центр совсем не похож.
Давайте отвлечёмся от «регулярной архитектуры» и погрузимся в его настоящую жизнь — дворы-колодцы, местные диковины и рассказы про события, которые происходили в старинных доходных домах.
Давайте отвлечёмся от «регулярной архитектуры» и погрузимся в его настоящую жизнь — дворы-колодцы, местные диковины и рассказы про события, которые происходили в старинных доходных домах.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на душевную экскурсию по моему любимому Васильевскому острову — одному из самых старых районов Петербурга с особым прошлым и духом старины. На экскурсии вы узнаете:
- Почему Васильевский? Кем был Василий и кем он не был
- Где состоялся первый в России футбольный матч
- Что быстрее: конка или «трамвай одиннадцатый номер»
- Какие секреты охраняли грифоны в знаменитой башне во дворе дома доктора Пеля
- Где писала свой дневник Таня Савичева
- Откуда в 19 веке поднимали в небо первые воздушные шары и какое отношение к этому имел архитектор Тома де Томон
- Зачем в центре Васильевского острова держат лошадей.
- Где бродил герой сказки Погорельского Алёша в сопровождении черной курицы
- Кто такой «Цукер-кёниг» и чьи желания исполняет загадочный «двор духов»
- Почему Василеостровский дракон не отзывается на команду «Дракарис»
- Где находится самая узкая улица Петербурга и почему нельзя смотреть в глаза сфинксам
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и подросткам (от 12 лет)
- Дополнительные расходы не предусмотрены
в субботу в 13:30, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Аделине огромное спасибо за экскурсию. Интересная, красочная, насыщенная, долгая, но легкая получилась наша встреча-экскурсия! Мы столько много посмотрели и смогли даже заглянуть в такие тайные уголки острова, где пробрало до «мурашек»! Аделина легко подстроилась под нашу сборную группу, спасибо за внимание и понимание! Благодаря быстрому темпу экскурсовода мы очень много посмотрели!
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