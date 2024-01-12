Оценить разнообразные стили застройки и неожиданные исторические сюжеты на групповой прогулке
По замыслу Петра Первого Васильевский остров должен был стать центром города. Но, увы, этому плану не суждено было сбыться. Даже в самой главной, торжественной своей части он напоминает лабиринт. Я познакомлю вас с классическими ансамблями и собранием местных диковин.
Расскажу о грандиозных идеях архитекторов и скульпторов и приметах, оставшихся от «неудавшейся Венеции».
Расскажу о грандиозных идеях архитекторов и скульпторов и приметах, оставшихся от «неудавшейся Венеции».
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 496 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас на душевную экскурсию по моему любимому Васильевскому острову — одному из самых старых районов Петербурга с особым прошлым и духом старины. На экскурсии вы узнаете:
- Почему Васильевский? Кем был Василий и кем он не был
- Где состоялся первый в России футбольный матч
- Что быстрее: конка или «трамвай одиннадцатый номер»
- Какие секреты охраняли грифоны в знаменитой башне во дворе дома доктора Пеля
- Где писала свой дневник Таня Савичева
- Откуда в 19 веке поднимали в небо первые воздушные шары и какое отношение к этому имел архитектор Тома де Томон
- Зачем в центре Васильевского острова держат лошадей.
- Где бродил герой сказки Погорельского Алёша в сопровождении черной курицы
- Кто такой «Цукер-кёниг» и чьи желания исполняет загадочный «двор духов»
- Почему Василеостровский дракон не отзывается на команду «Дракарис»
- Где находится самая узкая улица Петербурга и почему нельзя смотреть в глаза сфинксам
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и подросткам (от 12 лет)
- Дополнительные расходы не предусмотрены
в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 11:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7211 туристов
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)
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