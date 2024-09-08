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Васильевский остров: было/стало

Пройтись по лин­иям и проспектам и оценить неожиданные исторические сюжеты на групповой прогулке
Васильевский остров — очень своеобразный район Петербурга. Находится в историческом центре, но на центр совсем не похож.

Давайте отвлечёмся от «регулярной архитектуры» и погрузимся в его настоящую жизнь — дворы-колодцы, местные диковины и рассказы про события, которые происходили в старинных доходных домах.
5
1 отзыв
Васильевский остров: было/стало
Васильевский остров: было/стало
Васильевский остров: было/стало

Описание экскурсии

Приглашаю вас на душевную экскурсию по моему любимому Васильевскому острову — одному из самых старых районов Петербурга с особым прошлым и духом старины. На экскурсии вы узнаете:

  • Почему Васильевский? Кем был Василий и кем он не был
  • Где состоялся первый в России футбольный матч
  • Что быстрее: конка или «трамвай одиннадцатый номер»
  • Какие секреты охраняли грифоны в знаменитой башне во дворе дома доктора Пеля
  • Где писала свой дневник Таня Савичева
  • Откуда в 19 веке поднимали в небо первые воздушные шары и какое отношение к этому имел архитектор Тома де Томон
  • Зачем в центре Васильевского острова держат лошадей.
  • Где бродил герой сказки Погорельского Алёша в сопровождении черной курицы
  • Кто такой «Цукер-кёниг» и чьи желания исполняет загадочный «двор духов»
  • Почему Василеостровский дракон не отзывается на команду «Дракарис»
  • Где находится самая узкая улица Петербурга и почему нельзя смотреть в глаза сфинксам

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и подросткам (от 12 лет)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

в субботу в 13:30, в воскресенье в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
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так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Аделине огромное спасибо за экскурсию. Интересная, красочная, насыщенная, долгая, но легкая получилась наша встреча-экскурсия! Мы столько много посмотрели и смогли даже заглянуть в такие тайные уголки острова, где пробрало до «мурашек»! Аделина легко подстроилась под нашу сборную группу, спасибо за внимание и понимание! Благодаря быстрому темпу экскурсовода мы очень много посмотрели!
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