Приглашаем познакомиться с архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова и полюбоваться видом на главные достопримечательности города: Петропавловскую крепость, Зимний дворец и Адмиралтейство.
А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду. Обещаем, будет интересно!
А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду. Обещаем, будет интересно!
Ближайшие даты:
7
апр
апр
Что вас ожидает:
- Петропавловскую крепость
- Зимний дворец
- Адмиралтейство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Нескучная встреча с Северной столицей.
- Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда!
Во время прогулки вы узнаете:
- Какой музей соседствовал с Академией наук и что необычного в нем хранилось.
- Как появился главный университет города и что изначально находилось в его здании.
- Какой русский ученый «восседает» на Университетской набережной и кого называли «человеком-энциклопедией».
- Чей дворец опережал по роскоши дом императора и в чем его новаторство.
- Кто в 18-19 веках мог обучаться в Академии художеств и почему в этом храме искусств живут лошади.
Организационные детали:
- Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям.
- Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы.
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке.
Место встречи:Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского островаЗавершение: Конец экскурсии на Стрелке Васильевского острова
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям
- Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании