Васильевский остров для детей и их родителей

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Ответы на вопросы
Приглашаем познакомиться с архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова и полюбоваться видом на главные достопримечательности города: Петропавловскую крепость, Зимний дворец и Адмиралтейство.

А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду. Обещаем, будет интересно!
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Ближайшие даты:
7
апр

Что вас ожидает:

  • Петропавловскую крепость
  • Зимний дворец
  • Адмиралтейство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Нескучная встреча с Северной столицей.
  • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда!

Во время прогулки вы узнаете:

  • Какой музей соседствовал с Академией наук и что необычного в нем хранилось.
  • Как появился главный университет города и что изначально находилось в его здании.
  • Какой русский ученый «восседает» на Университетской набережной и кого называли «человеком-энциклопедией».
  • Чей дворец опережал по роскоши дом императора и в чем его новаторство.
  • Кто в 18-19 веках мог обучаться в Академии художеств и почему в этом храме искусств живут лошади.

Организационные детали:

  • Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям.
  • Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы.
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке.

Место встречи:

Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Завершение: Конец экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям
  • Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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