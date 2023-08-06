Что вас ожидает:

Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда! Во время прогулки вы узнаете:.

Какой музей соседствовал с Академией наук и что необычного в нем хранилось • Как появился главный университет города и что изначально находилось в его здании • Какой русский ученый «восседает» на Университетской набережной и кого называли «человеком-энциклопедией» • Чей дворец опережал по роскоши дом императора и в чем его новаторство • Кто в 18-19 веках мог обучаться в Академии художеств и почему в этом храме искусств живут лошади Важная информация: Организационные детали:.

Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям.

Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы.

• По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке. Место встречи:

• Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова. Цена за экскурсию:

Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда! Во время прогулки вы узнаете:.

Группа до 4-х человек — 6700 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1400 рублей с человека.