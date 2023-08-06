Приглашаем познакомиться с архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова и полюбоваться видом на главные достопримечательности города: Петропавловскую крепость, Зимний дворец и Адмиралтейство.
А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду. Обещаем, будет интересно!
А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду. Обещаем, будет интересно!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда! Во время прогулки вы узнаете:.
- Какой музей соседствовал с Академией наук и что необычного в нем хранилось • Как появился главный университет города и что изначально находилось в его здании • Какой русский ученый «восседает» на Университетской набережной и кого называли «человеком-энциклопедией» • Чей дворец опережал по роскоши дом императора и в чем его новаторство • Кто в 18-19 веках мог обучаться в Академии художеств и почему в этом храме искусств живут лошади Важная информация: Организационные детали:.
- Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям.
- Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы.
• По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке. Место встречи:
• Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова. Цена за экскурсию:
Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда! Во время прогулки вы узнаете:.
Группа до 4-х человек — 6700 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1400 рублей с человека.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловскую крепость
- Зимний дворец
- Адмиралтейство
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Завершение: Конец экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям
- Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
- Место встречи:
- Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
- Цена за экскурсию:
- Группа до 4-х человек - 6700 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1400 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень понравилась экскурсия, живой, увлекательный рассказ. у Егора прекрасное чувство юмора, и я очень оценила, как он постоянно держал внимание детей 10 и 12 лет. Это удаётся немногим экскурсоводам! Рекомендую, с удовольствием!
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Т
Нам очень понравилась экскурсия, интересно, весело, с объяснениями на примере современной жизни, чтобы детям было понятно, в общем красота! Большое спасибо!
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