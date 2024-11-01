Моя экскурсия подойдёт для первого приятного знакомства с Петербургом.
Это будет пешая прогулка от самого сердца города к его знаменитым местам — Марсову полю, Спасу на Крови, Фонтанке с неизменным Чижиком-пыжиком и прочим достопримечательностям. Лёгкие интересные рассказы об истории Санкт-Петербурга прилагаются.
Это будет пешая прогулка от самого сердца города к его знаменитым местам — Марсову полю, Спасу на Крови, Фонтанке с неизменным Чижиком-пыжиком и прочим достопримечательностям. Лёгкие интересные рассказы об истории Санкт-Петербурга прилагаются.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Мы построим маршрут таким образом:
- Сначала полюбуемся на Петропавловскую крепость и Петропавловский собор, увидим место казни декабристов
- Далее по мосту прогуляемся до Марсова поля
- По пути впечатлимся, пожалуй, лучшей панорамой Петербурга — видом на стрелку Васильевского острова. Обязательно расскажу, что это такое
- Разглядим маленький фольклорный символ — да, тот самый, который употребляет спиртные напитки на Фонтанке
- А затем дойдём до центральной артерии города — Невского проспекта с его доминантами
Я расскажу:
- Как зарождался Санкт-Петербург
- Где в разные времена проходили народные гуляния
- В каком месте находится мост, который должен был строить сам Эйфель
- Где можно найти первый вечный огонь России
Организационные детали
Экскурсию рекомендую для взрослых и детей с 7 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 104 туристов
Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
1 ноя 2024
Экскурсия в формате прогулки, так и хотелось, чтобы прошло наше знакомство с городом. При этом правильно спланированный маршрут, интересный рассказ об исторических достопримечательностях, который позволил узнать основные факты и приятная атмосфера.
Остались очень довольны.
Остались очень довольны.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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