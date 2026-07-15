Исследовать два парка в исторических деталях и архитектурных штрихах
Вы познакомитесь с историей двух императорских летних резиденций.
Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей. А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.
История основания Императорской Летней Царской Резиденции
Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком. У Царскосельского Лицея остановимся под окнами Александра Сергеевича Пушкина, а затем неспешно покорим достопримечательности Александровского парка: Александровский дворец, Готический треугольник Адама Менеласа: Белую башню, Арсенал, Шапель, а также Китайскую деревню с «Большим и Малым капризом» Екатерины II. Узнаем историю возникновения единственного в Европе кладбища лошадей, где покоятся останки императорских лошадей. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.
Тайны рокового старца
Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!
Царскосельские парки в деталях
Прокатившись на велосипедах по дорожкам Александровского парка, увидите последнее пристанище императорской семьи, узнаете историю города Пушкин периода Великой Отечественной войны, увидите окопы и ДЗОТы, сохранившиеся с тех времен. Затем вы посетите Екатерининский парк, где прогуляетесь пешком и окажетесь в гостях у Екатерины II. Поднимитесь на Камероновую галерею, осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.
За 2,5 часа проедем 5 км по Александровскому парку и прогуляемся пешком по Екатерининскому парку.
Организационные детали
Со второй половины апреля по октябрь экскурсия проводится на велосипедах
Дополнительно оплачиваются: вход в Екатерининский парк — 400 ₽/взрослого, детям до 14 лет — бесплатно, а также прокат одного велосипеда — 800 ₽ с чел.
Вход в Екатерининский парк бесплатный с 7:00 до 9:00, с 19:00 до 21:00
С ноября до апреля вход в Екатерининский парк бесплатный
При отсутствии навыков вождения возможна пешеходная экскурсия — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1991 туриста
Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, имею опыт работы в музеях и парках Царского Села, Павловска, Петергофа. Провожу экскурсии по Президентскому Гранту для маломобильных групп.
Мои авторские экскурсии — это не просто набор исторических фактов и дат, а совместное незабываемое погружение в атмосферу и удивительный мир истории Санкт-Петербурга и Императорских Царских резиденций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
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I
Irina
Это самый необычный формат экскурсии, на котором мне доводилось побывать, и я искренне рекомендую его всем, кто собирается в Царское Село! Тамара - замечательный гид, с которым 2,5 часа пролетели читать дальшеуменьшить
совершенно незаметно. Мы побывали на экскурсии с мамой и братом, которые впервые приехали в Петербург, и остались в восторге от Тамары и её рассказа: мы много нового узнали об эпохе дворцовых переворотов, об отличии петровского барокко от елизаветинского, об архитектурных особенностях екатерининского дворца. Ехать на велосипедах по парку было чудесно и вовсе не утомительно. Маме, брату, мне всё очень понравилось. А в конце мы ещё разгадывали загадки и искали клад)) Тамара, спасибо Вам большое, надеемся вернуться к Вам в следующий раз уже на другие экскурсии!
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В
Владимир
Прекрасный и знающий экскурсовод Тамара. Очень уютная и домашняя атмосфера всей прогулки. Часть маршрута проходит на удобных велосипедах и этот формат очень необычен. Благодаря этому мы побывали в местах, куда не водят обычные экскурсии. После экскурсии все получили небольшой трогательный подарок. Спасибо Тамаре)
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Я
Яна
Дата посещения: 8 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Тамарой! Причем наша группа состояла из детей и взрослых и увлечены были все. Кататься на велосипедах по историческим местам и при этом еще узнавать интересные факты - как по мне идеально! 100 из 10!
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А
Анна
Отличная экскурсия! Благодаря велосипедам удалось исследовать большую площать парка и не устать. Тамара очень доброжелательна, заинтересовывала сына заданиями. Нам всё очень понравилось!
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М
Марина
Огромное спасибо Тамаре за чудесную экскурсию! Велоэкскурсия-это лучший вариант для осмотра таких огромных парков. Тамара-отличный гид, мы много путешествум и эта экскурсия оказалась в числе лучших. Было интересно и познавательно и взрослым, и подросткам. Информация подается легко и доступно. С удовольствием будем рекомендовать Тамару друзьям и знакомым!
Тамара
Ответ организатора:
Марина, спасибо за отличную компанию! Были на одной волне! Дети показали великолепные знания в творчестве Пушкина. До новых встреч!
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A
Anna
Вместе с детьми 10 и 15 лет посетила вело экскурсию замечательной Тамары по Александровскому парку и пешую часть маршрута по Екатерининскому парку. Программа очень понравилась. Тамара - внимательный, чуткий, очень читать дальшеуменьшить
деликатный человек, приятный собеседник и, безусловно, очень профессиональный экскурсовод. Подача исторического материала была очень комфортной, дети были вовлечены и совсем не скучали, так как экскурсия носила элементы квеста. Для меня экскурсия была похожа на прогулку с доброй подругой, с которой давно не виделись, но при этом позволила расширить кругозор. Особенно приятно внимание Тамары к своим экскурсантам - для нас были приготовлены памятные сувениры, которые всех очень порадовали. Нам сказочно повезло и мы застали лучшее время - золотую осень. Как же приятно катиться по дорожкам парка, усыпанным разноцветными листьями! После окончания экскурсии мы с детьми еще долго вспоминали эту прогулку и пересматривали фото.
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