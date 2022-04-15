Велоэкскурсия по Царскому Селу

Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах

Индивидуальная
Вы познакомитесь с историей летней резиденции и взглянете на нее с высоты птичьего полета, не поднимаясь в небо.

Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей.

А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История основания и памятники музея-заповедника

Беседу о возникновении Пушкина начнем у большого и подробного макета города. Затем вы проедете по фермерской дороге через Федоровский городок, Ратные палаты, Придворные конюшни и увидите единственное в Европе кладбище лошадей, где покоятся останки коней Александра I, Николая I, Александра III. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.

Тайны рокового старца

Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!

Царскосельские парки в деталях

Прогулка по Александровскому парку завершится у одноименного дворца, где вы услышите невыдуманные истории о последнем пристанище семьи Романовых. После прогуляетесь пешком по Екатерининскому парку и окажетесь в гостях у Екатерины II. Осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Екатерининский парк — 150 руб. /взрослого; на интерактивную площадку «Грандмакет Царское Село» — donation, детям — бесплатно
  • При отсутствии навыков вождения возможна пешеходная экскурсия — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пушкине, на Соборной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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