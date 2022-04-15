Что вас ожидает

История основания и памятники музея-заповедника

Беседу о возникновении Пушкина начнем у большого и подробного макета города. Затем вы проедете по фермерской дороге через Федоровский городок, Ратные палаты, Придворные конюшни и увидите единственное в Европе кладбище лошадей, где покоятся останки коней Александра I, Николая I, Александра III. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.

Тайны рокового старца

Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!

Царскосельские парки в деталях

Прогулка по Александровскому парку завершится у одноименного дворца, где вы услышите невыдуманные истории о последнем пристанище семьи Романовых. После прогуляетесь пешком по Екатерининскому парку и окажетесь в гостях у Екатерины II. Осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.

Организационные детали