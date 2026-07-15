Вы познакомитесь с историей двух императорских летних резиденций. Побываете в самых отдаленных уголках Александровского и Екатерининского парков, узнаете об одном из первых музеев России и единственном в Европе кладбище лошадей. А также разберетесь в четырех архитектурных стилях и прикоснетесь к тайнам прошлых веков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История основания Императорской Летней Царской Резиденции

Наше путешествие на велосипедах начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком. У Царскосельского Лицея остановимся под окнами Александра Сергеевича Пушкина, а затем неспешно покорим достопримечательности Александровского парка: Александровский дворец, Готический треугольник Адама Менеласа: Белую башню, Арсенал, Шапель, а также Китайскую деревню с «Большим и Малым капризом» Екатерины II. Узнаем историю возникновения единственного в Европе кладбища лошадей, где покоятся останки императорских лошадей. А у Арсенала поговорим об одном из первых музеев в России — вы увидите павильон для хранения и показа коллекции средневекового, европейского и восточного оружия Николая I, которую император начал собирать, ещё будучи великим князем.

Тайны рокового старца

Споры о нем не утихают по сей день. Для одних этот человек был воплощением души русского народа, праведником и чудотворцем, спасителем наследника престола. Для других — авантюристом, немецким шпионом, развратником и шарлатаном. Кто это и что связывает его с Царским Селом? Об этом — при встрече!

Царскосельские парки в деталях

Прокатившись на велосипедах по дорожкам Александровского парка, увидите последнее пристанище императорской семьи, узнаете историю города Пушкин периода Великой Отечественной войны, увидите окопы и ДЗОТы, сохранившиеся с тех времен. Затем вы посетите Екатерининский парк, где прогуляетесь пешком и окажетесь в гостях у Екатерины II. Поднимитесь на Камероновую галерею, осмотрите античные скульптуры, регулярный и пейзажный парки, малые флигели и конечно, посетите любимые места Александра Сергеевича. А также научитесь разбираться в архитектурных стилях: барокко, классицизм, готика и шинуазри.

За 2,5 часа проедем 5 км по Александровскому парку и прогуляемся пешком по Екатерининскому парку.

Организационные детали