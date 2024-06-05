Царскосельский лицей Пушкина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Царскосельский лицей Пушкина» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
210 отзывов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520 за человека
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400 за всё до 4 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Путешествие в Пушкин - город муз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие в Пушкин - город муз
Пройти по литературным местам, сходить в музей и узнать, где родилась «Сказка о царе Салтане»
Начало: в районе метро «Московская»
19 июня в 15:30
26 июня в 15:30
11 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Великолепный дворец!! Всё очень интересно. Хотелось бы чтоб на обратном пути экскурсовод что-то рассказывал
  • с
    сергей
    3 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
    Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
  • И
    Ида
    3 июня 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Замечательная экскурсия, отлично организовано, приятно и познавательно провели время с семьёй. Спасибо!
  • Х
    Хава
    31 мая 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    В дворце было слишком много китайцев и было не протолкнуться, но чудесная Экскурсовод Ксения все сгладила) Люблю когда рассказывают не просто сухие факты, но и интересные истории и малоизвестные факты из прошлого) Спасибо большое за экскурсию!
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    «Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
    Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
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    знанием нюансов) Как житель Пушкина, влюбленный в этот город, я была покорена им еще больше, а это дорогого стоит! Очень рекомендую! Спасибо, Дарья!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Классно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилось
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  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
    Сегодня были на экскурсии с Юлией. Безумно классный экскурсовод - было много полезной и, что важно, не скучной информации, шутки,
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    интересные факты - все это делало рассказ очень крутым. Юлия ответственно отнеслась к процессу - отвечала на все вопросы, выстраивала группу, указывала путь. Из минуса могу отметить только то, что не понравился автобус - грязные окна и очень неудобные кресла. В целом, экскурсия понравилась, все было очень круто! Рекомендую однозначно, особенно экскурсовода Юлию! ❤️❤️❤️

  • и
    ирина
    24 мая 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Добрый день! Экскурсию-квест великолепно провела для нашей семьи Мария. И сын 14лет и родители в восторге! По нашей просьбе, акцент
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    сделан на пребывании Пушкина АС в Царском Селе. Часть информации в игровой форме. два часа пролетели. как один миг Обязательно приедем еще раз на экскурсию к Марии!

  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Всё прошло просто отлично! Тамара потрясающий экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царскосельский лицей Пушкина»

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