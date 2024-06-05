1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Пушкин - город муз
Пройти по литературным местам, сходить в музей и узнать, где родилась «Сказка о царе Салтане»
Начало: в районе метро «Московская»
19 июня в 15:30
26 июня в 15:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
- ААнастасия4 июня 2024Великолепный дворец!! Всё очень интересно. Хотелось бы чтоб на обратном пути экскурсовод что-то рассказывал
- ссергей3 июня 2024Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
- ИИда3 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично организовано, приятно и познавательно провели время с семьёй. Спасибо!
- ХХава31 мая 2024В дворце было слишком много китайцев и было не протолкнуться, но чудесная Экскурсовод Ксения все сгладила) Люблю когда рассказывают не просто сухие факты, но и интересные истории и малоизвестные факты из прошлого) Спасибо большое за экскурсию!
- ООлеся31 мая 2024Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
- ММария30 мая 2024Классно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилось
- ЮЮлия29 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Юлией. Безумно классный экскурсовод - было много полезной и, что важно, не скучной информации, шутки,
- иирина24 мая 2024Добрый день! Экскурсию-квест великолепно провела для нашей семьи Мария. И сын 14лет и родители в восторге! По нашей просьбе, акцент
- ГГеоргий19 мая 2024Всё прошло просто отлично! Тамара потрясающий экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Царскосельский лицей Пушкина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Царскосельский лицей Пушкина" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 200 до 18 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Царскосельский лицей Пушкина», 532 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август