Путешествие, которое позволит узнать и влюбиться ❤️ в Петербург всего за один день, и просто провести идеальный уикэнд!

Наша встреча начнется в любом удобном для Вас месте - отеле, вокзале или аэропорту (транспортные расходы включены в стоимость), и мы сразу отправимся на экскурсию ⛳. Маршрут такого путешествия всегда индивидуален и зависит от пожеланий гостей, тем не менее, мы обязательно посетим самые основные достопримечательности 🏛️ города на Неве. В зависимости от выбранного вами формата, какие-то места мы посетим пешком, а где-то просто остановимся для рассказа и хороших фото. Наша программа обязательно обсуждается до и легко корректируется прямо на ходу, исходя из ваших предпочтений, погодных условий и настроения!

В этот маршрут легко могут войти также не самые популярные достопримечательности Петербурга, дворы-колодцы, парадные, модные общественные пространства. По желанию, мы можем добавить посещение нескольких интересных нетуристических ресторанов, кофеен или баров, Петербурга.