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Весь мир Петербурга за один день

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10 отзывов
Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаю вас отправиться в автомобильно-пешеходное путешествие по самым запоминающимся местам Петербурга.

Наша экскурсия ⛳ будет проходить в комфортном для вас ритме и без лишней спешки.

Мы увидим самые интересные достопримечательности 🏛️ города, разберемся в его истории 📖, а я постараюсь рассказать вам ее в живом и понятном формате.

Вы увидите и узнаете город 🏙️ таким, каким его не покажут ни на одной обзорной экскурсии 🧭.

Обещаю вам дружескую атмосферу, познавательную и яркую программу, которая обязательно запомнится и взрослым, и детям!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Весь мир Петербурга за один день
Весь мир Петербурга за один день

Что вы увидите

  • Петропавловская Крепость
  • Домик Петра I
  • Крейсер "Аврора"
  • Стрелка Васильевского Острова
  • Дворцовая площадь
  • Река Мойка
  • Зимняя канавка
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Невский проспект
  • Екатерининский сад
  • Улица Зодчего Росси
  • Исаакиевский Собор
  • Медный Всадник
  • Малоизвестные достопримечательности
  • Виды
  • и многое-многое другое, не входящее в список "стандартных" программ.
Путешествие, которое позволит узнать и влюбиться ❤️ в Петербург всего за один день, и просто провести идеальный уикэнд!
Наша встреча начнется в любом удобном для Вас месте - отеле, вокзале или аэропорту (транспортные расходы включены в стоимость), и мы сразу отправимся на экскурсию ⛳. Маршрут такого путешествия всегда индивидуален и зависит от пожеланий гостей, тем не менее, мы обязательно посетим самые основные достопримечательности 🏛️ города на Неве. В зависимости от выбранного вами формата, какие-то места мы посетим пешком, а где-то просто остановимся для рассказа и хороших фото. Наша программа обязательно обсуждается до и легко корректируется прямо на ходу, исходя из ваших предпочтений, погодных условий и настроения!
В этот маршрут легко могут войти также не самые популярные достопримечательности Петербурга, дворы-колодцы, парадные, модные общественные пространства. По желанию, мы можем добавить посещение нескольких интересных нетуристических ресторанов, кофеен или баров, Петербурга.
Что входит
  • Транспорт (Киа Сид, Хундай IX35)
  • Платные дороги
  • Вода в салоне
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Билеты (в т. ч. билет гида) в Петропавловский и Исаакиевский соборы, а также в Храм Спаса на Крови не входят в стоимость прогулки. Вы сами можете решить, стоит ли заходить внутрь (350-550 руб. )
  • Возможно использование автомобиля Volkswagen Touareg (+1000 рублей к стоимости заказа).
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр Петербурга
Весь мир Петербурга за один день
Весь мир Петербурга за один день
Весь мир Петербурга за один день
Весь мир Петербурга за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей С.
Алексей С.
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10 отзывов оставили туристы

Алексей С. проводит ещё 1 экскурсию

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