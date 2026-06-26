У нас можно петь во весь голос, танцевать и чувствовать себя звездой эстрады! Караоке-круиз создан для тех, кто хочет провести время необычно, весело и без лишних формальностей — только музыка и красивые виды Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 21 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Приключение подойдёт для дня рождения, девичника, мальчишника, дружеской вечеринки или яркого вечера в Петербурге в любой особенный для вас день!

Маршрут такой: старт на Фонтанке, идём по каналам Мойки и Грибоедова и выходим в центральную акваторию.

Виды за бортом — на Петропавловскую крепость, крейсер «Аврору», Стрелку Васильевского острова, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, Исаакиевский собор и Эрмитаж.

На катере есть всё необходимое:

караоке-система с большим выбором песен

подключение по Bluetooth

три зоны отдыха — палуба, каюта и выход на нос

столик, бокалы для напитков и мягкие пледы

туалетная комната

Организационные детали