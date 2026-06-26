У нас можно петь во весь голос, танцевать и чувствовать себя звездой эстрады! Караоке-круиз создан для тех, кто хочет провести время необычно, весело и без лишних формальностей — только музыка и красивые виды Петербурга.
Описание экскурсии
Приключение подойдёт для дня рождения, девичника, мальчишника, дружеской вечеринки или яркого вечера в Петербурге в любой особенный для вас день!
Маршрут такой: старт на Фонтанке, идём по каналам Мойки и Грибоедова и выходим в центральную акваторию.
Виды за бортом — на Петропавловскую крепость, крейсер «Аврору», Стрелку Васильевского острова, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, Исаакиевский собор и Эрмитаж.
На катере есть всё необходимое:
- караоке-система с большим выбором песен
- подключение по Bluetooth
- три зоны отдыха — палуба, каюта и выход на нос
- столик, бокалы для напитков и мягкие пледы
- туалетная комната
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
- На борту есть спасательные жилеты
- Можете взять любые напитки и закуски, кроме красящих — красного вина, морса, ягод
- В случае плохой погоды мы предложим перенести время прогулки
- По желанию можно провести прогулку без караоке — напишите нам об этом при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 541 туриста
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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