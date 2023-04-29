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Что вас ожидает:
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Собор св. Екатерины
- Зенит-арена
- Лахта центр
- ЗСД
- Елагин остров
- Каменный остров
- Каменноостровский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на Неве известен своей красотой и очарованием. Он известен как город романтики и любви. Но еще большую прелесть ему придают лучи заходящего солнца. Совершить романтическую 2хчасовую прогулку под приятную музыку с выходом в Финский залив или отправиться на исторический экскурс в сопровождении нашего опытного экскурсовода, любуясь закатным солнцем? вы можете на нашем круизном комфортабельном катере.
Проходя по Малой Неве вашему взору откроется серебряный купол собора св. Екатерины, который увенчан ангелом, охраняющим покой и благоденствие Васильевского острова. Вы обогнете стрелку Крестовского острова, на которой, устремив свои ракеты в небеса, расположился самый большой и современный в России стадион - Зенит арена. Затем совершите выход в Финский залив, и насладитесь морским бризом, любуясь заходящим солнцем и тем, как волны окрашиваются вместе с небом в огненные цвета.
Далее, ваш путь пройдет мимо бывших императорских резиденций - Елагина острова и Каменного острова. На восточной стрелке Елагина острова можно будет полюбоваться утопающим в зелени павильоном Росси, где знать 19 века встречала рассвет, а на восточной стрелке Каменного острова - Каменноостровским дворцом, принадлежавшем Александру I и далее великим князьям дома Романовых.
И завершим мы наше путешествие у исторического Лопухинского сада, прогулявшись по которому, вы сможете полюбоваться уникальным сохранившимся шедевром деревянного зодчества 19 века - дачей крупнейшего лесоторговца, мецената, статского советника Василия Громова.
Водные прогулки проходят на частном катере в отличном состоянии. За штурвалом — профессиональный капитан; кроме него на катере могут разместиться шесть пассажиров. На случай непогоды на борту есть натяжной тент и тёплые пледы, а также колонки для вашей любимой музыки.
Особенности тура:
- Время начала может изменяться в зависимости от изменений светового дня. Корректировку по времени старта производит капитан после бронирования.
- Прогулка на катере без гида; экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату (4000 руб).
- Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки.
- К употреблению на борту запрещены красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
- Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
- В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения.
ежедневно в 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера на 1
- 5 часа
- Что не входит
- Услуги гида 4000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кронверкский проливЗавершение: Лопухинский сад, Петроградская сторона
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Особенности тура:
- Время начала может изменяться в зависимости от изменений светового дня. Корректировку по времени старта производит капитан после бронирования.
- Прогулка на катере без гида экскурсионное сопровождение возможно по договоренности за доплату.
- Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки.
- К употреблению на борту запрещены красное вино, кока-кола и другие красящие напитки.
- Допустимо белое и розовое вино, спрайт и другие напитки светлых цветов.
- В обслуживании может быть отказано в случае нахождения пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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