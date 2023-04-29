Город на Неве известен своей красотой и очарованием. Он известен как город романтики и любви. Но еще большую прелесть ему придают лучи заходящего солнца. Совершить романтическую 2хчасовую прогулку под приятную музыку с выходом в Финский залив или отправиться на исторический экскурс в сопровождении нашего опытного экскурсовода, любуясь закатным солнцем? вы можете на нашем круизном комфортабельном катере.

Проходя по Малой Неве вашему взору откроется серебряный купол собора св. Екатерины, который увенчан ангелом, охраняющим покой и благоденствие Васильевского острова. Вы обогнете стрелку Крестовского острова, на которой, устремив свои ракеты в небеса, расположился самый большой и современный в России стадион - Зенит арена. Затем совершите выход в Финский залив, и насладитесь морским бризом, любуясь заходящим солнцем и тем, как волны окрашиваются вместе с небом в огненные цвета.

Далее, ваш путь пройдет мимо бывших императорских резиденций - Елагина острова и Каменного острова. На восточной стрелке Елагина острова можно будет полюбоваться утопающим в зелени павильоном Росси, где знать 19 века встречала рассвет, а на восточной стрелке Каменного острова - Каменноостровским дворцом, принадлежавшем Александру I и далее великим князьям дома Романовых.

И завершим мы наше путешествие у исторического Лопухинского сада, прогулявшись по которому, вы сможете полюбоваться уникальным сохранившимся шедевром деревянного зодчества 19 века - дачей крупнейшего лесоторговца, мецената, статского советника Василия Громова.

Водные прогулки проходят на частном катере в отличном состоянии. За штурвалом — профессиональный капитан; кроме него на катере могут разместиться шесть пассажиров. На случай непогоды на борту есть натяжной тент и тёплые пледы, а также колонки для вашей любимой музыки.

Особенности тура: