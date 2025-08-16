Закаты Санкт-Петербурга особенно прекрасны! Виды города в лучах заходящего солнца с борта комфортабельного катера — воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
Мы поплывём от реки Карповка на Петроградской стороне по рекам акватории Невы в сторону Финского залива. По пути увидим: Лазаревский мост, Леонтьевский мыс, «Лахта-центр» и «Газпром Арену».
Мы поплывём от реки Карповка на Петроградской стороне по рекам акватории Невы в сторону Финского залива. По пути увидим: Лазаревский мост, Леонтьевский мыс, «Лахта-центр» и «Газпром Арену».
Описание водной прогулки
Маршрут: р. Карповка — р. Малая Невка — р. Малая Нева — Финский залив — р. Малая Нева — р. Малая Невка — р. Карповка
Достопримечательности по пути:
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- Лазаревский мост
- Леонтьевский мыс
- Летний дворец князей Белосельских-Белозерских
- «Газпром Арена»
- «Лахта-центр»
Основную информацию о них вам расскажет аудиогид.
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
- Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
- На борту работает аудиогид
- С вами будет капитан из нашей команды
Подробности поездки:
- На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна
- Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юля
16 авг 2025
Поездка хорошая, но огорчает что опоздали на закат, надо было минут на 10 раньше выезжать, когда приехали к Лахте, солнце уже село.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Закат у «Лахта-центра» на комфортабельном катере»
Водная прогулка
Прогулка к Финскому заливу на катере + welcome-напитки на борту
Насладитесь морским приключением и свежим воздухом, увидев Петербург с воды. Откройте для себя новые горизонты и символы города
Начало: У Аптекарской набережной
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
15 апр в 17:30
16 апр в 17:30
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)
Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце
Начало: На набережной реки Фонтанки
15 апр в 17:00
16 апр в 17:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
16 апр в 10:00
17 апр в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.