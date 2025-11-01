Мои заказы

Гранд Макет – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Гранд Макет» в Санкт-Петербурге, цены от 2613 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
1.5 часа
-
5%
22 отзыва
Билеты
Экскурсия по «Гранд Макету»
Почувствуйте себя Гулливером в мире миниатюр, исследуя города и пейзажи России в музее «Гранд Макет». Билеты включены в стоимость
Начало: На ул. Цветочная
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
2613 ₽2750 ₽ за билет
Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о городской подземке
Начало: У музея
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гранд Макет»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
  2. Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
  3. Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Невский проспект
  3. Дворцовая площадь
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гранд Макет" можно забронировать 3 экскурсии от 2613 до 5970 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Гранд Макет», 101 ⭐ отзыв, цены от 2613₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль