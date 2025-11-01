читать дальше

рассказчик и собеседник, с ней было очень комфортно и взрослым, и детям. Ирина держала нас в "напряжении" (в хорошем смысле этого слова))) всю экскурсию! От общения с Ириной мы остались в полном восторге!!! Однозначно рекомендуем брать экскурсию (поскольку просто бродить среди макетов и смотреть, быстро надоедает), и именно с Ириной, в ее компании время пролетит просто незаметно!

Единственный момент, который чуть подпортил общее впечатление, это очень большое количество посетителей (иногда это была просто какая-то толкучка), и соответственно, иногда к тому или иному макету невозможно было подойти, приходилось ждать…. но этот момент от Ирины, конечно, не зависит…

В целом, Гранд-Макет, оставил очень приятные впечатления! Рекомендуем к посещению, особенно детям! И конечно, в компании с Ириной!!!