Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Экскурсия по «Гранд Макету»
Почувствуйте себя Гулливером в мире миниатюр, исследуя города и пейзажи России в музее «Гранд Макет». Билеты включены в стоимость
Начало: На ул. Цветочная
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
2613 ₽
2750 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о городской подземке
Начало: У музея
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 ноября 2025Выражаем огромную благодарность Ирине от нашей большой компании из Нижнего Новгорода! Было очень интересно, познавательно, необычно и весело! Ирина прекрасный
- ССветлана30 октября 2025Ирина спасиьо за ваши знание о макете. Вы могли среди огромной толпы жаждующих увилеть макет, провести моих детей к самому интереснному и познавательному
- ААнтон29 октября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Было очень интересно как детям, так и взрослым!
- ССветлана20 августа 2025Ирина прекрасный рассказчик,замечательный человек. Сделала нам скидку, так как у моей мамы был день рождения в этот день. Эмоционально и
- ЕЕлена10 августа 2025Ирина, спасибо Вам за отличную экскурсию! Самостоятельно мы бы не справились, не узнали бы много нового, прошли бы мимо интересных
- ННаталья5 августа 2025Ирина прекрасно ориентируется в экспозиции, показала нам все самое интересное, динамично, но достаточно времени, чтобы насладиться, дети не успели устать
- ННина5 августа 2025Я очень рада, что мы пошли с Ириной!! Она замечательный экскурсовод, провела по огромному макету по самым интересным местам, показала
- ЕЕвгения29 июля 2025Великолепный гид:):) порекомендуем всем друзьям! Несмотря на то, что мы попали в день, когда были социальные льготные билеты и народу было много - благодаря нашему гиду все прошло на отлично:) спасибо ещё раз:)
- ААнастасия14 июля 2025Экскурсия с гидом, это очень классно! Макет громадный, можно что то пропустить, но с замечательным экскурсоводом Ириной от Вашего взгляда
- ЕЕлена4 июля 2025Без Ирины не получилось бы проникнуться и понять где и что. Экскурсия такая очень нужна. Спасибо.
- ЕЕлена7 апреля 2025Обаятельный гид, прекрасная прогулка по великой стране! Видно, что макет создан увлеченными профессионалами, с тонким чувством юмора. Надеюсь, что макет будет расширяться и охватит все регионы! Спасибо!!!
- ККонстантин7 апреля 2025Прекрасная экскурсия, супер макет.
Грандиозно!!!
- ЛЛюдмила4 марта 2025Мегаувлекательная экскурсия! Действительно чувствуешь себя Гуливером в стране лилипутов! Прекрасному гиду Ирине, большое спасибо за интересное сопровождение по нашему маршруту, за полтора часа "прогулялись" от Калининграда до Камчатки!!!
- ИИрина27 февраля 2025Замечательная экскурсия получилась. Спасибо Ирине за индивидуальный подход: группа у нас была большая (26 человек). Нам предложили передатчики для каждого
- ТТатьяна5 января 2025Большое спасибо. Нам понравилось! Ирина — отличный рассказчик. Рекомендую
- ЛЛилия31 октября 2024Очень интересная экскурсия, Ирина молодец! Советую!
- ННаталья13 сентября 2024Очень необычный музей и экскурсия. Ирина здорово рассказывает и расставляет акценты на интересных деталях.
- ССветлана24 августа 2024Очень благодарны Ирине за интересную экскурсию). Были с детьми 10 и 15 лет. Всем очень пониавилось. Экскурсия с гидом гораздо лучше)
- ННаталья10 августа 2024Все ок очень понравилось
- ЕЕмельянова6 июля 2024Экскурсия была просто незабываемая. Нам очень понравилось. Столько эмоций! Ребёнок не хотел уходить! Ирина нас всех так заинтересовала, что мы готовы ещё раз прийти. Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию!!! Всем рекомендуем.
