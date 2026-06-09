Петербург хранит десятки городских ритуалов: потереть нос Остапу Бендеру, загадать желание у Атлантов, бросить монетку к маленькому памятнику и попросить у кота Елисея и кошки Василисы помощи в исполнении мечты. Вы пройдёте по этим локациям, а завершите прогулку видом на Невский проспект.
Описание экскурсии
- Александровская колонна. Вы узнаете, сколько раз нужно обойти монумент, чтобы привлечь удачу.
- Атланты. Разберётесь, к какой фигуре стоит прикоснуться, если хочется оставить позади личные переживания.
- Чижик-Пыжик. Бросите монетку к самому маленькому памятнику Петербурга.
- Фонтан «Шар». Проверите меткость и узнаете, что нужно сделать, чтобы гранитный шар весом 739 кг исполнил ваше желание.
- Памятник Остапу Бендеру. Вы услышите, почему к нему приходят за фортуной, и услышите о ритуалах, связанных с носом, шарфом и кокардой.
- Кот Елисей и кошка Василиса. Поймёте, как просить помощи у пушистых символов Северной столицы.
А ещё:
- Осмотрите Трёхколенный мост у Спаса на Крови и Трёхчастный мост у Михайловского замка.
- Посетите музей-фотосалон Карла Буллы.
- Поднимитесь при желании на смотровую площадку, чтобы полюбоваться Невским проспектом.
Организационные детали
- Смотровую площадку вы посещаете самостоятельно. Входной билет оплачивается отдельно: взрослый — 350 ₽, школьники и студенты — 200 ₽, льготный — 150 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.
- По желанию во время прогулки можно зайти в знаменитую ленинградскую пирожковую у Спаса на Крови.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1021 туриста
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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