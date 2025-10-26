Откройте двери в мир императорской роскоши, купеческого величия и тайн, скрытых за фасадами знаменитых дворцов.
Выберите один из трёх уникальных дворцов — каждый расскажет свою историю, недоступную обычным туристам.
Описание экскурсии
Погрузитесь в невероятную атмосферу роскоши в самом центре исторического Санкт-Петербурга! На пересечении Невского проспекта и реки Мойки находится одно из прекраснейших архитектурных сооружений, поражающих красотой своих интерьеров. Своим роскошным видом дом обязан истории, ведь ранее он принадлежал знаменитой купеческой династии Елисеевых и имеет богатейшую историю, укрывая тайны давно ушедших времен. Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства.
Здесь, во дворце Елисеевых, Вас ждут не только богатейшие интерьеры: роскошные кабинеты, лестницы, музыкальные залы, но и увлекательный рассказ гида о непростой судьбе купеческой династии. А также мы посетим закрытую Библиотеку - поистине неповторимый зал. Помимо первозданного убранства, именно в библиотеке сохранилась вся оригинальная мебель в стиле модерн, она пережила революцию, вторую мировую и блокаду. Важная информация: Подлинные интерьеры, не спрятанные за музейными витринами. Редкий доступ в закрытые залы и покои. Истории взлётов, падений и любовных интриг, которые не найдешь в учебниках.
По субботам в 12.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- Дворец Елисеевых на Мойке с посещением библиотеки
- Дворец Елисеевых на Мойке
- Дворец Великого князя Михаила Александровича
- Ново-Михайловский дворец
- Владимирский дворец с посещением закрытых залов
- Мраморный дворец с посещением покоев Великого князя К.К. Романова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Подлинные интерьеры
- Не спрятанные за музейными витринами. Редкий доступ в закрытые залы и покои. Истории взлётов
- Падений и любовных интриг
- Которые не найдешь в учебниках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
26 окт 2025
Посетила данную экскурсию 25.10.25г Сама экскурсия по покоям князя была очень интересной, а вот организация подкачала, 30 мин ожидания, мраморные залы посмотреть не удалось, т. к они были закрыты под выставку, наверное, было бы уместно и цену на экскурсию уменьшить вдвое …
С
Станислав
15 окт 2025
Прекрасные интерьеры в отличной сохранности.
Замечательный экскурсовод - интересный рассказ с привязкой к истории рода и истории города
В
Владимир
14 окт 2025
Одно разочарование, от экскурсии в личные покои брата царя Романова К. К
Единицы Подлинных экспонатов, личных вещей нет! Сохранены только неотделимые части интерьера. Всё в плачевном состоянии. В большой гостиной не
Н
Наталья
5 сен 2025
Потрясающая экскурсия. Я два раза побывала уже. Роскошные залы и аутентичные детали интерьера меня очень впечатлили.
О
Ольга
3 сен 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, было много информации о дворце и ее истории, устоях при жизни ее владельцев.
Спасибо
Е
Екатерина
26 авг 2025
В восторге от увиденного и услышанного. Великолепный экскурсовод и лучший особняк из тех, что доводилось видеть. Не каждый дворец может похвастаться таким убранством.
И
Иван
2 авг 2025
И
Ирина
29 июл 2025
И
Иван
29 июл 2025
А
Алла
28 июл 2025
Очень интересно.
М
Мария
8 июл 2025
Это была прекрасная экскурсия. Не знала,что так часто проходила мимо "исторической жемчужины". Интересная,вовлеченная подача экскурсовода. Доброжелательная,тёплая атмосфера. Хочется сказать спасибо. И рекомендую от всего сердца
С
Светлана
24 июн 2025
Отличная экскурсия! Советую посетить!
А
Антонина
5 мая 2025
Экскурсия началась в 18 ч. 15мин., закончилась 18.50, экскурсовода стали подгонять, т. к. должен был начаться концерт, так что зал, где должен был начаться концерт, мы не увидели. Цена на
Т
Татьяна
22 апр 2025
А
АЛЕКСЕЙ
14 апр 2025
Все было прекрасно, кроме того, что билеты мне прислали в момент начала экскурсии и меня не хотели пускать
