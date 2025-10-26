Погрузитесь в невероятную атмосферу роскоши в самом центре исторического Санкт-Петербурга! На пересечении Невского проспекта и реки Мойки находится одно из прекраснейших архитектурных сооружений, поражающих красотой своих интерьеров. Своим роскошным видом дом обязан истории, ведь ранее он принадлежал знаменитой купеческой династии Елисеевых и имеет богатейшую историю, укрывая тайны давно ушедших времен. Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства.

Здесь, во дворце Елисеевых, Вас ждут не только богатейшие интерьеры: роскошные кабинеты, лестницы, музыкальные залы, но и увлекательный рассказ гида о непростой судьбе купеческой династии. А также мы посетим закрытую Библиотеку - поистине неповторимый зал. Помимо первозданного убранства, именно в библиотеке сохранилась вся оригинальная мебель в стиле модерн, она пережила революцию, вторую мировую и блокаду. Важная информация: Подлинные интерьеры, не спрятанные за музейными витринами. Редкий доступ в закрытые залы и покои. Истории взлётов, падений и любовных интриг, которые не найдешь в учебниках.