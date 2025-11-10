Описание экскурсииСредневековье и современность, замок, прошедший сквозь века, старинные улочки, залив, ландшафт — всё это мы увидим в приграничном городе, основанном Шведами на захваченной территории. Мы увидим необычную архитектуру, суровую и прекрасную природу, а посреди этого… торговый город с богатой на события историей. Мы заедем в музей шоколада, увидим пороховые склады времен Петра I, посетим замок 13-15 веков, а также у вас будет возможность приобрести сувенир местного производства со средневековой стилистикой. Поговорим про Русских правителей, Петра I и шведских королей. Узнаем судьбу города до и после революции и послевоенный уклад. Нас ждут старинные здания, площади, башни и трактиры. Увидим места, которые снимали в разных советских и российских фильмах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или Невский проспект,35
Завершение: Невский проспект, 35 или удобное место в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
