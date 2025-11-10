Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Средневековье и современность, замок, прошедший сквозь века, старинные улочки, залив, ландшафт — всё это мы увидим в приграничном городе, основанном Шведами на захваченной территории. Мы увидим необычную архитектуру, суровую и прекрасную природу, а посреди этого… торговый город с богатой на события историей. Мы заедем в музей шоколада, увидим пороховые склады времен Петра I, посетим замок 13-15 веков, а также у вас будет возможность приобрести сувенир местного производства со средневековой стилистикой. Поговорим про Русских правителей, Петра I и шведских королей. Узнаем судьбу города до и после революции и послевоенный уклад. Нас ждут старинные здания, площади, башни и трактиры. Увидим места, которые снимали в разных советских и российских фильмах.

