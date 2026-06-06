Ломаем шаблоны и задаём новый тренд на воде.
Ваша прогулка пройдёт под руководством опытной женщины-капитана, гарантирующей мягкий ход судна, внимание к деталям и приватность. Она покажет кинематографичные локации в центре или предложит идти в Финский залив. Забудьте о стереотипах — доверьте свой отдых профессионалу, который чувствует воду сердцем.
Ваша прогулка пройдёт под руководством опытной женщины-капитана, гарантирующей мягкий ход судна, внимание к деталям и приватность. Она покажет кинематографичные локации в центре или предложит идти в Финский залив. Забудьте о стереотипах — доверьте свой отдых профессионалу, который чувствует воду сердцем.
Описание экскурсии
Можно выбрать один из двух маршрутов:
Центральный — вдоль достопримечательностей (есть аудиогид)
Крейсер «Аврора» — Троицкий мост — Петропавловская крепость — Дворцовая набережная — Эрмитаж — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Адмиралтейство — Медный всадник
Современный — в Финский залив
Телебашня — Каменноостровский дворец — львы на западной стрелке Елагина острова — Вантовый мост ЗСД — «Лахта-центр» — флагштоки — Зенит-Арена
Организационные детали
- Идём на премиальном, комфортабельном катере длиной 8 м, с открытой носовой частью вместимость до 11 пассажиров. На борту: тент, туалет, музыкальная аудиосистема, стол, подсветка салона, розетка, отсеки для вещей, платформа для загара и лесенка для спуска в воду
- Перед отправлением проводим инструктаж, выдаём спасательные жилеты для взрослых и детей, пледы и дождевики (по запросу)
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Важно
- Дети допускаются от 1 года
- На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый, гранатовый сок)
- Нельзя с животными
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 2 часа до начала прогулки
- По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Академика Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2831 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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