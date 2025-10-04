Мои заказы

За Средневековьем - в Выборг

Отправиться из Санкт-Петербурга в необычайно атмосферный уголок России
Мощные стены Выборгского замка, старинные площади и улочки, а также романтичный парк «Монрепо», где гранитные скалы соседствуют с изысканной французской парковой архитектурой, — то, ради чего стоит поехать в Выборг. Вы перенесётесь из Петербурга в совершенно особенное место и узнаете про него много любопытного.
5
1 отзыв
За Средневековьем - в Выборг© Руслан
За Средневековьем - в Выборг© Руслан
За Средневековьем - в Выборг© Руслан

Описание экскурсии

8:45 — встреча группы

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга (в пути ~2 часа). По дороге гид расскажет о рождении Выборга и первых легендах

11:30–13:00 — прогулка территории Выборгского замка. Посещение башни Олафа и других музеев (по желанию, за отдельную плату)

13:00–14:00 — обеденное время

14:00–15:00 — Рыночная площадь

  • Круглая башня 16 века
  • Здание рынка в стиле северного модерна
  • Сувенирные лавки

15:00–16:30 — центр города

  • Памятник Торгильсу Кнутссону, основателю города
  • Финский сельхозбанк — шедевр модерна
  • Символ города — памятник лосю
  • Выборгская ратуша (1643 г.)

16:30–18:00 — парк «Монрепо»

  • Скалы, экотропы и виды для фото
  • Усадьба баронов фон Штакельбергов

18:00–19:30 — возвращение в Петербург

Вы узнаете:

  • легенды и мифы о рыцарях и замке Святого Олафа
  • секреты ганзейской архитектуры и городских символов
  • как жили ремесленники, купцы и аристократы разных эпох
  • что скрывает парк «Монрепо» и его мистические пейзажи

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты в парк Монрепо включены в стоимость
  • Оплачивается отдельно обед в кафе (свободный выбор)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2337 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
4 окт 2025
Экскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк Монрепо 😍!!! Ради него стоит посетить данную экскурсию.
🔥Гид Елена Семеновна обладает огромной информацией, рассказывает интересно,
читать дальше

ёмко, увлекательно!!! 🤝Сергей, наш водитель, заботился о тепле в салоне, когда возвращались с улицы, всегда было тепло и уютно (на улице в этот день было ветрено и прохладно).
Организация на 5+, все четко, все вовремя, все прекрасно организовано.
Спасибо всей команде за прекрасно проведенный день!!! 🤝✊

Экскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк МонрепоЭкскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк Монрепо

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
1.5 часа
22 отзыва
Билеты
Экскурсия по «Гранд Макету»
Почувствуйте себя Гулливером в мире миниатюр, исследуя города и пейзажи России в музее «Гранд Макет». Билеты включены в стоимость
Начало: На ул. Цветочная
Завтра в 14:00
30 ноя в 10:00
2660 ₽ за билет
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
2 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Пешая
1 час
-
13%
2 отзыва
Групповая
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Начало: Кронверкский пр., 7
Расписание: По субботам в 11:30.
Завтра в 11:30
20 дек в 11:30
1300 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге