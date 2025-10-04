Мощные стены Выборгского замка, старинные площади и улочки, а также романтичный парк «Монрепо», где гранитные скалы соседствуют с изысканной французской парковой архитектурой, — то, ради чего стоит поехать в Выборг. Вы перенесётесь из Петербурга в совершенно особенное место и узнаете про него много любопытного.
Описание экскурсии
8:45 — встреча группы
9:00 — выезд из Санкт-Петербурга (в пути ~2 часа). По дороге гид расскажет о рождении Выборга и первых легендах
11:30–13:00 — прогулка территории Выборгского замка. Посещение башни Олафа и других музеев (по желанию, за отдельную плату)
13:00–14:00 — обеденное время
14:00–15:00 — Рыночная площадь
- Круглая башня 16 века
- Здание рынка в стиле северного модерна
- Сувенирные лавки
15:00–16:30 — центр города
- Памятник Торгильсу Кнутссону, основателю города
- Финский сельхозбанк — шедевр модерна
- Символ города — памятник лосю
- Выборгская ратуша (1643 г.)
16:30–18:00 — парк «Монрепо»
- Скалы, экотропы и виды для фото
- Усадьба баронов фон Штакельбергов
18:00–19:30 — возвращение в Петербург
Вы узнаете:
- легенды и мифы о рыцарях и замке Святого Олафа
- секреты ганзейской архитектуры и городских символов
- как жили ремесленники, купцы и аристократы разных эпох
- что скрывает парк «Монрепо» и его мистические пейзажи
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Входные билеты в парк Монрепо включены в стоимость
- Оплачивается отдельно обед в кафе (свободный выбор)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2337 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 окт 2025
Экскурсия понравилась 👍! Действительно, Выборг- это портал в Средневековье) Но вишенка на торте- это парк Монрепо 😍!!! Ради него стоит посетить данную экскурсию.
🔥Гид Елена Семеновна обладает огромной информацией, рассказывает интересно,
