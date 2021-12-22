Заброшенные усадьбы

На экскурсии по Заброшенным усадьбам вы познакомитесь с необыкновенно красивыми, но исчезающими уголками России

Индивидуально
для 4 чел.
На экскурсии по Заброшенным усадьбам вы познакомитесь с необыкновенно красивыми, но исчезающими уголками России
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы
Заброшенные усадьбы

Что вы увидите 🤩

  • Маршрут
  • Усадьба Тайцы
  • Усадьба баронов Врангелей в Торосово
  • Усадьбы Гостилицы
  • Кирха Иоанна Крестителя в Губаницах
  • Руины заброшенной Троицкой церкви в усадьбе Пятая Гора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ждет необыкновенное путешествие в мир заброшенных дворянских гнезд! Вы увидите красивые развалины, сфотографируете живописные руины и прикоснетесь к исчезающей навсегда страничке истории Ленинградской области.

Программа

•Нас ждет одно из красивейших мест области Пятигорье. Развалины барского дома и Троицкой церкви таят в себе мистические легенды хозяина этих мест Федора Брискорна и его жены Ольги, вошедшей в историю истязаниями крепостных.
•Мы увидим развалины некогда богатейшей усадьбы баронов Врангелей и узнаем историю этого воинственного рода, подарившего России множество военноначальников и полководцев.
•На обед мы остановимся в необычном месте – Кирхе святого Иоанна Крестителя, местный житель отец Павел расскажет нам об истории его обители и угостит вкусным обедом.
•Посетим усадьбу Гостилицы фаворита Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, увидим мельничный жернов с клеймом 1740 года, пройдемся по реке Гостилке, сфотографируем живописные места.
•В финале пути нас ждет прекрасно сохранившаяся усадьба Демидовых в Тайцах. Мы увидим источники воды, Горбатый мостик времен Демидова и, конечно, усадьбу в классическом стиле, с гранитными львами и готическими воротами.
Маршрут
•Усадьба Тайцы
•Усадьба баронов Врангелей в Торосово
•Усадьбы Гостилицы
•Кирха Иоанна Крестителя в Губаницах
•Руины заброшенной Троицкой церкви в усадьбе Пятая Гора
Организационные детали
•Эту экскурсию можно заказать индивидуально в удобное для вас время
•Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества участников. Транспортные расходы включены в стоимость.
•В ходе экскурсии предусмотрена остановка на чай с бутербродами в помещении кирхи в Губаницах.
•Стоимость чая и бутербродов: 200 рублей. Вы можете также взять свою еду и есть за столиками.
•Гостеприимный священник отец Павел любит рассказывать о храме. Мы заранее просим прощения у атеистов и тех, кто не любит посещать церкви. Мы предлагаем воспринимать посещение Кирхи, как часть экскурсионной программы, а также место для отдыха в долгой дороге. Тем более, что кафе и ресторанов на нашем пути не будет, мы повезем вас в настоящую глушь!:)

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортные услуги
  • работа гида
Что не входит
  • обед в Кирхе оплачивается отдельно (цена договорная, обычно около 300р)
  • вы также можете взять еду с собой
Место начала и завершения?
Московский проспект 189, ст. метро Московская
Когда и сколько длится
Когда: 11 октября, 25 октября 11.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на автобусе
  • Время экскурсии 6,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

11 октября, 25 октября 11.00

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