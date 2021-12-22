Вас ждет необыкновенное путешествие в мир заброшенных дворянских гнезд! Вы увидите красивые развалины, сфотографируете живописные руины и прикоснетесь к исчезающей навсегда страничке истории Ленинградской области.

Программа

•Нас ждет одно из красивейших мест области Пятигорье. Развалины барского дома и Троицкой церкви таят в себе мистические легенды хозяина этих мест Федора Брискорна и его жены Ольги, вошедшей в историю истязаниями крепостных.

•Мы увидим развалины некогда богатейшей усадьбы баронов Врангелей и узнаем историю этого воинственного рода, подарившего России множество военноначальников и полководцев.

•На обед мы остановимся в необычном месте – Кирхе святого Иоанна Крестителя, местный житель отец Павел расскажет нам об истории его обители и угостит вкусным обедом.

•Посетим усадьбу Гостилицы фаворита Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, увидим мельничный жернов с клеймом 1740 года, пройдемся по реке Гостилке, сфотографируем живописные места.

•В финале пути нас ждет прекрасно сохранившаяся усадьба Демидовых в Тайцах. Мы увидим источники воды, Горбатый мостик времен Демидова и, конечно, усадьбу в классическом стиле, с гранитными львами и готическими воротами.

Маршрут

•Усадьба Тайцы

•Усадьба баронов Врангелей в Торосово

•Усадьбы Гостилицы

•Кирха Иоанна Крестителя в Губаницах

•Руины заброшенной Троицкой церкви в усадьбе Пятая Гора

Организационные детали

•Эту экскурсию можно заказать индивидуально в удобное для вас время

•Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества участников. Транспортные расходы включены в стоимость.

•В ходе экскурсии предусмотрена остановка на чай с бутербродами в помещении кирхи в Губаницах.

•Стоимость чая и бутербродов: 200 рублей. Вы можете также взять свою еду и есть за столиками.

•Гостеприимный священник отец Павел любит рассказывать о храме. Мы заранее просим прощения у атеистов и тех, кто не любит посещать церкви. Мы предлагаем воспринимать посещение Кирхи, как часть экскурсионной программы, а также место для отдыха в долгой дороге. Тем более, что кафе и ресторанов на нашем пути не будет, мы повезем вас в настоящую глушь!:)