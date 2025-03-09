Да, это будет настоящая охота! Но не волнуйтесь — ни один ушастый не пострадает. Юные путешественники будут добывать знания, а зайчики им в этом помогут. Дети узнают, что находится в пяточке ангела Петропавловского собора, какой секрет скрывают полоски на стене и что за тайный смысл несут главные ворота.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Светлана Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Дети познакомятся с главным зайчиком крепости Арсением, который расскажет о легендах острова.

Следуя по пятам притаившихся в крепости зайчишек, изучат особенности строительства укреплений и выяснят толщину стен.

Узнают, каким разным и неоднозначным был основатель нашего города и как это отразилось в его памятнике.

Разберутся, когда и почему стреляют пушки Нарышкина бастиона, и послушают страшилки тюрьмы.

Распутают извечный клубок путаницы вокруг ботика Петра I и узнают, где всё-таки живёт первый кораблик маленького царя.

Послушают истории о соборе, со шпиля которого главный ангел города всё время норовит куда-нибудь улететь.

Организационные детали