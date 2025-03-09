Интерактивная экскурсия по Петропавловской крепости «Охота на зайцев»

Через игры, загадки и ребусы познакомиться с историческим ядром Петербурга
Да, это будет настоящая охота! Но не волнуйтесь — ни один ушастый не пострадает. Юные путешественники будут добывать знания, а зайчики им в этом помогут.

Дети узнают, что находится в пяточке ангела Петропавловского собора, какой секрет скрывают полоски на стене и что за тайный смысл несут главные ворота.
Интерактивная экскурсия по Петропавловской крепости «Охота на зайцев»
Интерактивная экскурсия по Петропавловской крепости «Охота на зайцев»
Интерактивная экскурсия по Петропавловской крепости «Охота на зайцев»
Ближайшие даты:
9
мар16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Дети познакомятся с главным зайчиком крепости Арсением, который расскажет о легендах острова.

Следуя по пятам притаившихся в крепости зайчишек, изучат особенности строительства укреплений и выяснят толщину стен.

Узнают, каким разным и неоднозначным был основатель нашего города и как это отразилось в его памятнике.

Разберутся, когда и почему стреляют пушки Нарышкина бастиона, и послушают страшилки тюрьмы.

Распутают извечный клубок путаницы вокруг ботика Петра I и узнают, где всё-таки живёт первый кораблик маленького царя.

Послушают истории о соборе, со шпиля которого главный ангел города всё время норовит куда-нибудь улететь.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям 7–11 лет — и юным петербуржцам, и гостям города
  • Каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
  • Количество участников в группе считается по количеству детей
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате и для школьной группы. Детали уточняйте в переписке

в воскресенье в 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский1300 ₽
Взрослый600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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