Да, это будет настоящая охота! Но не волнуйтесь — ни один ушастый не пострадает. Юные путешественники будут добывать знания, а зайчики им в этом помогут.
Дети узнают, что находится в пяточке ангела Петропавловского собора, какой секрет скрывают полоски на стене и что за тайный смысл несут главные ворота.
Дети узнают, что находится в пяточке ангела Петропавловского собора, какой секрет скрывают полоски на стене и что за тайный смысл несут главные ворота.
Описание экскурсии
Дети познакомятся с главным зайчиком крепости Арсением, который расскажет о легендах острова.
Следуя по пятам притаившихся в крепости зайчишек, изучат особенности строительства укреплений и выяснят толщину стен.
Узнают, каким разным и неоднозначным был основатель нашего города и как это отразилось в его памятнике.
Разберутся, когда и почему стреляют пушки Нарышкина бастиона, и послушают страшилки тюрьмы.
Распутают извечный клубок путаницы вокруг ботика Петра I и узнают, где всё-таки живёт первый кораблик маленького царя.
Послушают истории о соборе, со шпиля которого главный ангел города всё время норовит куда-нибудь улететь.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям 7–11 лет — и юным петербуржцам, и гостям города
- Каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
- Количество участников в группе считается по количеству детей
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате и для школьной группы. Детали уточняйте в переписке
в воскресенье в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1300 ₽
|Взрослый
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
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