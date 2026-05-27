Закат над Невой на катере «Юность»: вечер, который запомнится

Мерцающий свет, вода и тишина - Санкт-Петербург, который хочется запомнить именно таким
В час заката город меняется до неузнаваемости.

На нашей водной прогулке вы поймаете момент, когда свет скользит по воде, фасады загораются тёплыми оттенками, а Нева становится главным зрительным залом. Это не экскурсия в привычном смысле, а скорее настроение: спокойствие, вода и солнце у горизонта.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

На маршруте нам встретятся:

  • Фонтанка, где город ещё неспешен и держит паузу
  • Крюков канал, откуда закат видится иначе: мягче и ближе
  • канал Грибоедова — изгибы, мосты и тёплый свет на старых стенах
  • река Мойка — последний тихий отрезок перед выходом на большую воду
  • акватория Невы — городская авансцена: небо меняет цвет, вода отражает огни, город замирает

Вы узнаете:

  • почему петербургский закат длится дольше, чем в других городах, и как Нева усиливает этот эффект
  • в какой момент свет на фасадах становится тёпло-розовым и почему это длится всего несколько минут
  • как цвет воды меняется от обычного серо-синего до золотистого — и где лучше всего заметен переход
  • какую точку на Неве выбирают фотографы, чтобы поймать идеальный баланс между водой, небом и городскими силуэтами

Организационные детали

  • Катер оборудован тентом от дождя и ветра, а также туалетной комнатой
  • На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды
  • Вы можете забронировать экскурсию с гидом — доплата от 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке

Условия проведения

  • Маршрут может быть незначительно изменён из-за погоды или ограничений движения (это не влияет на длительность прогулки)
  • В непогоду (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания
  • Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

Важно учитывать

  • Время отправления может сдвигаться, поскольку время заката меняется каждый день (перед бронированием можно уточнить у нас тайминг поездки или ориентироваться самостоятельно на заход солнца)
  • Солнце может скрыться за облаками, но мы постараемся поймать закат во всей его красе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!

