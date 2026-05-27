В час заката город меняется до неузнаваемости.
На нашей водной прогулке вы поймаете момент, когда свет скользит по воде, фасады загораются тёплыми оттенками, а Нева становится главным зрительным залом. Это не экскурсия в привычном смысле, а скорее настроение: спокойствие, вода и солнце у горизонта.
На нашей водной прогулке вы поймаете момент, когда свет скользит по воде, фасады загораются тёплыми оттенками, а Нева становится главным зрительным залом. Это не экскурсия в привычном смысле, а скорее настроение: спокойствие, вода и солнце у горизонта.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
На маршруте нам встретятся:
- Фонтанка, где город ещё неспешен и держит паузу
- Крюков канал, откуда закат видится иначе: мягче и ближе
- канал Грибоедова — изгибы, мосты и тёплый свет на старых стенах
- река Мойка — последний тихий отрезок перед выходом на большую воду
- акватория Невы — городская авансцена: небо меняет цвет, вода отражает огни, город замирает
Вы узнаете:
- почему петербургский закат длится дольше, чем в других городах, и как Нева усиливает этот эффект
- в какой момент свет на фасадах становится тёпло-розовым и почему это длится всего несколько минут
- как цвет воды меняется от обычного серо-синего до золотистого — и где лучше всего заметен переход
- какую точку на Неве выбирают фотографы, чтобы поймать идеальный баланс между водой, небом и городскими силуэтами
Организационные детали
- Катер оборудован тентом от дождя и ветра, а также туалетной комнатой
- На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды
- Вы можете забронировать экскурсию с гидом — доплата от 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке
Условия проведения
- Маршрут может быть незначительно изменён из-за погоды или ограничений движения (это не влияет на длительность прогулки)
- В непогоду (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания
- Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Важно учитывать
- Время отправления может сдвигаться, поскольку время заката меняется каждый день (перед бронированием можно уточнить у нас тайминг поездки или ориентироваться самостоятельно на заход солнца)
- Солнце может скрыться за облаками, но мы постараемся поймать закат во всей его красе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Закат над Невой на катере «Юность»: вечер, который запомнится»
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
50%
Групповая
Закатный Петербург с воды
Прокатиться по Неве к Финскому заливу и увидеть город в золотом свете
Начало: На Петровской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
850 ₽
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
6500 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Санкт-Петербург с воды: аренда катера с капитаном
Прокатиться по знаменитым водным магистралям Северной столицы
Начало: У канала Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 6 чел.
-5%
до 31 мая
от 15 200 ₽ за экскурсию